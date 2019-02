Vaarallisen kemikaalin valuminen lähijärveen koettelee matkailuyrittäjää – "Vieläkin kysytään, voiko vedessä uida"

Kouvolassa sijaitsevan Orilammen Majan ja lomakeskuksen yrittäjä on hakenut VR:ltä kymmenien tuhansien eurojen korvausta.

Onnettomuudet ovat koetelleet pientä matkailuyrittäjää Vuohijärven rannalla Kouvolassa.

Viime vuoden huhtikuussa säiliövaunu suistui raiteilta Kinnin liikennepaikalla Mäntyharjussa ja rikkoutui. Erittäin herkästi syttyvää MTBE-kemikaalia pääsi valumaan luontoon. Järvivesi pistettiin käyttökieltoon.

Rautateillä tapahtunut kemikaalionnettomuus oli VR:n historian pahin kahteenkymmeneen vuoteen.

– Ei sitä aluksi ajatellut, miten voimakkaasti se tulee vaikuttamaan, Orilammen majan lomakeskuksen toimitusjohtaja Kukka-Maaria Vesalainen miettii nyt.

Kansallispuistossa kävijät vähenivät

Myöhemmin viime kesänä lähes kymmenen ihmistä joutui vaaraan suositulla riippusillalla Repoveden kansallispuistossa.

Sillan kiinnityksessä käytetty ankkuritanko petti ja silta romahti osittain. Kukaan ei loukkaantunut, mutta silta oli entinen ja se poistettiin. Uusi Lapinsalmen ylittävä silta on määrä rakentaa ensi syksyyn mennessä.

Suosiotaan viime vuosina kasvattaneen kansallispuiston käyntimäärät kokivat kolauksen, kun suosittua vetonaulaa ei enää ollut.

Se on verottanut myös matkailijoita kansallispuiston läheisyydessä majoittavan yrittäjän tuloja.

– Sen huomasi esimerkiksi siitä, että jaoimme paljon vähemmän Repovettä koskevaa infoa ja karttoja, Vesalainen sanoo.

Orilammen Maja on perheyritys. Se on ollut koko historiansa ajan saman perheen hallinnassa. Maja ostettiin 60-luvun lopulla, minkä jälkeen majoitustilaa on rakennettu lisää ja leirintäaluetta laajennettu.

Asmo Raimoaho / Yle / Google

Imagohaitta

Viime kesäisen kemikaalionnettomuuden jäljiltä Orilammen maja ja lomakeskus on kärsinyt imagohaitasta.

– Asiakkaat kysyvät edelleen, voiko järvessä uida tai voiko vettä meillä juoda.

Kemikaalia levisi Sarkajärveen ja Voikoskelle, jotka molemmat sijaitsevat Mäntyharjulla. Voikoskelta vesi virtaa sen eteläpuolella sijaitsevaan Vuohijärveen.

Alkukesästä suositeltiin, ettei Vuohijärven vettä juotaisi, käytettäisi pesuvetenä tai heitettäisi kiukaalle.

Yrittäjä kertoo käyttäneensä noin 80 000 euroa rakentaakseen tontilleen kolme porakaivoa ja palkatakseen ylimääräisiä työntekijöitä huolehtimaan vedenjakelusta.

– Lisäksi sitä on vaikea arvioida, paljonko olemme menettäneet tuloa niistä asiakkaista, jotka jättivät tulematta mediamylläkän takia, Vesalainen harmittelee.

Orilammen Majan toimitusjohtaja Kukka-Maaria Kirsi Lönnblad / Yle

Vesalainen on pitänyt VR:n tiedottamista puutteellisena, ja suomii yhtiötä siitä, ettei vettä järjestynyt heti.

– Aluksi kukaan ei järjestänyt meille puhdasta vettä. Lopulta saimme Rambollilta pihalle kuution verran vettä säiliössä, josta mökkiläisetkin sitten sitä hakivat, Vesalainen kertoo.

Yritys myös jakoi asiakkailleen vesipulloja.

VR mukaan yhtiö kävi keväällä ja kesällä aktiivista keskustelua Orilammen majan omistajan kanssa eri vaihtoehdoista korvaavan veden järjestämiseksi. VR vahvistaa, että se järjesti vedennoutopisteen alueen asukkaille Orilammen majan pihaan.

Järvivettä saattoi alkaa käyttää pesu- ja löylyvetenä toukokuun lopulla. Talousveden jakelu pysyi ennallaan.

Vuohijärven alueen kaivovedet todettiin turvallisiksi heinäkuun alkupuolella, kun pitoisuudet pysyivät alhaisina.

Keväällä järjestetyistä kemikaalionnettomuuten liittyvistä avoimista tiedotustilaisuuksisa toinen pidettiin Orilammen Majalla. Pyry Sarkiola / Yle

Korvaukset

Orilammen Maja on hakenut vesikriisin vuoksi lähes 100 000 euron korvauksia VR:ltä.

Yhtiö ilmoitti pian onnettomuuden jälkeen, että se ottaa vastuun vuodon pilaamista maista ja pintavesistä ja että korvauksia voi hakea.

VR lähetti korvauksia koskevan kirjeen kaikille haitta-alueella olleille kiinteistönomistajille viime vuoden lopussa.

– Virkistyskäytön haittakorvauksia on tarjottu noin 300 kiinteistönomistajalle riippumatta siitä, ovatko he itse toimittaneet korvausvaatimusta vai eivät. Muuta haittaa koskevat korvausvaatimukset käsitellään tapauskohtaisesti. Näitä hakemuksia on tullut parikymmentä, riskienhallintajohtaja Anna Melleri sanoo.

Korvauksia käsitellään edelleen, mutta niitä on myös maksettu jo yli kolmasosalle kiinteistönomistajista. Summia VR ei kommentoi.

Toistaiseksi Orilammen Maja ei ole hakemiaan korvauksia vielä saanut.

– Vesihuoltoon käytetyillä rahoilla meidän piti tehdä remonttia, mutta se jäi nyt tekemättä, Vesalainen sanoo.

Hänen mukaansa VR ei ole käynyt yrityksen kanssa aktiivista keskustelua asiassa.

VR puolestaan kertoo, että yhtiö pyysi loppusyksystä Orilammen Majaa toimittamaan tarkempia tietoja, ja että sen jälkeen Orilammen Majan asiamies ei ole ollut yhteydessä heihin.

– Näin ollen asian käsittely on vielä kesken, Melleri sanoo.