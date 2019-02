Finnair lakkauttaa tärkeän aamulennon, vaikka Kemi-Tornion kentällä kasvua on ollut 20 prosenttia – "Kuin isku vasten kasvoja"

Aamuvuoron lakkauttaminen estää mahdollisuuden päästä Helsinkiin päivän reissulle. Meri-Lappi on ihmeissään Finnairin pikaisesta päätöksestä.

Tästä on kyse Kemi-Torniosta on lennetty neljästi vuorokaudessa.

Osa lennoista on niin sanottuja kolmiolentoja, ja kone on tehnyt välilaskun Kokkolassa.

Finnair karsii varhaisen aamulennon sekä myöhäisen yölennon, jonka vuoksi päivän reissut Kemi-Torniosta Helsinkiin eivät jatkossa ole mahdollisia.

Alueella Finnairin yllättävä karsinta on otettu vastaan järkyttyneenä.

Viime vuonna Kemi-Tornion kautta matkusti 66 800 matkustajaa.

Finnair karsii rankalla kädellä Meri-Lapin lentoyhteyksiä. Tieto on tullut alueella yllätyksenä ja se on otettu vastaan ihmetellen sekä järkyttyneenä. Varhaisen aamuvuoron lakkauttaminen poistaa mahdollisuuden tehdä alueelta Helsinkiin päiväreissu.

Vuorojen karsimisesta kärsivät työmatkalaiset, teollisuuslaitokset, matkailuväki sekä paikalliset, jatkolentoa tavoittelevat matkustajat.

Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutupäällikkö Markku Hukkanen ihmettelee Finnairin äkkinäistä päätöstä. Hänen mukaansa keskustelu on ollut tähän saakka hyvää ja tuloksia matkustajamäärän lisäämiseksi on nähtävissä.

– Lentovuorojen lakkauttamispäätös tulee kuin salama kirkkaalta taivaalta ja isku vasten kasvoja, Hukkanen sanoo.

Hukkasen mukaan heillä on ollut säännöllisiä tapaamisia matkailun ja vientiteollisuuden kanssa, ja he ovat pyrkineet yhteisellä rintamalla vaikuttamaan Finnairiin.

– Kahden vuoden aikana on saatu tuloksia aikaan. Vuoroja on lisätty kahdesta neljään ja matkustajamäärä on kasvanut kolmanneksella, noin 50 000–67 000 matkustajaan, Hukkanen kommentoi.

Finnairin mukaan lennot tappiollisia

Finnair alkoi operoida lentoja Kemi-Tornion kentällä noin neljä vuotta sitten, jolloin vuoroista karsittiin noin puolet. Kemi-Tornion lentokenttä on varsin pieni, mutta matkustajamäärältään Suomessa keskikokoinen.

Finnairin tuoreimmassa matkustajamäärätilastossa käy ilmi, että vain Kemi-Tornion ja Joensuun lentoasemat ovat on onnistuneet kasvattamaan matkustajamääräänsä yli kymmenellä prosentilla (siirryt toiseen palveluun) tammikuun aikana.

Lentokentällä vilkkaus on ollut havaittavissa ja helmikuun matkustajat mukaan lukien, kasvua Kemi-Torniossa on huimasti.

Kemi-Tornion lentoaseman päällikkö Joni Nojonen on ottanut uutisen lentovuorojen lakkauttamisen järkyttyneenä vastaan. Varsinkin kun sitä peilaa alkuvuoden tapahtumiin.

– Matkustajia on ollut paljon ja turisteja näkynyt paljon. Matkustajamäärät ovat olleet nousussa helmikuussa 20 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, mikä on toiseksi isoin prosentti Suomessa, Nojonen sanoo.

Lentoaseman päälliköstä päätös tuntuu hätäiseltä ja hän toivoo, että neuvottelupöydässä löydettäisiin vielä ratkaisu.

– Aamun varhainen lento on ollut kentän kulmakivi jo vuosikymmenet. Toivottavasti tässä vielä järkiin tullaan, että meiltäkin jatkossa pääsisi Helsinkiin, Nojonen summaa.

Finnairista kerrotaan, että lentojen varausaste on ollut jo pitkään huono. Viimeisen vuoden aikana se on ollut alle 50 prosenttia. Finnair lopettaa Kemi-Tornion aamu- ja myöhäislennot maaliskuun 18. päivä, minkä jälkeen lennot lennetään vielä kolmena yksittäisenä päivänä 19., 26. ja 28. maaliskuuta.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Lapin Kansa.

"En halua maalata piruja seinälle"

Meri-Lapin kehittämiskeskuksen seutupäällikkö Markku Hukkasen mukaan matkustajat siirtyvät jatkossa sadan kilometrin päässä sijaitsevalle Oulun lentokentälle. Matkustajamäärien tippuminen Kemi-Torniosta taas enteilee huonoa jatkoa.

– Mistä sitten keskustellaan, jos kenttä on kannattavuuden kipurajoilla. En halua maalata piruja seinälle, koska neuvottelut Finnairin kanssa ovat vielä kesken, Hukkanen sanoo.

Hukkanen kritisoi nimenomaan varhaisten aamulentojen lakkauttamista. Hänen mukaansa nimenomaan aamulennoilla käyttöaste ei ole ollut heikko.

– Mielestäni tässä Finnair ei ole tehnyt kotiläksyjä taustoista, miksi varausaste on heikko. Aamuvuorolla näin ei ole. Minusta on selkeät perusteet aamuvuoron säilyttämisestä, tämä on tilastoharha, mikä vaikuttaa.

– Lento aikaistettiin kaksi vuotta sitten tunnilla, joka merkitsee sitä että se ei ole niin asiakasystävällinen. Lisäksi viime vuoden lukuja tulisi tarkastella tarkemmin, kolme kuukautta kentällä oli aamureitillä iso kone, joka lähti kello 4.30, se näkyy matalassa käyttöasteessa, Hukkanen sanoo.