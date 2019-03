Nämä parikymppiset tekivät rohkean ratkaisun – unelmien työ voi löytyä myös maaseudulta: ”Sysmässä et ole nobody”

Tästä on kyse Nuoret tavoittelevat unelmiaan entistä rohkeammin yrittäjänä.

Unelmiaan voi toteuttaa myös maaseudulla, kuten Sofia Anttila, Meri Kotiluoto ja Erika Väkiparta ovat tehneet.

Liiketoimintakehittäjä Pekka Mantila Ladecista arvioi, että työelämän muutos ajaa yhä useamman nuoren yrittäjäksi.

Uudet leipomoyrittäjät Meri Kotiluoto, 19, ja Sofia Anttila, 20, painavat pitkää päivää. Tuoreita leipomuksia on saatava tarjolle heti aamusta, joten leipurin työvuoro alkaa jo kolmelta yöllä.

Kahvilan ovet menevät kiinni viideltä iltapäivällä, eikä kotiin ole sitä ennen asiaa. Väsymys ei kuitenkaan lannista nuorten yrittäjien intoa.

– Kyllähän se väsyttää, mutta ei tunnu pahalta, kun työnteosta nauttii paljon. Ollaan pyöritetty tätä aluksi kahdestaan, mutta nyt on yksi työntekijä opettelemassa iltavuoroon, että saadaan vähän helpotusta, Meri Kotiluoto sanoo.

Nuoret aloittivat leipomoyrittäjinä Hartolassa helmikuun alussa. Päätös yrittäjyydestä oli helppo, sillä molempien haaveena oli jo pitkään ollut oman leipomon ja kahvilan perustaminen pienelle paikkakunnalle.

– Pienellä paikkakunnalla parasta on, kun oppii tuntemaan asiakkaat ja asiakkaat oppii tuntemaan meidät. Täällä tietää helpommin, mitä asiakkaat kahvilasta haluavat, Anttila kuvailee.

Pullapajan nuoret yrittäjät Meri Kotiluoto ja Sofia Anttila valmistavat tuotteensa itse. Leipominen alkaa jo aamuyöstä, jotta aamuksi saadaan tuoretta pullaa tarjolle. Jenni Uosukainen / Yle

Kotiluodon ja Anttilan tavoin, monet muutkin nuoret tavoittelevat unelmiaan entistä rohkeammin yrittäjänä. Rikastumista tärkeämpi tavoite on kuitenkin tehdä itselle merkittäviä asioita. Tämä vaikuttaa myös ympäristön valintaan ja mukavuutta haetaan entistä enemmän isojen kaupunkien ulkopuolelta.

Erika Väkiparta, 25, kasvoi Helsingissä ja kaipasi kerrostaloasunnoista lähemmäs luontoa maaseudulle. Muutettuaan Sysmään hän toteutti myös toisen haaveensa ja ryhtyi yrittäjäksi. Nyt Väkiparta toimii graafisena suunnittelijana, valokuvaajana ja eräoppaana.

– En usko, että olisin onnistunut tässä esimerkiksi Helsingissä. Sysmän yhteisö on ollut todella kannustava ja paikalliset yrittäjät ovat ottaneet mut tosi hienosti mukaan juttuihin. ”Sysmässä et ole nobody”, kuten eräs kaverini hyvin tiivisti, Väkiparta kiittelee.

Kanojen hankkiminen oli alunperin Erika Väkiparran avomiehen idea. Erikaa hieman arvelutti, mutta siivekkäät kotkottajat veivät äkkiä sydämen ja ovat nyt tärkeitä perheenjäseniä. Jenni Uosukainen / Yle

Sysmään Väkiparta päätyi avomiehensä kanssa sattumalta. Haaveissa oli koti maaseudulla, tilaa kanoille sekä oma sauna. Sopiva talo löytyi sosiaalisen median kautta.

– Olimme Facebookin Halutaan maalle -ryhmässä ja sitä kautta löydettiin tämä Sysmän vuokrakämppä. Käytiin katsomassa, eikä sitten muualla enää käytykään. Ei keksitty syytä miksi ei tultaisi tänne, Väkiparta kuvailee.

Unelma pienellä paikkakunnalla

Leipomo-kahvila Pullapajan edelliset yrittäjät siirtyivät muihin tehtäviin ja pyysivät puoli vuotta heillä töissä olleelta miniältään Meri Kotiluodolta, kiinnostaisiko yrittäjyys.

Kotiluoto pyysi tuolloin työttömänä ollutta hartolalaista ystäväänsä Anttilaa mukaan ja yhdessä nuoret ottivat haasteen vastaan. Leipuri-kondiittorin koulutuksen nuoret ovat saaneet Koulutuskeskus Salpauksesta ja omasta leipomosta haaveiltiin jo koulun penkillä. Haaveet sijoittuivat alusta asti pienelle paikkakunnalle. Hektinen arki ja pelkkä voiton tavoittelu ei motivoi.

– Jos haluaisi tavoitella pääasiallisesti voittoa olisi toki pääkaupunkiseutu parempi vaihtoehto. Voitto ei kuitenkaan ole tärkein asia, vaan että pääsee itse toteuttamaan, mitä on aina halunnut, Kotiluoto sanoo.

Myös Erika Väkiparta on samoilla linjoilla. Päätöstä eräopaskouluun lähtemisestä pohjusti ennen kaikkea halu kokea ja jakaa uudenlaisia luontoelämyksiä. Valokuvauksessa ja graafisessa suunnittelussa tärkeintä on itsensä toteuttaminen.

Kahvila on tärkeä osa monen hartolalaisen arkea. Kesällä asiakasvirtaa vilkastuttavat myös lukuisat kesäasukkaat. Jenni Uosukainen / Yle

Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Outi Hongiston mukaan ajatusmalli on nuorilla nykyään yleinen.

– Tässä ajassa rahan kerryttämistä tärkeämmäksi koetaan työn merkityksellisyys. Alle 25-vuotiaiden yrittäjyysinto on tutkitusti kasvussa ja yrittäjyys nähdään hyvänä vaihtoehtona työllistyä.

Työelämä muuttuu, nuoret sen mukana

Liiketoimintakehittäjä Pekka Mantila Ladecista kertoo työelämän olevan muutoksessa. Urapolut muodostuvat yhä enemmän eri työnantajien kanssa tehdyistä määräaikaisista sopimuksista ja uudelleenkouluttautuminen on yleistä. Itseään ja osaamistaan on kehitettävä jatkuvasti.

Mantila uskoo nuorten mukautuvan työelämän vaatimuuksiin ja yrittäjyyden olevan yhä useamman valinta jossain vaiheessa uraa.

– Työelämä on muuttunut siihen suuntaan, että yhä useammalla nuorella on edessään ”pakkoyrittäjyys”. Tämä ei tarkoita etteivätkö nuoret haluaisi yrittäjiksi, vaan että se on jossain vaiheessa urapolkua ehkä ainoa vaihtoehto työllistyä. 30 vuotta ja kultakello -ura on historaa.

Erika Väkiparta on toiminut yrittäjänä nyt vuoden. Aiempi työ eläintenhoitajana ei tuntunut omalta, mutta yrittäjyys on tarjonnut kaivattua joustavuutta sekä mahdollisuuksia toteuttaa itseään.

– Maalla asuminen on edullisempaa kuin Helsingissä. Nyt talvella olen tehnyt enemmän graafisia töitä ja suunnitellut valokuvausprojekteja. Kesällä sitten kun Sysmän asukasluku kymmenkertaistuu niin toivottavasti enemmän kiirettä tuolla ohjelmapalvelujen puolella.

Haasteellista on ollut määrittää millaiset palvelut asiakkaita kiinnostaisivat. Myös perisuomalainen mentaliteetti on asettanut omat haasteensa markkinointiin sekä hinnoitteluun.

– Kuulostaa ehkä tyhmältä, mutta tuntuu jotenkin nololta pyytää rahaa työstään, kun nauttii sen tekemisestä. Tuntuu etten saisi nauttia, kun teen tätä työkseni. Markkinoinnissa taas on pitänyt opetella itsensä esiintuomista, mikä on ollut minulle aina vaikeaa. Ehkä se on vähän sellaista suomalaisuuttakin, Väkiparta pohtii.

Erika Väkiparta löysi unelmiensa kodin Sysmästä. Luonnonläheisyys viehättää, vaikka talven pimeys vaatikin kaupungin valoissa kasvaneelle hieman totuttelua. Jenni Uosukainen / Yle

Tukea tarjolla

Uusille yrittäjille on tarjolla paljon tietoa ja maksutonta neuvontaa, jos sitä vain osaa ja uskaltaa kysyä. Myös verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa ja vertaistuki on tärkeää. Pekka Mantila Ladecista korostaa, että yksin ei yrittäjänkään tarvitse pärjätä.

– Niin nuoria kuin vanhempiakin yrittäjiä tulisi entistä enemmän rohkaista kysymään asioista, jotka arveluttavat. Tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan, Mantila sanoo.

Hartolan nuoret yrittäjät kokevat, että tukea uusille yrittäjille on tarjolla tarpeeksi.

– Starttiraha on totta kai iso apu. Myös yritysneuvojat, niin Ladecista kuin kunnastakin, ovat olleet ahkerasti yhteydessä meihin. Tietää kyllä, jos pulmia vastaan tulee, mistä apua saa, Meri Kotiluoto sanoo.