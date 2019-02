Vähemmän unilääkkeitä, enemmän mahdollisuuksia päättää omista asioista – juurtuivatko hyvät käytännöt somerolaiseen vanhusten hoivakotiin?

Mitä kuuluu Tervaskannon hoivakotiin nyt, kun Ylen Hoivakoti kuntoon -projektista on kulunut yli neljä vuotta?

Somerolaisen vanhusten hoivakodin arki mullistui syksyllä 2014, kun asukkaiden toiveet ja tarpeet nostettiin etusijalle.

Työntekijät uudistivat laitosmaista hoitokulttuuria yhdessä valmentajien kanssa. Valmentajina toimivat työyhteisökouluttajat Taina Semi ja Anna Pylkkänen sekä geriatrian professori Jaakko Valvanne.

Lisää henkilökuntaa ei palkattu eikä ylimääräistä rahaa ollut käytössä.

Muutosta seurattiin neljän kuukauden ajan A-studion Hoivakoti kuntoon -sarjassa. Samalla kun vanhusten arki parani, myös hoitajien rutiininomainen työkulttuuri muuttui entistä mielekkäämmäksi ja selkeämmäksi.

Mistä hyvä hoiva ja elämänlaatu vanhusten hoivakodissa syntyy?

Valmentajat korostivat vanhusten itsemääräämisoikeutta, toimivaa omahoitajuutta, virikkeellistä arkea ja riittävää liikuntaa. Myös lääkkeiden määrää karsittiin.

Mitkä periaatteet ja käytännöt ovat juurtuneet arkeen, mitkä ovat hiipuneet?

1. Itsemääräämisoikeus

Tervaskannon asukkaita ei herätellä aamutoimiin hoitajien aikataulujen mukaisesti. Illallakin voi valvoa pitkään ja ottaa vaikka yömyssyt naapurin kanssa.

Vanhusten itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan.

"Söin aamiaiseksi talkkunaa, koska en pidä puurosta. Ihmeellistä, että saan itse päättää. Täällä on yleensäkin hyvää ruokaa, kotiruokaa. Helmipuurosta en pidä, mutta ketään ei pakoteta syömään mitään, mistä ei tykkää."

2. Omahoitajuus ja yhdessäolo

Hoivakoti kuntoon -projektin aikana hoitajat tutustuivat syvällisesti oman asukkaansa taustoihin ja persoonaan sairauksien takana. Aluksi he selvittivät sata asiaa asukkaasta ja kirjoittivat monologimuodossa tämän elämäntarinan.

Hoitaja ja asukas vierailivat yhdessä myös Tervaskannon ulkopuolella.

Voit katsoa omahoitajuutta käsitelleen reportaasin tästä.

Omakuvamonologeja kirjoitetaan edelleen.

“Joka toinen viikko vietämme omahoitaja-aikaa. Jokainen hoitaja tuo oman persoonansa niihin kohtaamisiin. Perehdytään, lueskellaan, lauleskellaan, hierotaan, rasvaillaan, käydään ulkona. Mitä vanhus nyt haluaakin."

"Päivittäinen hoivakin on melkein omahoitajuutta, koska työnjaon ansiosta jokaisella on vain 4 - 6 asukasta hoivattavanaan. “

3. Työnjako ja vastuu

Hoitajien työ oli aiemmin tehtäväkeskeistä ja pääosin parityöskentelyä. Nyt jokainen hoitaja saa aamun työnjaossa vastuulleen neljästä kuuteen vanhusta, joiden hoivasta hän sen päivän ajan pääasiassa huolehtii. Hoitaja suunnittelee päivänsä itse.

“ Olihan se aiemmin sellaista liukuhihnahommaa. Parempaan suuntaan olemme menneet. Se on ihan ihmeellinen asia, millä tavalla tuntuu kuin työn määrä olisi vähentynyt."

"Aiemmin hoidin tällä osastolla kahtatoista asukasta yhdessä toisen hoitajan kanssa. Nykyisin hoivattavia on kuusi - tuntuuhan se paljon helpommalta! Eniten apua tarvitsevia autamme tietysti yhdessä."

"Iltavuorossa jää yleensä hyvin aikaa keskustella asukkaiden kanssa ja ehkä pelata jotain. “

“Olen viihtynyt hyvin. Ei minulla ole mitään valitettavaa. Hoitajat antavat avun silloin kun tarvitsen ja ovat sellaisia kauhean kilttejä ainakin minua kohtaan. Kukaan ei ole pahasti sanonut koskaan."

"Kyllä tämä on nykyisin koti. Tärkeintä on puhtaus ja hyvä seura. En minä enää lähtisi täältä pois. Minulta on muisti mennyt."

"En minä tunne sillä tavalla, että vanhenisin. Paitsi silloin kun menen peilin eteen. Silloin ajattelen, että kuka helkkari tuo muija on. Vanha muija kattelee minua tuolta.

Enkös mä olekin mahdoton?”

4. Harrastaminen ja liikunta

“Täällä on aika yksitoikkosta. Virikkeitä ei ole lainkaan. Täällä me Viljon kanssa vain istutaan, mutta ei meillä jutut riitä. Olen tottunut elämään ihmisten kanssa."

"Haluaisin tehdä puutöitä, koska olen tehnyt käsin koko ikäni. Jotakin muutakin toimintaa voisi olla, mutta meillä vain istutaan ja katellaan. Ei se sovi minun pirtaani. Ei ole edes jumppaa."

"Liikunnallisuudessa on tullut aika paljon takapakkia. Teemme joka syksy kyselyn omaisille ja asukkaille, ja viime syksynä sekä omaiset että asukkaat toivoivat lisää liikuntaa."

"Olemme nyt elvyttäneet liikuntaryhmän toimintaa, ja arkea pyrimme myös saamaan entistä liikunnallisemmaksi."

"Meidän asukkaat eivät ole lapsia, he ovat aikuisia iäkkäitä ihmisiä, joten myös harrastustoiminnan pitäisi olla normaalia toimintaa eikä mitään pupujen liimaamista ja askartelua."

"Asukkaat voisivat osallistua arkitoimintoihin jollakin tavalla. Kasvien istuttamista ja muuta sellaista, mitä ihmiset tekevät normaalistikin kotona. “

5. Lääkkeet ja asukaskokoukset

Hoivakotiprojektissa pyrittiin myös vähentämään erityisesti turhia unilääkkeitä ja rauhoittavia. Se on linjana edelleen. Hoitajat uskaltavat ottaa asian esiin, jos lääkitystä on heidän mielestään liikaa.

Myös asukaskokouksia järjestetään edelleen melko säännöllisesti.

Someron kaupunki päätti viime kesänä myydä Tervaskannon terveyspalveluyritys Mehiläiselle. Kaupan piti astua voimaan, kun Mehiläinen on rakentanut Somerolle uuden palvelutalon. Nykyinen rakennus on ahdas ja vanhanaikainen, ja siellä kärsitään sisäilmaongelmista.

Kaupasta on kuitenkin tehty valitus. Asia ei etene ennen kuin valitus on käsitelty.

“Tottakai on pelkoja, eivätkä viime aikojen kohut ole helpottaneet tilannetta ollenkaan, päin vastoin. Yleisin pelko on, että hoitajat eivät voi tehdä sitä työtä, minkä vuoksi he ovat siellä työpaikalla eli hoitotyötä. Jos työajasta kuluu liian paljon siivoamiseen, pyykinpesuun ja ruoanlaittoon, niin silloin mennään pieleen.”

"Meillähän on nykyisin pesula sekä terveyskeskuksen keittiö, josta ruoat tulevat. Se olisi aina asukkailta pois, jos me hoitajat hääräisimme pesukoneiden luona ja keittiössä tekisimme ruokaa.

Pystyykö uusi omistaja tarjoamaan samaa laatua kuin nyt on. Meillä on täällä kuitenkin hyvin asiat. “

