Vuotaako länsimetro? Ihmiset kummastelevat vesilätäköitä Koivusaaren ja Lauttasaaren metroasemilla

Matkustajat ovat ihmetelleet Koivusaaren ja Lauttasaaren metroasemilla olleita vesilätäköitä. Molempien metroasemien katosta näyttäisi vuotavan vettä.

HKL:n hallinnollinen isännöitsijä Jouni Ikonen myöntää, että kyseisten metroasemien katosta vuotaa vettä parista kohtaa asemien laitureille. Hänen mukaansa vettä tippuu katosta asemalaiturille päivässä arviolta noin ”puoli ämpärillistä tai vähemmän”.

Ikonen vakuuttaa, että kyseessä on normaali ilmiö, joka liittyy kalliorakentamiseen.

– Varsinaisesti tiedossa ei ole isompia ongelmia. Kysymyksessä on kallioperästä johtuvat pienet vuotokohdat, jotka näkyvät tietenkin matkustajille tällaisina inhottavina vesilätäkköinä tai vastaavana. Mutta isompia vuotokohtia ei pitäisi olla tällä hetkellä tiedossa.

Syynä kallioperä

Ikonen kertoo, että käytännössä syy veden vuotamiselle on kallioperä. Vettä on vuotanut Koivusaaren ja Lauttasaaren katoista länsimetron avaamisesta asti.

– Kalliorakentamisessa nämä eivät ole mikään poikkeus. Yleensä jos tehdään tunneleita tai vastaavia, niin yleensä siellä on vuotokohtia, koska kallioperä on sen tyyppinen, että vesi pääsee liikkumaan halkemien kautta.

Lisäksi metroasemien ympärillä olevat rakennustyöt lisäävät maaperän liikkumista.

– Kun asemien lähistöllä tehdään rakennustöitä, niin ne voivat avata vedelle uusia kulkureittejä ja tästä johtuen vuotoja voi esiintyä.

Ikonen kertoo, että veden tippuminen koetetaan estää asentamalla kattoon astia, johon vesi kerätään. Keräysastiasta vesi ohjataan poistoputkea pitkin maaperään ja salaojiin.

Ikosen mukaan työt on aloitettu jo viime vuoden puolella ja ne jatkuvat tänä vuonna. Tarkempaa aikataulua hän ei osaa kertoa.

Onko aseman katto "mätä"?

Ylen toimittaja näki tänään perjantaiaamuna Lauttasaaren metroasemalla kaksi Figere Oy:n liiveihin pukeutunutta henkilöä tutkimassa ja kuvaamassa vuotokohtia. Figere tarjoaa kalliorakentamisen palveluita kunnille, kaupungeille ja rakennusalan ammattilaisille. Toinen henkilöistä oli todennut katon näyttävän ”mädältä”.

Isännöitsijä Jouni Ikonen, mitä tämä tarkoittaa?

– Tämä on kyllä uutta tietoa minulle, jos tällaista on ollut.

– Se on vähän vaikea sanoa, koska betoni on harvemmin mätä, mutta täytyy tarkistaa. Kunnossapito on mahdollisesti seuraamassa tilannetta paikan päällä, mistä en ole valitettavasti tietoinen.

Veden tippuminen katosta ei ole vain uusien metroasemien ongelma. Ikonen kertoo, että myös Herttoniemen ja Itäkeskuksen metroasemilla on vuotoja. Niissä vettä tulee vuorokaudessa jopa ämpärillisen verran.

– Siellä on muutamia kohtia, mitkä ovat aiheuttaneet jo vuosia tämän tyyppisiä ongelmia.

Ikosen mukaan vuodot vanhoilla metroasemilla liittyvät ongelmiin asemien rakenteissa. Ne aiotaan korjata tulevaisuudessa, kun molempien asemien ympäristössä tehdään rakennustöitä.