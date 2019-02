Kainuun käräjäoikeus tuomitsi miehen vankeuteen yli kuusi vuotta jatkuneesta ihmiskaupasta

Kainuun käräjäoikeus tuomitsi perjantaina kantasuomalaisen miehen viideksi vuodeksi vankeuteen törkeästä ihmiskaupasta, joka jatkui yli kuuden vuoden ajan. Rikokset jatkuivat maaliskuusta 2010 vuoden 2016 marraskuuhun saakka.

Käräjäoikeuden mukaan teko katsotaan törkeäksi ihmiskaupaksi, koska siinä on käytetty väkivaltaa ja uhattu sillä. Lisäksi pitkään jatkunut teko on kohdistunut henkilöön, jonka kyky puolustaa itseään on olennaisesti heikentynyt.

Näytön perusteella Kainuun käräjäoikeus on katsonut, että mies on painostanut uhria ja käyttänyt hyväksi tämän riippuvaista asemaa ja turvatonta tilaa saattaakseen hänet seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi.

Vankeuden lisäksi mies tuomittiin maksamaan uhrille kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta 5 000 euroa, 20 000 euroa henkisestä kärsimyksestä ja saamatta jääneestä ansiosta 24 000 euroa.