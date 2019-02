Ansku Bergström johdattaa juontajat Susanna Laineen ja Mikko Kekäläisen cha cha chaan saloihin

Ansku, eli Anna-Liisa Bergström on yksi Suomen tunnetuimmista tanssijoista, koreografeista ja tanssivalmentajista. Tanssii tähtien kanssa -ohjelma toi hänet myös suuren yleisön tietoon. Bergström on tiennyt lapsesta saakka haluavansa tanssia. Tanssin hän aloitti 8-vuotiaana.

Esiintyminen on ollut aina se juttu

– Olin pienenä tosi kova esiintymään. Halusin esiintyä aina kaikissa sukujuhlissa. Bergström kertoi jatkuvasti pyytäneensä isäänsä kuvaamaan esityksiään.

Tanssien tähtiin - tähtivalmentajien kanssa

Parhaillaan Bergström on koostamassa tanssiesitystä yhdessä valmentajaystäviensä kanssa. Tanssien tähtiin -kiertue saa Bergströmin innostumaan.

– On tulossa aivan mieletön tanssiesitys. Me olemme kaikki ylpeitä lajistamme ja meillä on kaikilla kilpatanssitausta. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kilpatanssijat pääsevät tällä tavalla teatterilavoille.

Luvassa on vauhtia ja vahvaa tunnetta. Kiertue alkaa 7. maaliskuuta Helsingin Kulttuuritalolta. Kerrottakoon, että kollega Helena Ahti-Hallberg on ommellut kiertueen puvut.

Myös juotajat Susanna Laine ja Mikko Kekäläinen pääsivät Puoli seitsemän -ohjelmassa testaaman tanssitaitojaan.

Tulevaisuuden haaveissa siintävät musikaaliroolit

– Musikaaleissa kiehtoo näytteleminen. Bergström kertoo lapsena haaveilleensa näyttelemisestä. Laulamista hän aikoo harjoitella lisää. Ensi kesänä Bergströmiä voi nähdä Valkeakoskella.

- Olen siellä koreografina ja tanssijana.

Kyseessä on Danny-musikaali, jossa myös Susanna Laineella on oma roolinsa. Laine nähdään musikaalissa Armina.