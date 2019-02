Poliitikkojen haukkuma professori Scheinin: Harkitsen poliisitutkintaa halveksivasta puheesta

Perustuslakiasiantuntija, professori Martin Scheinin haluaa poliisin tutkivan julkisuudessa häneen kohdistuneiden loukkaavien puheiden laillisuutta.

Hän sanoo vielä harkitsevansa oikeusprosessin aloittamista. Tv1:n Sannikka&Ukkola-ajankohtaisohjelmassa esiintynyt professori Scheinin ei halua vielä yksilöidä, kuka tai ketkä ovat syyllistyneet häntä loukkaavaan ja hänen elämäänsä vaikuttavaan kielenkäyttöön.

Muun muassa professori Scheinin on antanut kriittisiä asiantuntijalausuntoja eduskunnassa käsittelyssä olevasta tiedustelulakipaketista.

– Yksi asia on se, että puolustusministeri ikään kuin ohjeistaa tiedustelupalveluita siihen, että minkä tyyppisiä ihmisiä pitää pitää uhkana ja ottaa seurantaan. Hiukan tuntuu, että joudun maalitauluksi, kummeksuu kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Scheinin Eurooppalaisesta yliopistollisesta instituutista.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on kutsunut eduskunnan käyttämiä asiantuntijoita, kuten Martin Scheininiä perustuslakitalebaaneiksi. Scheininin on vihjailtu myös olevan maanpetturi. Lisäksi hänen vanha taustansa vasemmistopiireissä on nostettu esille.

– Kyllä tämä on halventavaa ja ikävää. Saan lopunikäni ottaa vastaan vihapostia.

Oikeusoppinut miettiin vielä tarkemmin muun muassa mahdollisen kunnianloukkausen täyttymisen edellytyksiä ja tarkempia sanamuotoja tulevaan poliisille lähettettävään tutkintapyyntöön.

Myös kokoomuksen kansanedustaja, oikeustieteen kandidaatti Ben Zyskowicz on puhunut perustuslakiprofeetoista tiedustelulakien käsittelyn yhteydessä.

Lakimuutoksella ollaan laajentamassa selvästi viranomaisten mahdollisuuksia tehdä muun muassa ulkomaantiedustelua ja tietoverkkoseurantaa.

