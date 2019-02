Pohjois-Korean Kim matkustaa Trumpin tapaamiseen 2 500 kilometriä junalla ja autolla – Vietnamissa suljetaan moottoritie

Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain johtajien on määrä tavata Vietnamin pääkaupungissa Hanoissa.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on aloittamassa matkaansa kohti Vietnamia, missä hänen on määrä tavata Yhdysvalatin presidentti Donald Trump. Kim salaisena pidetystä matkasuunnitelmasta alkaa tihkua tietoja julkisuuteen.

Uutistoimistojen saamien tietojen mukaan Kim matkustaa Kiinan halki Vietnamin rajalle panssaroidulla junallaan. Loppumatka Vietnamin pääkaupunkiin Hanoihin sujuisi autolla.

Kimin junan lähtöaika ei ole tiedossa, mutta oletettavasti lähtö tapahtuu lähitunteina. Matkaa Vietnamin rajalle on linnuntietä, Keltainen meri kiertäen, noin 2 500 kilometriä. Koska Kimin on määrä saapua Vietnamiin tiistaina aamulla, matkaan on päästävä pian.

Ensimmäinen etappi junamatkalla on kiinalainen rajakaupunki Dandong. Uutistoimisto AFP:n mukaan asiakkaita on pyydetty poistumaan hotellista, josta avautuu näkymä Kimin junan matkan varrella olevalle rautatiesillalle.

Kim matkaa Pekingin kautta kohti etelää ja hänen määränpäänsä on Vietnamin rajalla oleva Kiinan rajakaupunki Dong Dang. Siellä hän siirtyy autoon, jolla matkaa viimeiset 170 kilometriä Hanoihin.

Dong Dang sijaitsee Kiinan Lang Sonin maakunnassa. Sen johto on käskenyt paikallista tielaitosta avaamaan rajalle johtavan päätien ja keskeyttämään sen varrella olevat tietyöt "poliittista tapahtumaa varten".

Silminnäkijöiden mukaan Dong Dangiin on saapunut sotilaita, sotilasajoneuvoja ja kommunikaatiolaitteistoa.

Vietnamin viranomaiset puolestaan sulkevat Dong Dangista Hanoihin johtavan päätien aluksi raskaalta liikenteeltä ja myöhemmin kokonaan tiistaina kello 6 - 14.

Näistä merkeistä huolimatta on myös mahdollista, että Kim saapuu Vietnamiin lentokoneella.

Vahvistamattomien tietojen mukaan johtajat tapaavat Vietnamin hallituksen vierastalossa. Kim asuu mahdollisesti vierastalon lähellä sijaitsevassa Melia-hotellissa.

Tapaamiset ovat keskiviikona ja torstaina. Vietnamiin on tulossa 2 600 tiedotusvälineiden edustajaa.

