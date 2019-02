Ilves liikkui pihoilla Joensuussa, ammuttu poliisin käskystä

Pihoilla liikkunut ilves on lopetettu Joensuussa. Ilveksestä oli tehty useita havaintoja asuintalojen pihoilla torstaina ja perjantaina Joensuun Hammaslahdessa.

Poliisi määräsi ilveksen karkotettavaksi ja lopetettavaksi. Riistanhoitoyhdistys ampui sen perjantaina iltapäivällä 13:n aikaan.

Ruumis tutkitaan Oulussa Ruokavirastossa. Tutkimalla saadan selvyyttä siihen, onko ilves uskaltautunut pihoihin helpon saaliin perässä esimerkiksi sairaudesta johtuvaa nälkiintymistään.

Lähtökohtaisesti ilves on rauhoitettu eläin metsästyslaissa koko maan alueella ja kuuluu tiukasti suojeltuihin lajeihin. Koko Suomen ilveskanta on viime vuosina pienentynyt ja on arviolta alle 400 yksilöä. Pohjois-Karjalassa oli vuonna 2017 kolmisenkymmentä pentuetta.

Ilves on ihmiselle vaaraton ja sen tekemät vahingot kotieläimille ovat vaatimattomia aina poronhoitoaluetta etelämpänä, linjaa maa- ja metsätalousministeriö.