Ajokeli on parantunut aamuisesta liukkaudesta

Ilma on lämmennyt ja jäät sulavat. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Ajokeli on parantunut huomattavasti aamuisesta, jolloin oli todella liukasta lähes koko maassa, kerrotaan Tampereen tieliikennekeskuksesta.

– Ilma on lämmennyt, jäiset tiet ovat sulaneet ja suolaus on auttanut. Pienemmillä teillä saattaa vielä olla liukasta, mutta ei enää mitään pahempia ongelmia, liikennepäivystäjä Auli Aaltonen sanoo.

Pirkanmaalta ja Varsinais-Suomesta tuli eniten ilmoituksia liukkaudesta ja jumissa olevista rekoista tieliikennekeskukseen lauantaiaamupäivän aikana.

Vielä puolen päivän aikaan Ilmatieteen laitos varoitti kuitenkin erittäin liukkaasta jalankulkusäästä maan etelä-, länsi- ja keskiosissa Pohjois-Pohjanmaahan saakka. Aaltosen mukaan viikonloppukelit tulevat jatkumaan parempana.

– Yöllä voidaan tietysti mennä pakkasen puolelle, mutta päätiet on suolattu ja huomiselle on luvattu hyviä kelejä, ei sateita eikä muutenkaan liukasta, koska on jo niin paljon lämpöasteita suuressa osassa maata, hän sanoo.

