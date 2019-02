Nämä 4 elokuvaa tai sarjaa tuovat läjäpäin matkailijoita Suomeen – kiinalaisturistit löysivät Lappiin rakkausrealityn kautta

Rakkausreality toi kiinalaiset Suomeen

Selkein tv- ja elokuvatuotantojen avulla syntynyt matkailumarkkinoiden kasvutarina syntyi sattumalta, kun Visit Finlandin edustaja tapasi kiinalaisen We are in love -tuotannon edustajia matkatoimistossa.

– Tuotantoyhtiön ihmiset kyselivät edustajaltamme hyvää ja eksoottista kohdetta. Olivat jo käyneet etelänmeren saaret ja amerikat ja luoja tietää mitä kaikkea.

Vastaus oli itsestään selvä.

– Edustajamme vakuutti, että hänellä olisi varmasti eksoottinen kohde: Suomi talvella.

Kiinalaiset pitivät ehdotuksesta, ja kolme vuotta sitten maaliskuussa Lappiin saapui 65-henkinen kuvausryhmä kalusteineen päivineen. Jaksot näytettiin Kiinassa heti huhtikuussa.

– Ne saivat yli 400 miljoonaa katsojaa, ja samalla alkoi käsittämätön pöhinä somessa, Virkkunen kertoo.

Kiinalaiset matkanjärjestäjät huomasivat, että Suomi trendaa maailmankartalla.

– Heillä on lonkerot aika syvällä somessa, ja Suomi nousi täplänä kartalle. Sieltä lähetettiin tutkimusryhmät ottamaan selvää, että mitä täällä tapahtuu.

Suuret matkanjärjestäjät ihastuivat näkemäänsä ja alkoivat aktiivisesti myymään Suomea matkakohteena.

– Siitä lähti eksponentiaalinen kasvu matkailussa Kiinasta Suomeen, Virkkunen iloitsee.

Pari vuotta sitten Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen suhtautui realityohjelman suosion ja matkailuinnostuksen väliseen yhteyteen Virkkusta varovaisemmin.

– Todella moni on ollut tietoinen ohjelmasta ja sen kuvauksista. Vallitsevaksi syyksi matkustaa tänne en sitä osaa sanoa, mutta samoja paikkoja on tunnistettu ja Rovaniemi tunnetaan tästä We are in love -ohjelmasta, Kärkkäinen totesi Ylelle.