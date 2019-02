Herätys: Saudinaiselle ennennäkemätön virka, Föhn-tuuli puhisee päivään lämpöä, Suomi hakee mitaleja hiihdon MM-kisoissa

Saudi-Arabia lähettää ensimmäisen naisen suurlähettilääksi

Uuden Yhdysvaltain-suurlähettilään, prinsessa Reema bint Bandarin isä toimi samassa tehtävässä Washingtonissa vuodet 1983–2005.

Prinsessa korvaa tehtävässä prinssi Khalid bin Salmanin, joka on hallitsevan kruununprinssi Muhammed bin Salmanin nuorempi veli. Khalid poistui tehtävästään viime syksynä sen jälkeen, kun maailmaa järkytti toimittaja Jamal Khashoggin raaka murha. Siitä syytetään kruununprinssiä.

Erityisluokkien vähentäminen toi kouluihin kaaoksen

Markku Pitkänen / Yle

Erityisluokkien vähentäminen ja lasten siirtäminen tavallisiin koululuokkiin on lisännyt levottomuutta. Opetushallitus myöntää, että eritysluokkien vähentäminen sattui ikävästi samaan aikaan koulusäästöjen kanssa. Erityisluokanopettaja pitää tavallisten peruskoululuokkien tilannetta painajaisena.

Haaveiletko sinäkin mummokommuunista vanhuuden varalle?

Tanja Perkkiö / Yle

Tohmajärveläinen Aune Pirhonen asui aiemmin yksiössä, mutta kaipasi seuraa. Entisen hoitokodin tiloihin syntyi iäkkäiden asukkaiden moderni kimppakämppä, jossa asukkaat nauttivat toistensa seurasta ja ostavat ruuat ja siivouksen naapurin yrittäjältä.

Räppäri Etta haluaa olla Suomen paras

– Kun peiliin tulee säröjä, niin kyllä ne on aina siellä. Nykyään olen kääntänyt ne voimavaraksi, sanoo koulukiusaamisesta kärsinyt Etta. Jaani Lampinen / Yle

Etta on 20-vuotias räppäri ja laulaja, joka on yksi tämän vuoden lupaavimmista tulokkaista. Nuori nainen on joutunut kokemaan koulukiusaamista ja huorittelua. Räppärinä hän on ärhäkkä, mutta muutoin ujo ja analyyttinen. Minkälainen on parikymppisen naisen sielunmaisema?

MM-laduilla mitalimahdollisuuksia

Parisprintissä Suomea edustavat Ristomatti Hakola ja kuvassa oleva Iivo Niskanen. Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Urheilun ystäville on tänään luvassa lisää jännitystä, kun hiihdon Seefeldin MM-kisoissa on parisprinttipäivä maastohiihdossa ja yhdistetyssä.

Maastohiihdossa naisissa Suomea edustavat Anne Kyllönen ja Krista Pärmäkoski. Kyllönen nousi hiihtopariksi, kun Kerttu Niskasen sairastumisesta kerrottiin myöhään lauantai-iltana.

Miesparina hiihtävät Ristomatti Hakola ja eilen yhdistelmäkilpailussa karvaan pettymyksen kokenut Iivo Niskanen. Yhdistetyssä mitalijahdissa ovat Ilkka Herola ja Eero Hirvonen.

Föhn-tuuli hönkii päivään lämpöä

Yle Sää

Lauantai oli kuluvan vuoden toistaiseksi lämpimin päivä, kun Länsi-Suomessa lämpötila kohosi lähelle 10 astetta.

Lännestä virtaa Suomeen edelleen erittäin lauhaa ilmaa. Etelässä on yhä enimmäkseen poutaa ja paikoin aurinkoista.

Pohjoiseen saapuu sunnuntaina lännestä räntä- ja vesisateita.

