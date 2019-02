Sote-johtaja Nerg: Valinnanvapauslakien EU-kelpoisuus voidaan hoitaa kevyemmällä tavalla

Johtavan sote-virkamiehen Päivi Nergin mukaan EU:n hyväksyntä sote- ja maakuntauudistukselle voidaan hoitaa kevyemmällä menettelyllä, ja raskasta lupaprosessia ei välttämättä tarvita.

Perustuslakivaliokunta vaati eilen lausunnossaan parikymmentä muutosta lakipakettiin. Ministeriöiden virkamiehet työstävät viikonlopun aikana ratkaisuehdotuksia sote- ja maakuntalakeihin.

Perustuslakivaliokunta edellytti EU:n notifikaatiomenettelyä, muuten erityisesti kokoomukselle tärkeää valinnanvapauden voimaantuloa olisi lykättävä. Notifoinnilla varmistetetaan, ettei valinnanvapauslaki riko EU:n kilpailulainsäädäntöä laittoman valtiontuen muodossa.

Soten projektijohtaja Päivi Nerg sanoo, että valinnanvapauslait voidaan hoitaa myös oikeusvarmuusilmoituksella.

– Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan korostanut notifikaatiomenettelyä, mutta sitten johtopäätöksissä he ovat nostaneet esille myöskin tällaisen oikeusvarmuusilmoitusmenettelyn eli siellä on kaksi vaihtoehtoa, kertoo valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Nerg.

Oikeusvarmuusilmoitus mahdollistaisi valinnanvapauslakien etenemisen eduskunnassa.

Sitä käyttämällä valinnanvapauslait voitaisiin hyväksyä jo tällä vaalikaudella, ja tarvittaessa niihin tehtäisin muutoksia myöhemmin. Notifikaatiossa taas pitäisi odottaa EU-komission, ja mahdollisesti myös EU-tuomioistuimen päätöstä ennen kuin lait voivat tulla voimaan. Tämä voi viedä vuosia.

– Oikeusvarmuusilmoitus voidaan tehdä tilanteessa, jossa kansallisvaltio katsoo, että meillä on ei-taloudellinen järjestelmä, mutta on epävarma siitä, että onko tässä osia, jotka tulisi nyt käydä komission kanssa lävitse. Oikeusvarmuusilmoitus on vähän kuin notifikaation esiaste, sen jälkeen voidaan olla tilanteessa, jossa notifikaatio saattaa tulla kyseeseen, Nerg kuvailee.

"Poliittista arviointia tullaan varmasti tekemään"

Vähentääkö oikeusvarmuusilmoitus riittävästi valinnanvapauslakiin liittyvää oikeudellista epävarmuutta, kun se ei ole EU:n hyväksyntä?

– Siihen on aivan liian aikaista ottaa kantaa. Juristit käyvät tällä hetkellä läpi todella tarkkaan perustuslakivaliokunnan lausuntoa ja asiantuntjioiden mielipiteitä. Katsotaan, mikä on riittävä tässä tilanteessa. Kun tämä asia ei ollut velvoittavassa ponnessa, niin myös poliittista arviointia tullaan varmasti tekemään, Nerg toteaa.

Hallituksen muutosehdotukset tulee saada eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tiistaina ja keskiviikkona. Heti maanantaina kokoontuvan valiokunnan on otettava huomioon perustuslakivaliokunnan esittämät korjausehdotukset. Tahti on tiukka, vaalitauko siintää jo maaliskuun puolivälissä.

Opposition edustajat ja asiantuntijat epäilevätkin, ettei aika riitä millään 20 ponnen eli muutosesityksen käsittelyyn.

Projektijohtaja Päivi Nergilla riittää kuitenkin vielä uskoa, että sote saadaan maalin tällä vaalikaudella.

– Työmotivaatio on tällä hetkellä kova. Nyt teemme kaikkemme ja käännämme kaikki kivet. Toki se vaatii sekä virkamiehiltä että sote-valiokunnalta todella kovasti työtä.

Myös hallituksen reformeista vastaavat ministerit käsittelevät viikonloppuna virkamiesten ratkaisuehdotuksia. Ministereiden mielestä oli liian aikaista kommentoida asiaa ennen perusteellista analyysia.

