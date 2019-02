Kuka sanoi, mitä sanoi? Oliko yksimielinen perustuslakivaliokunta sittenkään yhtä mieltä valinnanvapauden EU-notifikaatiosta

Oppositio on pillastunut soten projektijohtaja Päivi Nergin valinnanvapauden EU-notifikaatiota koskevasta lausunnosta.

Hallituspuolueiden jäsenet sen sijaan ovat olleet oudon hiljaa asiasta, eikä kukaan ole rynnännyt puolustamaan somemyrskyyn joutunutta johtavaa sote-virkamiestä.

Nerg kertoi Ylelle lauantaina, että EU:n hyväksyntä sote- ja maakuntauudistukselle voidaan ehkä hoitaa notifiointia kevyemmällä menettelyllä, oikeusvarmuusilmoituksella, ja virkamiehet selvittävät parhaillaan asiaa. Nerg kuvaili oikeusvarmuusilmoitusta notifikaation esiasteeksi tai alkuvaiheeksi, joka kuluu virallisen nofikaatiomenettelyn (SEUT 108/3) alle.

Nergin mukaan oikeusvarmuusilmoituksen ja varsinaisen notifikaation keskeinen ero on se, että ensimmäinen ei estä kyseessä olevien lakien voimaantuloa, kuten jälkimmäinen tekee.

Muun muassa perustuslakiovaliokunnan jäsen, SDP:n (siirryt toiseen palveluun)Ilkka Kantola on hämmästellyt (siirryt toiseen palveluun) Nergin näkemystä valinnanvapauden EU-notifioinnista ja perustuslakivaliokunnan lausunnosta. (siirryt toiseen palveluun)

Kantola huomauttaa tiedotteessaan, että perustuslakivaliokunnan asiantuntijakuulemisissa ei ole tullut esiin, että olisi jokin notifioinnista erillinen oikeusvarmuusilmoitus.

Kantolan mukaan valiokunta edellytti nimenomaan EU-notifioinnin tekemistä tai vaihtoehtoisesti soten valinnanvapauden lykkäämistä. Mikäli sosiaali- ja terveysvaliokunta päätyy johonkin muuhun ratkaisuun asiassa, se on tuotava vielä kertaalleen perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi.

Perustustuslakivaliokunnan jäsenet kiittelivät perjantaisessa tiedotustilaisuudessa vuolaasti sitä, että valiokunta sai aikaan vaikeasta asiakokonaisuudesta yksimielisen lausuman.

Valiokunnan jäsenten pitäisi nousta päivän politiikan yläpuolelle, ja tarkastella käsillä olevaa asiaa vain perustuslain näkökulmasta.

Soten valinnanvapauslakien EU-notifinoinnista syntyi kuitenkin heti kiistaa oppositio- ja hallituspuolueiden jäsenten välille.

Perussuomalaisten Leena Meri näpäytti sinisten Matti Torvista ja kertasi valiokunnan kantaa, ettei notifioinnista jäisi väärää käsitystä.

Torvinen oli iloinnut aiemmin, ettei EU-notifikaatiosta sovittu velvoittavassa ponnessa, vaan se jäi sosiaali- ja terveysvaliokunnan poliittiseen harkintaan.

– He harkitsevat, miten suhtautuvat notifikaatioon, ja ratkaisu tulee olemaan poliittinen. Siihen ei ollut EU-lainsäädännöllistä velvoitetta, Torvinen sanoi.

Meri ripitti Torvista toteamalla, että kokouksessa käytiin läpi, että kaikilla on yhteinen ymmärrys, mitä tekstillä tarkoitetaan.

– Me tarkoitetaan sillä, että oikeudellista epävarmuutta, mikä valinnanvapausjärjestelmästä tulee, vähennetään joko notifioinnilla tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi muuttamalla voimaantulosäännöksiä. Kysyin vielä erikseen kaikilta, että jos jompaa kumpaa ei tehdä, tämä asia tulee palauttaa perustuslakivaliokuntaan.

– Tämä on se keskustelu, jonka kävimme siellä, mutta ilmeisesti joku ei ole kuullut, mitä keskustelimme, Meri huomautti.

Koska notifikaatiokannasta jäi edelleen epäselvyys, Ylen erikoistoimittaja Tiina Merikanto pyysi valiokunnan puheenjohtajistoa kertomaan sen vielä kerran.

Perustuslakivaliokunnan lausunto 22.2.2018

Päätöksessä notifioida on sinänsä kyse perustuslain 3 §:n 2 momentissa ja 65 §:ssä tarkoitetun hallitusvallan alaan kuuluvasta asiasta (ks. myös PeVL 15/2018 vp, s. 51). Perustuslakivaliokunnan mielestä käsillä olevassa poikkeuksellisessa arviointitilanteessa puute sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöluonnoksessa on korjattavissa ilman mietintöluonnoksen saattamista tältä osin vielä kertaalleen perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi, mikäli oikeudellista epävarmuutta vähennetään ilmoittamalla komissiolle ehdotetusta valinnanvapausjärjestelmästä ja sen sisällöstä SEUT 108(3) artiklan mukaisessa menettelyssä. Vaihtoehtoisesti valinnanvapauslakiehdotuksen sääntelyä voimaantulosta on muutettava esimerkiksi lausunnossa PeVL 15/2018 vp edellytetyllä tavalla siten, että valinnanvapauslakia voidaan EU:n valtiontukisääntöjen kannalta merkitykselliseksi määriteltävin osin soveltaa vasta komission hyväksyttyä sille asianmukaisesti notifioidun sääntelyn Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan tarkoittamalla tavalla.