Herätys: Trumpin autotullit iskisivät rajusti Suomeen, Ruotsi ei huoli Isis-taistelijoita takaisin, Green Book on paras elokuva

Suomi olisi yksi kovimmista kärsijöistä Trumpin autotullien iskiessä

Presidentti Donald Trumpin autotullit olisivat raju isku Suomen autoteollisuudelle. Suomen autoteollisuus tarkoittaa käytännössä Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehdasta. Uudenkaupungin Mersuista valtaosa myydään Yhdysvalloissa.

Nokia palkkasi ammattilaiset etsimään syyrialaisperheelle kotia – Näin huippuosaajat houkutellaan Suomeen

Nokia palkkasi ammattilaiset etsimään syyrialaisperheelle kotia. Wärtsilä tarjoaa töitä myös puolisoille.Asiantuntijoiden mukaan työperäinen maahanmuutto on Suomen kohtalonkysymys. Ei kuitenkaan riitä, että huippuosaajat saadaan Suomeen – heidät on saatava myös jäämään tänne.

Nasibah Burhan kuvaa talvimaisemaa uuden kodin ikkunasta. Mårten Lampén / Yle

Sote-valiokunta alkaa sorvata ratkaisevaa mietintöä

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta aloittaa tänään sote-mietinnön valmistelun ylimääräisessä kokouksessaan. Kokouksen on määrä alkaa kello 11. Valiokunta jatkaa kokouksiaan koko viikon. Perustuslakivaliokunta löi perjantaina pöytään jälleen tukun korjattavaa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Suuri kysymys on, ehtiikö sote-valiokunta pika-aikataululla ratkaista joukon kiperiä kysymyksiä.

Perustuslakivaliokunta löi perjantaina pöytään jälleen tukun korjattavaa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Jussi Nukari / Lehtikuva

Ruotsin Löfven ei huoli Isis-taistelijoita takaisin maahan

Ruotsi ei aio auttaa terroristijärjestö Isisin riveihin lähteneitä kansalaisiaan. Pääministeri Stefan Löfvenin mukaan Ruotsin hallitus ei anna heidän palata takaisin Ruotsiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti viikko sitten Euroopan maita kotiuttamaan Syyriassa ja Irakissa vangitut kansalaisensa. Vangittuja on tiettävästi ainakin 800.

Pääministeri Stefan Löfvenin mukaan Ruotsin hallitus ei anna Isis-taistelijoiden palata takaisin Ruotsiin. Olivier Hoslet / EPA

Oscarit Green Bookin juhlaa

Yöllä on jaettu elokuvien Oscar-palkintoja. Parhaan elokuvan palkinnon sai Green Book. Elokuva pokkasi myös parhaan sivuosan ja parhaan käsikirjoituksen Oscarin. Parhaan ohjauksen palkinnon nappasi Alfonso Cuaron elokuvalla Roma. Parhaan miespääosan palkinto meni Rami Malekille roolista Queen-tähti Freddie Mercuryna elokuvassa Bohemian Rhapsody. Parhaan naispääosan pystin sai Olivia Colman elokuvasta The Favourite. Jasper Pääkkösen tähdittämä, Spike Leen ohjaama BlackKkKlansman sai Oscarin parhaasta sovitetusta käsikirjoituksesta.

Näyttelijät Viggo Mortensen ja Mahershala Ali Green Book -elokuvassa. Patti Perret

Sää selkenee päivän mittaan

Aamu on sateinen maan pohjois- ja itäosissa, kertoo Ylen meteorologi Joonas Koskela. Hajanaiset ja heikot sateet tulevat joko räntänä tai vetenä. Aamupäivällä sää poutaantuu ja selkenee monin paikoin. Lämpötila on päivällä lähes koko maassa plussan puolella, lämpimintä on etelässä, paikoin yli 5 astetta. Tuuli on puuskissa voimakasta.

