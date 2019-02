Talvi voi olla kohta etelässä ohi – Meteorologi näkee lauhoja länsituulia: Ollaan kuukausi etuajassa

Sää on vuodenaikaan nähden lauhaa. Lauha sää saattaa ennusteiden mukaan jatkua pidemmän aikaa ja sulattaa lähipäivinä lumivaippaa vauhdilla etelä- ja länsirannikolta.

Toisen hiihtolomaviikon sää on yleisesti hivenen viileämpää kuin viime päivinä. Sää on kuitenkin vuodenaikaan nähden useita asteita lämpimämpää. Viikko alkaa aurinkoisissa merkeissä, mutta alkava viikko on melko vaihteleva auringon suhteen.

Loppuviikosta sää laskee ennusteiden mukaan koko maassa pakkasen puolelle. Alkuviikolla pysytellään ajankohtaan nähden jopa poikkeuksellisissa lämpötiloissa.

Yle

– Kyllä nyt ollaan aika poikkeuksellisissa lämpötiloissa. Kyse on maaliskuun lopun asteista, Ylen meteorologi Matti Huutonen vertaa.

Pakastuminen voi kuitenkin jäädä muutaman päivän mittaiseksi ja mahdollisesti eteläisissä osissa maata käsillä on viimeiset hetket nauttia lumipeitteestä.

Eurooppalaisen ECMWF-ennustekeskuksen mukaan Suomen säähän vaikuttaa lauhemmat läntiset ilmavirrat ainakin useiden viikkojen ajan. Muutos voi olla pidempiaikainen ja ennakoida viime päivien poikkeuksellisen korkeiden lämpötilojen tavoin kevättä. Tämän vuoden korkein lämpötila on mitattu 9,7 astetta Ahvenanmaalla Jomalassa.

Lauhemmista ilmavirtauksista kertoo myös eilen annettu vuoden ensimmäinen siitepölytiedote. Suomeen on saapumassa lounaasta ja lännestä ajankohtaan nähden aikaisin lepän siitepölyä Länsi-Euroopasta.

Ilmatieteen laitoksen mallien mukaan lumet sulavat ja haihtuvat rannikkoseuduilta vauhdilla jo ensi viikonloppuun mennessä. Viikon aikana ei ole luvassa uusia sateita muodossa eikä toisessa muutoin kuin aivan maan pohjoisosissa, joten uutta valkoista ei kerry.

Huutonen näkee tilanteen mielenkiintoisena.

– Aika ääripäissä talven aikana on menty. Tammikuu on ollut kunnon luminen talvi ja nyt voi olla, että alkuvuodesta tulleet lumet ovat häviämässä.

