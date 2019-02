Lähes 40 kuollut Nigerian vaaliväkivaltaisuuksissa

Nigerian presidentin- ja parlamenttivaaleihin liittyvissä levottomuuksissa on kuollut 39 ihmistä, kertovat kansalaisjärjestöt.

Kuolonuhrien määrä on tuntuvasti pienempi kuin aiempien vuosien vaaleissa. Pelkona kuitenkin on, että väkivaltaisuudet puhkeavat äänestystulosten julkaisemisen jälkeen, kuten usein on tapahtunut Afrikan väkimäärältään suurimmassa maassa.

Lopullisia äänestystuloksia ei ole odotettavissa vielä useisiin päiviin.

Lauantaina alkanut äänestys sujui kangerrellen, sillä osalta äänestyspaikoista oli puuttunut materiaaleja ja henkilökuntaa. Lisäksi esimerkiksi sähköisten äänestyskorttien luvussa oli ollut ongelmia.

Äänestysaikaa jouduttiinkin jatkamaan suunnitellusta, ja vielä sunnuntainakin vaaliviranomaiset avasivat joitakin äänestyspaikkoja.

Molemmat pääehdokkaat, presidentti Muhammadu Buhari ja hänen haastajansa Atiku Abubakar julistivat molemmat jo sunnuntaina voittaneensa vaalit, vaikka ääntenlasku oli yhä pahasti kesken.

Asiantuntijat ovat arvelleet, että Buharin ja Abubakarin välisestä mittelöstä tulee erittäin tiukka.

Nigerian mittakaavassa suhteellisen rauhallisesti sujuneen äänestyksen toivotaan avaavan uuden kappaleen maan poliittisessa historiassa, jota ovat värittäneet muun muassa armeijavallankaappaukset, laajalle levinnyt korruptio ja lukuisten separatistiliikkeiden taistot.

Vuoden 2015 vaaliväkivaltaisuuksissa kuoli noin sata ihmistä, kertoo International Crisis Group -järjestö. Neljä vuotta aikaisemmin ainakin 800 ihmistä kuoli Kadunan kaupungissa, kun Nigerian pohjoisosien muslimiväestö raivostui kristityn presidentin Goodluck Jonathanin vaalivoitosta.

Lauantain vaaleja jouduttiin alun perin lykkäämään viikolla, koska viranomaisten mukaan vaaliaineistoa ei saatu ajoissa perille kaikkiin 120 000 äänestyspaikkaan. Vaalien järjestäminen on ollut valtava logistinen haaste. Käytännön ongelmia ovat aiheuttaneet muun muassa heikkokuntoiset tie- ja sähköverkot.

Lähteet: Reuters, AFP