Räjäyttääkö Bohemian Rhapsody potin vai yllättäkö ulkomainen elokuva? – Yle seuraa Oscar-gaalaa suorana Teemalla, Areenassa ja netissä

Oscar-palkinnot jaetaan Hollywoodissa 91. kerran.

Suora lähetys Hollywoodista alkaa maanantain 25.2. puolella klo 1.30 Suomen aikaa aamuyöllä. Silloin seurataan puolentoista tunnin ajan juhlavieraiden saapumista punaisella matolla.

Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1989 Oscar-gaalalla ei ole varsinaista juontajaa. Se joka tapauksessa on ennakkotieto – mitä mahdollisia yllätyksiä ohjelmassa on, selviää vasta suorassa lähetyksessä.

Varsinainen palkintogaala alkaa aamuyöllä klo 3.00 Suomen aikaa ja päättyy ennakkotietojen mukaan kello kuuden jälkeen.

Parhaasta elokuvasta on ehdolla muun muassa The Queen-yhtyeen Freddie Mercurysta kertova Bohemian Rhapsody -elokuva. Mercurya elokuvassa näytellyt Rami Malek on yksi voittajaehdokkaista parhaan miespääosan saajaksi.

Malekin lisäksi parhaasta miespääosasta taas kilpailee muun muassa A Star Is Bornin Bradley Cooper. Samasta elokuvasta naispääosaehdokkaana on Lady Gaga.

Roma and The Favourite saivat molemmat kymmenen ehdokkuutta. A Star Is Born, Black Panther, Bohemian Rhapsody ja Mary Poppins Returns sekä BlacKkKlansman ovat myös ehdolla useassa eri kategoriassa. BlacKkKlansmanissa esiintyvä Jasper Pääkkönen ei kuitenkaan saanut ehdokkuutta omasta sivuroolistaan.

Pääkategorioiden voittajat päivittyvät tähän sivulle sitä mukaan, kun palkinnot jaetaan kategoria kerrallaan.

Koko lähetys julkaistaan Areenassa katsottavaksi maanantaiaamuna. Suomeksi ja ruotsiksi kommentoidut lähetykset julkaistaan erikseen.

Voittajat pääkategorioissa:

Paras elokuva:

Paras miespääosa:

Paras naispääosa:

Paras ohjaaja:

Paras naissivuosa:

Paras miessivuosa:

Paras ulkomainen elokuva: