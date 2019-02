Senegalin presidentti valittiin jatkokaudelle

Alustavien tulosten mukaan nykyinen presidentti sai selkeästi yli puolet äänistä. Myös oppositio on myöntänyt vaalituloksen.

Länsi-Afrikassa sijaitsevan Senegalin istuva presidentti Macky Sall on voittanut sunnuntaina pidetyt presidentinvaalit. Alustavien tulosten mukaan hän on saanut vähintään 57 prosenttia äänistä. Myös maan oppositio on myöntänyt valitappion ja tuloksen väistämättömyyden.

– Meidän on onniteltava presidenttiä hänen uudelleenvalinnastaan, kommentoi pääministeri Mohammed Dionne toimittajalle alustaviin tuloslukuihin viitaten.

Viralliset tulokset on vahvistettava perjantaihin mennessä. Mikäli kukaan ehdokkaista ei olisi saanut enemmistöä äänistä, toinen äänestyskierros olisi ollut 8. maaliskuuta.

Sallilla oli vastassaan neljä muuta ehdokasta. Osa oppositiosta on syyttänyt, että kaksi merkittävää opposition ehdokasta olisi estetty osallistumasta vaaleihin. Kritisoijien mielestä vaaleissa olisi kuulunut olla seitsemän ehdokasta viiden sijaan.

EU:n vaalitarkkailijoiden mukaan äänestyspäivänä ei ole ilmennyt mitään merkittäviä laittomuuksia.

Senegalin presidentti Macky Sall äänesti sunnuntaina Fatickissa. EPA

57-vuotias Sall äänesti kotikaupungissaan Fatickissa sunnuntaina. Vaalimainoksissa Sall esiintyi modernin Senegalin rakentajana. Hän sanoi toivovansa suoraa valintaa jo ensimmäisellä kierroksella.

– Toivon, että näiden vaalien jälkeen on valittu kaikkien senegalilaisten presidentti. Toivon, että se olen minä, hän kommentoi vaaliuurnilla.

Sallista tuli maan presidentti edellisissä vaaleissa vuonna 2012. Sallin valinnan jälkeen maan vaalilakia on muutettu niin, että presidentin valtakausi on lyhennetty seitsemästä vuodesta viiteen. Sall on saanut kritiikkiä siitä, että hän istui ensimmäisen kautensa seitsemän vuoden mittaisena, vaikka laki muuttui.

Lähteet: AP, AFP, Reuters