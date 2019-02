Oscar-gaalassa nousivat esiin rotukysymykset – parhaana näyttelijänä palkittu pärisytti kieltään

Oscar-gaalan suurin voittaja oli rotukysymyksiä käsittelevä Green Book. Parhaan elokuvan palkinnon lisäksi elokuva palkittiin parhaasta käsikirjoituksesta. Lisäksi Mahershala Ali sai parhaan miessivuosan Oscarin.

Eniten Oscareita nappasi Queen-elokuva Bohemian Rhapsody, kaikkiaan neljä. Kolme pystiä meni elokuville Black Panther ja Roma. Jälkimmäiselle oli ennakkoon povattu parhaan elokuvan Oscaria. Lisää palkittujen nimiä löydät täältä.

Coleman yllättyi voitostaan

Olivia Colman sai parhaan naispääosan palkinnon. Frederic J. Brown / AFP

Parhaan naispääosan Oscarin nappasi yllättaen Olivia Colman, joka esittää kuningatar Annaa elokuvassa The Favourite. Palkinnon povattiin menevän Glenn Closelle elokuvasta The Wife.

Closella on nyt halluussaan ennätys suurimmasta määrästä ehdokkuuksia ilman voittoa. Hän on ollut palkintoehdokkaana seitsemän kertaa, mutta ei ole saanut kertaakaan palkintoa.

Colman otti palkinnon vastaan kyyneleitään pidätellen. Brittinäyttelijän puhe oli valmistelemattomuudessaan yleisöä huvittava.

– Onhan tämä melkoisen stressaavaa. Tämä on hulvatonta. Minulla on Oscar-palkinto!

Kun palkintopuheen lopettamisen merkiksi alettiin soittaa musiikkia, näyttelijä pärisytti kieltään.

Alla olevassa twiitissä Colmanin kiitospuhe. Päristyksen voit nähdä noin 2 minuutin ja 50 sekunnin kohdalla.

Watch Olivia Colman's endearingly shell-shocked acceptance speech for Best Actress #Oscars pic.twitter.com/l1RI0pIf3t — The A.V. Club (@TheAVClub) 25. helmikuuta 2019

Malek nosti esiin maahanmuuttajataustan

Rami Malek on voittanut Freddie Mercuryn roolistaan elokuvassa Bohemian Rhapsody lähes kaikki suuret palkinnot kuten Golden Globen. Nyt hän pokkasi parhaan miespääosan Oscar-palkinnon.

Palkintopuheessaan Malek viittasi Mercuryn ja itsensä maahanmuuttajataustaan. Amerikkalaisella on Egyptistä maahan muuttaneet vanhemmat.

– Teimme elokuvan homomiehestä ja maahanmuuttajasta, joka eli anteeksipyytelemätöntä elämää. Koska juhlimme häntä ja hänen tarinaansa tänään, osoittaa se, että tarvitsemme tällaisia tarinoita.

Rami Malek sai parhaan miespääosan palkinnon. Frederic J. Brown / AFP

Rotukysymykset pinnalla

Tämän vuoden Oscar-gaalassa esiin nousivat etenkin rotuun liittyvät asiat. Parhaana elokuvana palkittu Green Book sijoittuu Yhdysvaltojen Etelävaltioihin 1960-luvulle. Elokuva kertoo valkoisen ja mustan miehen ystävyydestä, joka ylittää rotuerot ja yhteiskuntaluokan asettamat rajat.

Spike Leen ohjaama BlacKkKlansman palkittiin puolestaan parhaasta sovitetusta käsikirjoituksesta. Elokuva kertoo afroamerikkalaisesta etsivästä, joka soluttautuu Ku Klux Klan -salaseuraan.

Palkintopuheessaan Lee otti esiin sen, että tänä vuonna on kulunut 400 vuotta siitä, kun ensimmäiset orjat tuotiin Yhdysvaltoihin. Sen jälkeen hänen suustaan kuultiin gaalan poliittisin kannanotto.

– Vuoden 2020 presidentinvaalit ovat aivan nurkan takana. Lähdetään kaikki liikkeelle. Ollaan kaikki oikealla puolella historiaa. Tehdään moraalinen valinta rakkauden ja vihan välillä.

Oscar-gaalaa on viime vuosina moitittu valkoisten tekijöiden suosimisesta. Aihetta on tuotu esiin #OscarSoWhite-kampanjalla.

Tänä vuonna palkintoja jaettiin kuitenkin aiempaa tasapuolisemmin. Spike Leen lisäksi palkintoja saivat parhaista sivuosista Mahershala Ali ja Regina King. Huomionosoituksia pokkasivat myös Black Panther -elokuvan tekijät.

Lady Gagalle ensimmäinen Oscar

Lady Gaga Oscar-palkintonsa kanssa. Etienne Laurent / EPA

Oscar-gaala pidettiin tällä kertaa ilman juontajaa. Edellisen kerran näin oli vuonna 1989.

Illan aikana lavalla nähtiin useita musiikkiesityksiä. Gaalan avasi Queen-yhtyeen ja Adam Lambertin esitys kappaleista We Will Rock You ja We Are The Champions.

Muina esiintyjinä gaalassa olivat myös muun muassa Bette Midler ja Jennifer Hudson.

Yksi illan odotetuimmista esityksistä oli Lady Gagan ja Bradley Cooperin tulkinta Shallow-kappaleesta, jonka he esittävät elokuvassa A Star Is Born. Lady Gaga pokkasi biisistä parhaan kappaleen palkinnon, mikä on hänen ensimmäinen Oscarinsa.

– Olen tehnyt paljon töitä niin pitkään ja se ei ole voittamisen takia, vaan ettei saa antaa periksi. Se ei ole sitä, kuinka monta kertaa tulee torjutuksi, vaan kuinka usein olet rohkea ja pusket eteenpäin, kyyneliään niellyt Gaga sanoi.

