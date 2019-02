Pohjois-Koreassa 20 kertaa vieraillut suomalaisasiantuntija uskoo Kim Jong-unin neuvottelevan tosissaan: "On aika sopia marssijärjestyksestä"

WashingtonKun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tapaavat torstaina Hanoissa Vietnamissa, näytetään uutisissa arkistokuvia Yongbyonin voimalaitoksesta.

Runsaan sadan kilometrin päässä Pohjois-Korean pääkaupungista Pjongjangista sijaitseva voimalaitos on 30 viime vuotta kylvänyt pelkoa ja ahdistusta kaikkialle maailmaan. Myohang-san-vuoren juurella olevaan paikkaan, jossa arvaamaton Pohjois-Korea on kehittänyt ydinaseita, on päässyt vain muutama ulkomaalainen.

Yksi heistä on suomalainen Olli Heinonen.

– Jossain päin Pohjois-Koreaa täytyy olla toinen laitos uraanin rikastamista varten, tarkentaa Heinonen, joka työskentelee asiantuntijana Foundation for Defense of Democracies -tutkimuslaitoksessa Washingtonissa.

Syy Heinosen pääsyyn Yongbyoniin on hänen edellinen työpaikkansa.

IAEA:n apulaispääjohtaja Olli Heinonen tarkastusmatkalla Pohjois-Koreassa kesäkuussa 2007. AOP

Hän teki 30-vuotisen uran kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n tutkijana ja apulaisjohtajana. Hän oli tavalla tai toisella mukana kaikissa IAEA:n Pohjois-Koreasta tekemissä tutkimuksissa ja vieraili itse maassa parikymmentä kertaa.

Heinosen toistaiseksi näkyvin Pohjois-Korean tehtävä osui vuosiin 2007–2008, jolloin hän johti IAEA:n tutkijaryhmää Yongbyonissa.

Pohjois-Korea oli vähän aiemmin tehnyt ensimmäiset ydinkokeensa. Kuuden maan välisissä neuvotteluissa oli sovittu tarkastuksista. Aluksi näytti siltä, että Pohjois-Korea voisi suostua ydinohjelmansa jäädyttämiseen, jos se vapautuisi taloussaarrosta.

Koreoiden välit kuitenkin kiristyivät jälleen, ja Pohjois-Korea ajoi IAEA:n tarkastajat ulos maasta.

Kaksi ydinkysymystä

Heinosen ryhmän jälkeen kansainvälisiä tarkastajia ei Yongbyoniin ole päästetty. Edes neuvotteluyhteyttä ei ollut kymmeneen vuoteen kuin kulisseissa, kunnes Trump ja Kim tapasivat viime kesäkuussa Singaporessa.

Se oli historiallinen ensimmäinen tapaaminen, jossa konkreettisia tuloksia ei vielä saavutettu. Pohjois-Korea ei ole tehnyt tapaamisen jälkeen ohjuskokeita, mutta on yhtä vaarallinen kuin aiemmin.

– He tuottavat edelleen rikastettua uraania, heillä on ydinaseita, niiden valmistuslaitoksia ja ohjuksia eli teknisesti mikään ei ole muuttunut. Uutta on se, että osapuolet keskustelevat, mikä on tietysti hyvä asia, Heinonen sanoo.

Hän kuvailee Trumpin ja Kimin kahdenkeskisiä neuvotteluja lentokoneeksi, joka nousi nopeasti ilmaan. Nyt katsotaan, miten se saa tuulta siipiensä alle. Jatkaako se lentoaan normaalisti vai joutuuko tekemään pakkolaskun.

Olli Heinonen tarkastusmatkalla Pohjois-Koreassa kesäkuussa 2007. AOP

– Vietnamissa pitäisi jo päästä selvästi eteenpäin ja päättää kahdesta asiasta. Mitä Korean niemimaan ydinaseista riisuminen tarkalleen ottaen tarkoittaa? Mitä kansainvälinen yhteisö ja erityisesti Yhdysvallat ja Etelä-Korea odottavat Pohjois-Korean tekevän, ja mitä ne tarjoavat vastineeksi? Heinonen sanoo.

"Vietnamissa pitäisi jo päästä selvästi eteenpäin." Olli Heinonen, asiantuntija, Foundation for Defense of Democracies

Lopputulos valmiina kassakaapissa?

Pohjois-Korea vaatii sille asetettujen talouspakotteiden purkamista. Joukkotuhoaseet ovat maan ainoa, mutta vaarallinen neuvotteluase.

– He haluavat turvallisuutensa takaamista pitkällä tähtäimellä. Heidän turvallisuustakeensa on ollut joukkotuhoaseissa. Ei pelkästään ydinaseissa, vaan myös kemiallisissa ja mahdollisesti biologisissa aseissa ja ennen kaikkea pitkän kantaman ohjuksissa, Heinonen muistuttaa.

Hänen mielestään osapuolten on sovittava jo neuvottelujen varhaisessa vaiheessa siitä, saako Pohjois-Koreassa ylipäätään olla ydinvoimaa.

Heinonen toteaa, ettei pakotteista pidä luopua helposti eikä Pohjois-Korealle pidä antaa alkuvaiheessa liikaa myönnytyksiä.

– Iranin kohdalla luovuttiin liian paljosta liian varhain, mikä johti ongelmiin Iranin ydinsopimuksen toteuttamisessa. Iraniin jätettiin kiisteltyjä uraanin rikastamistoimintoja. Mielestäni ne pitäisi poistaa Pohjois-Koreasta kokonaan, Heinonen sanoo.

Donald Trump ja Kim Jong-un Sentosan saarella Singaporessa kesäkuussa 2018. Kevin Lim / EPA

"Se, mitä ennakkoon on saatu aikaiseksi, on tärkeintä." Olli Heinonen, asiantuntija, Foundation for Defense of Democracies

Se, että Trump haluaa neuvotella Kimin kanssa kahden kesken, arveluttaa asiantuntijoita. Esimerkiksi Singaporessa Trump häkellytti kansainvälisen yhteisön, kun hän lupasi perua Yhdysvaltain sotaharjoitukset Etelä-Koreassa.

– Pohjoiskorealaiset ovat taitavia neuvottelijoita, joiden pokka pitää, Heinonen kuvailee vuosikymmenien kokemuksella.

Vaikka Trump ja Kim ovat arvaamattomia, huipputapaamisen onnistumisen tai epäonnistumisen Heinonen uskoo jo sinetöidyn: Trumpin erityislähettiläs Steve Biegun on viime viikkoina valmistellut kokousta tiiviisti Pohjois-Korean ja sen naapurimaiden kanssa.

Noissa keskusteluissa on sovittu kaikki olennaiset asiat, joista Trump ja Kim puhuvat.

– Toivottavasti kassakaapissa on deklaraation hahmotelma. Se, mitä ennakkoon on saatu aikaiseksi, on tärkeintä, Heinonen sanoo.

Kimit väsyneet eristykseen?

Pohjois-Korean johdossa ovat vähän yli 30-vuotiaat Kimin sisarukset, jotka ovat opiskelleet ulkomailla.

Singaporessa Kim Jong-unin seurueessa oli mukana hänen siskonsa, Kim Yo-jong. Hän on maan työväenpuolueen keskuskomitean jäsen ja yksi maan vaikutusvaltaisimmista henkilöistä.

Kimit osoittivat olevansa kielitaitoisia ja perillä siitä, mitä muualla maailmassa tapahtuu. Myös muut seurueen jäsenet olivat suhteellisen nuoria.

Tämä on lisännyt Yhdysvalloissa toiveikkuutta Pohjois-Korean mahdollisesta halusta päästä ulos kansainvälisestä eristyksestä.

– Kyllä luulen, että he haluavat siitä pois. Tämä on erilainen Pohjois-Korea kuin se, joka 30 vuotta sitten alkoi kehittää ydinasetta.

– Nyt on vain sovittava marssijärjestyksestä. Kuka tekee mitä ja milloin. Haluttavat muutokset pitää määritellä tarkasti, Heinonen painottaa.

Olli Heinonen tarkastusmatkalla Pohjois-Koreassa kesäkuussa 2007. AOP

Oma juoksurata Yongbyonissa

Olli Heinosen parikymmentä matkaa Pohjois-Koreaan IAEA:n tarkastajana ajoittuivat vuosien 1986–2008 välille. Pisin yhtämittainen reissu oli vuonna 1994, ja se kesti kolme viikkoa.

IAEA:n tarkastajien oli tuotava itse mukanaan tai tilattava Kiinasta kaikki työssään tarvitsemansa tavarat printtimusteesta alkaen.

Muut ostokset oli maksettava käteisenä dollareilla ja mahdollisimman pienillä seteleillä, sillä pohjoiskorealaisilla ei ollut vaihtorahaa.

Päivät sujuivat joko näytteitä ottaessa tai voimalaitosten työntekijöitä ja ministeriöiden virkamiehiä tavatessa. Tapaamiset venyivät pitkiksi, sillä ne tulkattiin koreaksi ja englanniksi.

Iltaisin ei ollut vapaa-ajan virikkeitä. Pohjois-Korea kävi yöpuulle kello 22, kun paikallinen televisio lopetti ohjelmansa.

– Tuntui kuin olisi ollut eri planeetalla, Heinonen kuvailee.

Pjongjangissa hän majoittui samannimisessä kansainvälisessä hotellissa, mutta Yongbyonissa hänen oli pysyttävä voimalaitoksen vierastalossa. Siellä oli perusmukavuudet. Kokit valmistivat ruuan, joka piti tilata päivän ennakkoon.

Lenkkeilyä harrastava suomalainen huolehti kunnostaan suljetun voimalaitoksen pihalla.

– Sain sovittua radasta aidatulla alueella. Juoksin kolmea sataa metriä edestakaisin, Heinonen nauraa.

Neljäs kerta toden sanoo?

Ennen Trumpia on käyty kolme vakavaa neuvottelukierrosta Pohjois-Korean ydinasekehittelyn lopettamiseksi.

1. Pohjois-Korea allekirjoitti ydinsulkusopimuksen vuonna 1985 ja vuonna 1991 Koreat sopivat niemimaansa ydinaseettomuudesta.

IAEA ilmoitti vuonna 1993, että Pohjois-Korean antamat tiedot plutoniumin tuotannostaan ovat puutteellisia. CIA epäili maan jo tuottaneen ydinaseen ja YK:n mukaan maalla oli riittävästi fissiomateriaalia ydinasetta varten.

2. Puitesopimus vuonna 1994. Yhdysvallat sopi antavansa Pohjois-Korealle kaksi kevytvesireaktoria, jotka eivät sovi ydinmateriaalin tuottamiseen samalla tavalla kuin grafiittihidasteiset reaktorit.

Tätä seurasi epäselvä aikakausi, jota leimasivat pakotteet ja Pohjois-Korean nälänähätä.

Vuonna 2002 George W. Bush ilmoitti Pohjois-Korean kuuluvan ”pahuuden akselivaltioihin". Pohjois-Korean välit eteläisen naapurinsa ja Yhdysvaltain kanssa kiristyivät. Pohjois-Korea vetäytyi ydinsulkusopimuksesta vuonna 2006 ja testasi ydinasettaan. YK lisäsi Pohjois-Korean-vastaisia pakotteita.

3. Kuuden maan neuvottelut ja uudet tarkastukset Pohjois-Korean ydinlaitoksissa 2006–2008

IAEA:n tarkastajat totesivat, että Yongbyonin pahamainen ydinreaktori on suljettu. Vastalahjaksi Pohjois-Koreaan alettiin kuljettaa öljyä. Kiina ja Venäjä kehottivat Pohjois-Koreaa palaamaan ydinaseneuvotteluihin, mutta maa päätti karkottaa IAEA:n tutkijat ja käynnistää uudelleen ydinasemateriaalin tuotannon.

4. 2018–19 Donald Trump ja Kim Jong-un yrittävät löytää sopua kahdenkeskisissä neuvotteluissa: He tapasivat ensin viime kesänä Singaporessa ja nyt kuun vaihteessa Hanoissa Vietnamissa.

