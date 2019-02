Asiantuntijoilta kylmää kyytiä eloonjäämistaistelua käyvälle sotelle – "Ehkä 10 prosentin todennäköisyys läpimenoon"

Kysyimme joukolta asiantuntijoita, millaisena he näkevät hallituskauden suurimman hankkeen kohtalon.

Monet Ylen haastattelemat asiantuntijat pitävät sote- ja maakuntauudistuksen läpimenon mahdollisuuksia tällä vaalikaudella vähäisinä.

Asiantuntijat muistuttavat esimerkiksi siitä, että monia soten ongelmakohtia on yritetty ratkoa jo pitkään.

Niinpä he pitävät epätodennäköisenä, että uudistuksen parissa puurtava eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta ehtisi löytää niihin ratkaisun reilussa viikossa.

Perustuslakivaliokunta on edellyttänyt sote-lakeihin useita muutoksia ja istuntokautta on jäljellä enää kolme viikkoa.

Vaikeuskerrointa lisää se, että hallituksen sote-rivit repeilivät maanantaina entisestään.

Sinisten kansanedustajista Vesa-Matti Saarakkala ilmoitti liittyvänsä soten valinnanvapauden vastustajien leiriin, eikä Pentti Oinonenkaan aio todennäköisesti äänestää uudistuksen puolesta.

Lasse Lehtonen, terveysoikeuden professori, Helsingin yliopisto

"Pitäisin aika epätodennäköisenä, että paketti menee läpi. Ehkä noin 10 prosentin todennäköisyys on siihen enää olemassa.

Syytkin ovat aika selviä. Perustuslakivaliokunta nosti esiin lausunnossaan pitkälti samoja asioita, joita hallitus on jo kaksi vuotta yrittänyt selvittää. Jos niihin ei ole kahdessa vuodessa saatu tyydyttävää ratkaisua aikaan, miten se kahdessa viikossa syntyisi.

Sote-uudistus ja valinnanvapaus ovat poliittisesti varsin kiistanalaisia asioita.

Kun vaalit lähenevät, paineet kovenevat ja voi olla vaikeampi saavuttaa joistain kysymyksistä poliittista yhteisymmärrystä."

Juho Saari, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori, Tampereen yliopisto

"Virkamiehet tekevät parhaansa ja aika pitkälle sen saavat. Mutta siellä on pari vaikeaa seikkaa, esimerkiksi EU-notifikaatio ja maakuntien rahoitus.

Onnistuminen ei jää valiokunnasta kiinni, vaan on enemmän poliitikkojen päätöksenteosta ja eduskunnan suuresta salista kiinni, miten käy.

Iso kysymys tietysti on, voiko tämäntyyppistä uudistusta tehdä sillä marginaalilla, joka eduskunnassa tällä hetkellä on.

Hyvin tiukalle menee. Toivoisin, että onnistuu, mutta näyttää siltä, että aika epätodennäköistä se on.

Toisaalta ei olisi ensimmäinen kerta, kun suomalaiset virkamiehet ovat tehneet melkein mahdottomia asioita.

Vaalit lähestyvät, ja vaalilaukka tekee tämän yhä haastavammaksi. Epäilemättä yksittäiset kansanedustajat alkavat pohtia omaa tulevaisuuttaan, ja ryhmäkurin säilyttäminen on haastavaa."

Meri Koivusalo, kansainvälisen terveyspolitiikan professori, Tampereen yliopisto

"Aika ja poliittinen tuki eivät riitä läpimenolle tai se vaatisi merkittäviä lehmänkauppoja.

Todennäköisyysprosentti on korkea sille, että uudistus ei mene kokonaisuudessaan läpi. Mutta kun otetaan huomioon, miten perustuslakivaliokunnan lausuntoon on suhtauduttu, on mahdollista, että hallitus pyrkii jyräämään sen läpi ainakin osittain.

Perustuslakivaliokunnan korjausvaatimukset ovat käytännössä merkittäviä.

EU:n ja sisämarkkinoiden merkitys tulee huomioida, mikäli ei haluta, että valitusten kautta ajaudutaan vahvemmin markkinaehtoisuuteen ja sisämarkkinasäädösten ohjaukseen."

Arto Sulonen, lakiasiain johtaja, Kuntaliitto

"Perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen olisin taipuvainen ennakoimaan, että tässä aikataulussa ei ehditä tehdä edellytettyjä korjauksia. Jos pitää arvioida asteikolla 0–10, pidän kaatumisen todennäköisyyttä 7,5:na.

Siellä on paljon asioita, jotka ovat olleet pöydällä ja jatkovalmistelussa yli vuoden ajan ja joissa ei pitkällä aikajänteelläkään ole saatu ratkaisuja aikaiseksi.

Minusta tuntuisi aika yllättävältä, että viikossa tai kahdessa pystyttäisiin ratkaisemaan asioita, joita ei vaikkapa viime syksynä pystytty."

Markku Tervahauta, pääjohtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

"Teknisesti on mahdollista saada tarvittavat korjaukset ja täsmennykset valmistelluiksi. Nyt on sosiaali- ja terveysvaliokunnan asia, miten työ lähtee rytmittymään ja miten valiokunta pystyy työnsä tekemään.

Kyllä se voi onnistua.

En lähde ennakoimaan, mikä on kouluarvosanalla mitattuna mahdollisuus onnistua. Pidän todennäköisempänä, että suureen saliin päästään kuin että ei päästäisi."

Heikki Hiilamo, sosiaalipolitiikan professori, Helsingin yliopisto

"Neljä vuotta sitten sosiaali- ja terveysvaliokunta kirjoitti kuudessa päivässä kokonaan uuden mallin. Se tosin ei mennyt läpi perustuslakivaliokunnasta. Joka tapauksessa silloin oli tahtoa, ja toimittiin hyvin dynaamisesti.

Jos edetään samalla tavalla kuin tähän mennessä, sote-uudistus ei valmistu. Jokin uusi vaihde sieltä täytyisi löytyä.

Mukana on isoja poliittisia kysymyksiä. Täytyy ottaa aika paljon takapakkia alkuperäisistä tavoitteista, jotta voidaan vastata perustuslakivaliokunnan huomioihin.

Tilanne, jossa uudistusta tehdään, on sanalla sanoen katastrofi."

Erikoistutkija Jenni Karimäki, Eduskuntatutkimuksen keskus

"Ensimmäinen kysymys on aika, eli riittääkö pari viikkoa enää siihen, että asiat ehditään käsittelemään loppuun. Toinen kysymys on poliittinen. Jos esitys ehditään tehdä, tuleeko siitä sellainen, että sillä on edellytykset mennä läpi.

Hallituksen sote-rivit ovat huvenneet varsin kriittisellä tavalla.

Tällä hetkellä suurinta kritiikkiä kohdistuu soteen ja erityisesti valinnanvapauteen, ei niinkään maakuntauudistukseen.

En halua lähteä tekemään arviota siitä, tuleeko valmista vai ei. Viime hallitukselle kävi niin, että aika loppui kesken ja esitys jäi tekemättä. Nyt näyttää siltä, että yhtä tiukille mennään."

