Koulu joutui myrskyyn, kun somessa levisi väärä väite turvapaikanhakijoiden vierailusta – rehtori: "Minulle toivottiin kylmää kyytiä"

Oulun kaupungissa turvapaikanhakijoiden vierailut päiväkoteihin ja kouluihin on tällä hetkellä kielletty.

Tästä on kyse Oulussa Kellon koululla tapahtunut vierailu on herättänyt vilkasta keskustelua sosiaalisessa mediassa.

Somekeskusteluissa nostettiin esiin, että yhteinäisperuskoululla olisi vieraillut turvapaikanhakijoita. Oulun kaupungissa turvapaikanhakijoiden vierailut päiväkoteihin ja kouluihin on tällä hetkellä kielletty.

Kellon koulun rehtori sanoo, etteivät koululla vierailleet henkilöt olleet turvapaikanhakijoita, vaan Suomen kansalaisia, jotka olivat puhumassa oppilaille rasismista ja syrjinnästä.

Rehtorin mukaan häneen kohdistui nettikeskusteluissa tilanteen takia uhkaavalta tuntuneita kommentteja, ja hän harkitsee tekevänsä niistä tutkintapyynnön poliisille.

Oulussa tapahtuneesta kouluvierailusta on noussut sosiaalisessa mediassa poikkeuksellisen kiivas keskustelu, jossa on levitetty väärää tietoa ja puhuttu rehtorista hänen mielestään uhkaavalta tuntuneeseen sävyyn.

Somekeskusteluissa nostettiin viikonloppuna esiin, että Oulun Haukiputaalla sijaitsevalla Kellon 1.–9. -luokkalaisten yhteinäisperuskoululla olisi vieraillut turvapaikanhakijoita tai maahanmuuttajia. Tunteita kuumentaneissa somekeskusteluissa esitettiin muun muassa, että aikuiset miehet olisivat vierailleet viime viikolla koulun tiloissa ala-asteikäisten pikkulasten luona.

Oulussa päätettiin tammikuussa, ettei turvapaikanhakijaryhmiä päästetä toistaiseksi kaupungin päivähoitopaikkoihin tai oppilaitoksiin tutustumiskäynneille. Päätös tehtiin sen jälkeen, kun Oulussa oli tullut esiin epäilyjä alaikäisiin kohdistuvista seksuaalirikoksista, joiden epäillyistä osa on tullut maahan turvapaikanhakijoina.

Rehtori Timo Soinin mukaan Kellon koululla vierailleet henkilöt eivät kuitenkaan olleet turvapaikanhakijoita.

– Meillä vieraili viime viikolla kaksi naista ja yksi mies, jotka olivat monikulttuurisen taustan omaavia Suomen kansalaisia. He ovat asuneet Suomessa koko elämänsä ja olivat puhumassa yläasteikäisille oppilaille muun muassa syrjinnästä ja rasismista, Soini kertoo.

Rehtori sanoo, että koululla käyneistä 20–30-vuotiaista naisista ja miehestä ainakin kaksi on syntynyt Suomessa. Taustaltaan he ovat urheilijoita ja muusikoita.

Vierailu oli Timo Soinin mukaan osa koulun lainmukaiseen opetussuunnitelmaan kuuluvaa globaalikasvatusta. Kuluvalla lukuvuodella yhtenäisperuskoululla on vieraillut myös esimerkiksi chileläisiä naisopiskelijoita ja brittitaustainen isoisä tapaamassa oppilaita.

"Tämä tilanne on mennyt ihan mahdottomaksi"

Kellon kouluvierailusta keskusteltiin viikonloppuna varsin aktiivisesti esimerkiksi Oulun Puskaradio-ryhmässä Facebookissa.

Oulun Kellon koulun rehtori Timo Soini kertoo, että häneen henkilökohtaisesti kohdistui nettikeskusteluissa useita uhkaavalta tuntuneita kommentteja.

– Minut luokiteltiin idiootiksi, ja minulle toivottiin kylmää kyytiä. Keskusteluissa sanottiin myös, että minun pitäisi alistaa lapseni esimerkiksi väkivallalle. Mietin, pitäisikö minun tehdä tästä tutkintapyyntö poliisille, Soini sanoo.

Oulun sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä kertoo, että on seurannut Kellon koulua koskevaa somekeskustelua murheellisena.

– Tämä tilanne on mennyt ihan mahdottomaksi. Me opetamme lapsia esimerkiksi kriittiseen median käyttöön, ja samantyylistä oppia pitäisi ilmeisesti saada myös aikuisille. Netissä on nyt kerrottu tarinaa, joka ei perustu faktoihin, Penttilä sanoo Kellon kouluvierailuun viitaten.

Mika Penttilän mukaan kaupungin päätös kieltää toistaiseksi turvapaikanhakijoiden vierailut päiväkoteihin ja kouluihin on edelleen voimassa, ja jos asia muuttuu, siitä tiedotetaan.

Oulun linjaus on herättänyt viime aikoina runsaasti keskustelua puolesta ja vastaan. Esimerkiksi Tampereen yliopiston mediakulttuurin professori Mikko Lehtonen kommentoi Ylelle aiemmin, että tutustumiskäyntien lopettaminen vaikuttaa harkitsemattomalta päätökseltä.