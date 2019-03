Iissä päiväkotilapset viettävät päivänsä naapuritalojen savussa – "Lapsi haisee ihan savulta haettaessa"

Tästä on kyse Läheisten omakotitalojen lämmittäminen muodostaa savua asuinalueelle, mistä se leviää päiväkoti Nikkariin.

Haju tarttuu lasten vaatteisiin ja vaivaa henkilökuntaa.

Kunta on lähettänyt omakotitaloille asukkaille kirjeen, jossa pyydetään välttämään tulisijojen käyttöä päiväsaikaan.

Kuntaliiton mukaan Iin esimerkin mukainen savuhaitta on tuttu tilanne kautta maan.

Iin kunnassa Oulun pohjoispuolella on kyllästytty savuun, joka tunkeutuu päiväkodin sisään sekä haittaa päiväkotilapsia ja päiväkodin henkilökuntaa.

– Pahimmillaan kovilla pakkasilla savunhaju päiväkodissa on erittäin voimakasta, kertoo kunnan tekninen johtaja Janne Jokelainen.

Nikkarin päiväkoti sijaitsee omakotitaloalueella. Kovilla pakkasilla naapurustossa lämmitetään taloja puulla. Savuhaitasta johtuen kunnassa on herännyt epäilys, että puun lisäksi naapurustossa poltetaan myös roskia ja kierrätykseen kelpaavia jätteitä.

Ajoittaisesta savuhaitasta on puhuttu paikkakunnalla jo pitkään. Asiaa on käsitelty virallisesti jo vuonna 2013 kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa. Päiväkodissa on 160 lasta, joten savuhaitta koskee useaa henkilöä.

Iissä on menty niin pitkälle, että päiväkodin alueen asukkaille on jaettu kirjallinen ohje, jossa pyydetään välttämään tulisijojen käyttöä päiväkodin aukioloaikoina.

Mikäli ohjetta ei noudateta, voi kunta ryhtyä tarvittaviin pakkotoimiin vedoten terveydensuojelulakiin sekä naapuruussuhdelain 17 pykälään.

Käytännössä kunnan pakkotoimet tarkoittavat aluksi asukkaille tarjottavaa neuvontaa ja asiantuntija-apua lämmityskattilan polttoaineen sekä polttojärjestelmien käyttöön, mahdollisten toimintahäiriöiden korjaamiseen sekä nuohoukseen. Jos tämä ei riitä, voi kunta ottaa yhteyttä terveys- ja poliisiviranomaisiin asian korjaamiseksi.

Naapuruussuhdelaki 17 § Kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyttää siten, että naapurille, lähistöllä asuvalle tai kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle aiheutuu kohtuutonta rasitusta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, liasta, pölystä, hajusta, kosteudesta, melusta, tärinästä, säteilystä, valosta, lämmöstä tai muista vastaavista vaikutuksista.

Arvioitaessa rasituksen kohtuuttomuutta on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, rasituksen muu tavanomaisuus, rasituksen voimakkuus ja kesto, rasituksen syntymisen alkamisajankohta sekä muut vastaavat seikat. Lähde: Finlex

Janne Jokelainen kertoo, että kirjeen lähettämiseen päädyttiin pitkäaikaisen haitan takia.

– Tässä lähistöllä on jokin kotitalous tai -talouksia, joista tulee kovalla pakkasella hajua koko alueelle. Tämän lisäksi savu menee ilmastoinnin kautta päiväkodin sisäilmaan, Jokelainen kertoo.

Päiväkodin työntekijät ja lapset kärsivät päänsärystä, silmien kuivumisesta ja kirvelemisestä.

Lakimies: Oli oikein lähettää kirje asukkaille

Kuntaliiton lakimies Marko Nurmikolun mukaan Iissä ajoittain vaivaava savuhaitta on tyypillinen naapuruston riitatilanne ympäri maan.

Naapurisopua voi myös venyttää esimerkiksi jatkuva koirien haukunta. Tietyn sietämisvelvollisuuden ylittyessä asiaan pitää puuttua ja neuvotella.

– Kunnan tilapalvelu vastaa päiväkotikiinteistöstä, ja sen kunnosta kokonaisuudessaan. Kun haitta on riittävän suuri, on aihetta ottaa naapureihin yhteyttä ja informoida haitasta, Nurmikolu kertoo.

Nikkarin päiväkoti sijaitsee omakotitaloalueella. Kovilla pakkasilla naapurustossa lämmitetään taloja puulla. Paulus Markkula / Yle

Iissä on tehty Nurmikoulun mukaan oikein, koska päiväkodin lähialueen asukkaille on lähetetty kirje asiasta. Kunta on kiinteistönomistajana osallisena savuhaitassa, ei siis viranomaisena, ja haluaa selvittää asiaa naapuriston kanssa.

– Jos tilanne savuhaitan suhteen jatkuu, on edessä terveydensuojelu- tai ympäristönsuojeluviranomaisen puuttuminen haittaan. Sitten selvitetään, onko rikottu lakia ja jos, niin mitä lakia, Nurmikolu jatkaa.

Kuntaliiton lakimies Marko Nurmikolu muistuttaa, että tulisijassa ei saa polttaa jätteitä.

Tulisijassa poltettavat epäpuhtaat ainesosat kuten maitopurkit heikentävät ilmalaatua. Oppaan onnistuneeseen puunpolttoon voi löytää esimerkiksi täältä (siirryt toiseen palveluun) (Helsingin seudun ympäristöpalvelut).

Vanhemmat huolissaan jälkikasvustaan

Iiläisen Minna Paakkolan kolme lasta käy Nikkarin päiväkodissa. Hän kertoo, että lapset ovat haisseet voimakkaasti savulta silloin, kun hän on hakenut heidät kovien pakkasten aikaan päiväkodista.

– Haju tarttuu jopa omiin vaatteisiini, kun haen lapseni päivähoidosta. Olen miettinyt, minkälaisen ongelman pistävä savunhaju aiheuttaa lapsille ja henkilökunnalle, Paakkola pohtii.

Paakkola kuvailee päiväkodin sisäilmaa sellaiseksi, kuin ulkona poltettaisiin puita, jotka eivät syty eivätkä pala kunnolla.

– Lapsenikin ovat ihmetelleet, kun ilma haisee kuin paistettaisiin makkaraa.

Yle kävi koputtelemassa päiväkodin lähitalojen oviin, mutta kommentteja savuhaitasta ei asukkailta herunut.

Joko kyse on väärästä poltettavasta aineesta tai sitten polttoprosessissa ei ole riittävän korkea lämpötilaa. Janne Jokelainen

Asia on kuitenkin puhuttanut paikallisia Facebookin suljetussa keskusteluryhmässä Iin Puskaradiossa.

Keskustelussa savuongelman mahdolliseksi syyksi on arveltu muun muassa sitä, että lähistöllä joku koettaa säästää polttamalla kaikki roskat ja muun kierrätykseen tarkoitetun jätteen pilaten ympäristön joko tahallaan tai ymmärtämättömyyttään.

Toisessa kommentissa todettiin, että normaalista puun poltosta ei kunnan kirjeitä lähde liikkeelle.

Kunnan kirjeestä ollaan montaa mieltä. Osa kommentoijista tunnustaa ongelman, kun taas osa ajattelee, että ongelma on päiväkotikiinteistössä, kun sitä ei saada tuuletettua kunnolla.

Savu haisee osassa kiinteistöä enemmän kuin toisessa osassa. Kiinteistö ottaa sisäilman kolmesta eri ilmansuunnasta.

Kunta tarjoaa apua savuongelmaan

Iissä lämmityksestä johtuva savu ei haittaa pelkästään Nikkarin päiväkotia vaan koko läheistä asuntoaluetta.

Kunta aikoo jatkossa pyytää Nikkarin alueen asukkaista tarkkailemaan talojensa savupiippuja ja ilmoittamaan kunnalle, jos savua muodostuu tavallista enemmän.

– Tarjoamme asiantuntija-apua lämmityksen saamiseksi sellaiseksi, ettei haitallista savua enää muodostuisi, Iin tekninen johtaja Janne Jokelainen kertoo.

Asiantuntija voi pyydettäessä tarkastaa talon lämmitysjärjestelmän tulisijoineen. Samalla tutkitaan, onko lämmitykseen käytettävä poltettava aines sopivaa vai onko seassa mahdollisesti ylimääräistä hajuja ja savua aiheuttavia ainesosia, kuten roskia tai jätteitä.

Onkin siis todennäköistä, että joku polttaa Iissä talon lämmityksessään vääränlaista materiaalia.

– Joko kyse on väärästä poltettavasta aineesta tai sitten polttoprosessissa ei ole riittävän korkea lämpötilaa, Jokelainen kertoo.

Öljylämmityksestä tai kuivan puun polttamisesta ei muodostu koko asuinaluetta haittaavaa savua.

– Emme vielä tiedä tarkkaan, mistä savuhaitta tulee. Kunnan tiedottamisella ja näillä toimenpiteillä haluamme yhteistyöhön asukkaiden kanssa savuhaitan poistamiseksi, Iin kunnan tekninen johtaja Janne Jokelainen selventää.