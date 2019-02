Suurperheen poika rahoittaa lukio-opintojaan laulamalla – hintavertailumme kertoo, että yksi kirja voi maksaa jopa 80 euroa

Lukion toista luokkaa käyvät Cevor Tikerpuu ja Iiris Mankki ovat vihaisia. Molempien perheillä tekee rahasta tiukkaa, joten eduskunnan sivistysvaliokunnan torppaus maksutonta toisen asteen koulutusta vaativalle kansalaisaloitteelle saa tunteet pintaan.

– Ensin valitetaan, että politiikka ja vaikuttaminen eivät kiinnosta nuoria. Sitten keräämme 53 000 allekirjoitusta ja lopputulos on, että aloite hylätään jonkun pilkkuvirheen vuoksi, sanoo Cevor Tikerpuu.

Pilkkuvirheellä Tikerpuu viittaa siihen, että kansalaisaloitteessa vaadittava selvitys oli osoitettu eduskunnan tehtäväksi, vaikka se kuuluisi hallitukselle.

Olen ostanut kirjoja keikkarahoilla silloin, kun vanhemmilla ei ole ollut varaa maksaa niitä. Cevor Tikerpuu

Myös opiskelijajärjestöt ovat huomauttaneet, että #maksuton2aste-kansalaisaloite on ollut monille nuorille ensimmäinen konkreettinen vaikuttamisen muoto. Iiris Mankki on samaa mieltä.

– Meni tavallaan usko demokratiaan. Tässä luodaan tuplastandardeja, Iiris Mankki toteaa.

Pitkä matematiikka vaatii rahaa

Takana ovat vanhojen tanssit, joihin osa lukiolaisista kuluttaa jopa yli tuhat euroa rahaa. Kotkan lyseon lukiota käyvillä Mankilla ja Tikerpuulla oli noin 200 euron budjetti. Mankki laskee, että lukiokirjoihin menee jokaisen kurssin alussa lähes yhtä paljon – noin 170 euroa. Niiden lisäksi voi tulla ylimääräisiä kuluja.

– Me lähdemme venäjän ryhmän kanssa käymään Pietarissa. Siihen menee 400-500 euroa. Äitini on yksinhuoltaja, ja minulla on kaksi sisarusta. Välilllä on vaikea löytää rahaa, Mankki sanoo.

Myös Tikerpuu tulee suuresta perheestä. Hänellä on neljä sisarusta. Kotona on keskusteltu paljon lukion kustannuksista, sillä rahasta on välillä pulaa.

Iiris Mankki ja Cevor Tikerpuu käyvät Kotkan lyseon lukiota. Miina Sillanpää / Yle

Käytettyjä kirjoja on ollut vaikea saada, koska opetussuunnitelma ja sen mukana kirjat vaihtuivat vuonna 2016. Tikerpuu on ostanut välillä kirjoja laulukeikoista saamistaan palkkioista.

– Olen ostanut kirjoja keikkarahoilla silloin, kun vanhemmilla ei sillä hetkellä ole ollut varaa maksaa niitä.

Viimeksi keikkapalkkio meni matematiikankirjoihin pari viikkoa sitten, kun Tikerpuu lauloi eräissä ristiäisissä. Hän sanoo, että yhden keikan palkkio riittää yleensä kahteen kirjaan.

– Pitkässä matematiikassa on 13 kurssia, ja jokainen kirja maksaa 30 euroa. Varmaan kaikki pitkän matematiikan opiskelijat samaistuvat siihen, että hintaa tulee.

Käytetty kirja puolet halvempi

Opetushallituksen selvityksen mukaan lukion kokonaiskustannukset voivat nousta 2 500 euroon. Jo ensimmäisen vuoden aikana kirjoihin voi upota yli tuhat euroa riippuen valituista kursseista ja kirjojen iästä. Lukiolainen suorittaa ensimmäisenä vuonna keskimäärin 30 kurssia.

Kirjat voivat vaihdella lukiokohtaisesti. Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n mukaan kirjat ovat kustantajasta riippuen hieman erihintaisia, mutta lukiokirjojen kokonaiskustannuksessa ei ole suuria eroja maksajalle.

Keräsimme alla olevaan taulukkoon lukion ensimmäisen vuosikurssin kirjojen hintoja. Uusien kirjojen hinnat ovat Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupasta, käytettyjen kirjojen sekä digitaalisten kirjojen hinnat puolestaan Jameran verkkokaupasta.

Kirja Uusi (euroa) Käytetty (euroa) Digitaalinen, 6 kk:n lisenssi Äidinkieli: Särmä – Suomen kieli ja kirjallisuus 79,70 47,20 36,80 Äidinkieli: Särmä – Tehtäviä, kurssit 1-3, hinta / kpl 23,35 13,80 10,80 Englanti (A-kieli): Insights, kurssit 1-3, hinta / kpl 39,45 23,30 18,00 Ruotsi (B-kieli): Fokus, kurssit 1-3, hinta / kpl 39,45 23,30 18,00 Matematiikka (pitkä ja lyhyt): MAY1 Luvut ja lukujonot 29,20 17,30 13,50 Matematiikka, fysiikka ja kemia: MAOL-taulukot 37,60 22,20 27,60 (48kk) Pitkä matematiikka: Juuri, kurssit 2-4, hinta / kpl 29,20 17,30 13,50 Lyhyt matematiikka: Huippu, kurssit 2-3, hinta / kpl 27,65 16,30 12,70 Fysiikka: Fysiikka 1 44,40 26,30 - Kemia: Mooli 1 42,60 25,20 19,70 Biologia: BIOS, kurssit 1(-2), hinta / kpl 42,45 25,10 - Maantieto: GEOS 1 42,45 25,10 - Uskonto: Uusi Arkki 1 39,75 21,80 - Filosofia: Idea 1 41,60 24,60 19,30 Psykologia: Motiivi 1 39,20 23,20 - Historia: Forum, kurssit I-II, hinta / kpl 41,60 24,60 19,30 Yhteiskuntaoppi: Forum, kurssit 1-2, hinta / kpl 41,85 24,80 19,40 Terveystieto: Terve! 1 41,85 24,80 - B3-kieli: esimerkiksi ranska, J’aime, kurssit 1-3, hinta / kpl (yksi kirja kattaa kaksi kurssia) 60,50 35,80 26,40 Ensimmäisen vuosikurssin kirjat yhteensä (pitkä matematiikka, ei B3-kieltä, yksi kurssi biologiaa) 1042,05 614,70 -

Lukio voi vaihtua ammattikouluun

Taulukon kirjaluettelo perustuu Kouvolan Yhteislyseon ensimmäisen vuosikurssin kirjoihin vuosina 2018-2019.

Esimerkiksi pitkää matematiikkaa opiskeleva, kaikki kirjansa uutena ostava oppilas joutuu maksamaan niistä lukuvuoden aikana noin tuhat euroa. Jos kyseinen oppilas ostaa kaikki kirjansa käytettyinä, summa on noin 600 euroa. Valinnaiset aineet, kuten B3-kieli, kasvattavat summaa edelleen useilla kympeillä.

Kirjan digitaalinen versio voi olla yli puolet fyysistä kirjaa halvempi, mutta sen käyttöoikeus vanhenee määräajan sisällä. Määräaika on useimmiten joko kuusi tai 48 kuukautta.

Cevor Tikerpuu kertoo tietävänsä pari nuorta, jotka ovat vaihtaneet lukion ammattikouluun tai menneet suoraan ammattikouluun. Lukio olisi tullut liian kalliiksi. Kirjat eivät ole ainoa kuluerä, vaan rahaa menee myös muihin tarvikkeisiin.

–Tietokone pitää olla. Äidinkielen opetus tapahtuu meillä kokonaan sähköisesti. Opettajat ovat ankaria, jos sähköisiä kirjoja ei ole. Kurssikokeitakaan ei voi suorittaa ilman konetta, Tikerpuu sanoo.

Opiskelijajärjestöt järjestävät mielenilmauksen maksuttoman toisen asteen opiskelun puolesta tänään Helsingissä. Mielenilmaus alkaa Kansalaistorilta kello 12 ja siirtyy siitä eduskuntatalon portaille.