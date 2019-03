Harkitsetko muuttoa ulkomaille paremman palkan perässä? Laskurimme kertoo, missä Pohjoismaassa sinulle jäisi palkasta eniten käteen

Suomesta on muutettu työn perässä etenkin Ruotsiin kautta aikain. Muutama vuosikymmen sitten Ruotsiin lähdettiin työttömyyttä pakoon. Nyt motiivina lienee enemmänkin paremmin palkattu työ – eikä vain Ruotsissa vaan myös Norjassa ja Tanskassa.

Mutta jääkö naapurimaissa palkasta enemmän rahaa käteen myös elinkustannusten jälkeen? Asia selviää oheisella laskurilla muutamalla klikkauksella.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Valitse ensin maa, jossa asut. Suomi on asetettu oletukseksi.

Seuraavassa kentässä valitaan ammatti, josta halutaan palkan vertailutiedot. Oletuksena annetaan muutamia usein haettuja ammatteja, mutta hakukentästä voi valita omansa tai jonkun muun kiinnostavan melko kattavasta ammattien listasta.

Tämän jälkeen valitaan asuinmuoto kolmesta vaihtoehdosta ja sen jälkeen vielä maa, johon olisit muuttamassa.

Lopuksi laskuri kertoo, kuinka paljon enemmän tai vähemmän sinulle jäisi rahaa käteen, jos muuttaisit valitsemaasi maahan. Tuloskentästä voit samalla katsoa myös vertailutiedot muiden maiden osalta.

Laskurissa käytettyihin tilastomateriaaleihin ja taustaoletuksiin voit tutustua tarkemmin täältä (siirryt toiseen palveluun).

Tanska päihittää muut

Laskurin ”voittaja” on Tanska. Siellä ammatissa kuin ammatissa jää rahaa eniten käteen tässä neljän maan vertailussa.

– Tanskan ylivoima tuli minullekin vähän yllätyksenä. Aikaisemmissa kansainvälisissä vertailuissa Norjassa on ollut selkeästi korkein ostovoimakorjattu palkkataso. Tanska on ollut aiemmin toisena. Ehkä tässä vertailussa valuuttakurssit ovat parantaneet sijoitusta, Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen arvioi.

Kansainvälisiin palkkavertailuihin pitää myös suhtautua hieman varauksella, sillä elinkustannusten yhdenmukaistaminen luotettavasti on vaikeaa.

– Tässä laskurissa on tehty kulutusvertailuja viranomaisten tai etujärjestöjen laatimien viite- tai minimibudjettien avulla. Ne eivät ole aina vertailukelpoisia keskenään. Maat ovat myös hyvin erilaisia asumiskustannusten suhteen. Esimerkiksi Norjassa hyvin harva asuu vuokralla toisin kuin Tanskassa. Muun muassa näistä syistä laskurin tuloksiin on syytä suhtautua suuntaa antavina, Kärkkäinen sanoo.

Kärkkäisen mukaan tämä neljän Pohjoismaan vertailu on kuitenkin luotettavampi kuin esimerkiksi EU-maiden välinen vertailu. Mitä laajempi joukko maita, sitä kirjavammat ovat sosiaalitukijärjestelmät, jotka vaikeuttavat vertailua.

Raha yksin ei ratkaise muuttopäätöstä

Suomi on vertailun hännän huippu lähes kaikin tavoin. Muutamissa ammateissa käydään kisaa viimeisestä sijasta Ruotsin kanssa, ja varsin usein vertailu Tanskaan tai Norjaan tuottaa huomattavan suuren eron käteen jäävässä tulossa.

– Esimerkiksi hoitoalalla käteen jäävät tulot ovat Tanskassa selvästi suuremmat kuin Suomessa. Tämä on ollut tiedossa ja sen vuoksi Tanskaan on myös lähdetty töihin. Myös korkeasti koulutettujen kohdalla on eroja, johon vaikuttaa myös maiden välinen kilpailu parhaista osaajista esimerkiksi erilaisten veroetujen avulla. Silti sanoisin, että käteen jäävä palkka on vain yksi tekijä, kun ihmiset miettivät paikkaa, jossa haluavat tehdä töitä, Olli Kärkkäinen toteaa.

Laskurista ei löydy ekonomistin ammattia, mutta sen koulutustausta on samankaltainen kuin luettelosta löytyvä matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntija.

Ruotsissa perheellinen erityisasiantuntija sää käteen 490 euroa enemmän kuin Suomessa ja Tanskassa peräti 1680 euroa enemmän. Muuttaisiko Olli Kärkkäinen itse Tanskaan töihin, kun käteen jäävän palkan ero on noinkin iso?

Kysymys naurattaa, mutta hän kuitenkin vastaa, että ei muuttaisi vain palkan vuoksi ainakaan pysyvästi. Sen verran vahvasti juuret ovat kiinni Suomessa.

Laskurin ovat toteuttaneet yhteistyössä Svenska Yle ja Sveriges Radio.