Alkuvuoden tuttu vieras norovirus jyllää jälleen – Suomessa on kehitetty virukselle rokotetta vuosia, mutta tie on kivinen

Vatsatautia aiheuttava norovirus jyllää nyt eri puolella Suomea. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n erikoistutkijan Haider Al-Hellon mukaan tammi-helmikuun aikana on tilastoitu noin 900 norovirustapausta. Tiedot perustuvat THL:n tartuntatautirekisteriin.

Tartuntoja on nyt enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, mutta vähemmän kuin huippuvuonna 2017, jolloin tartuntoja oli tammi-helmikuun aikana lähes 1300.

– Tilastoidut tautitapaukset ovat pieni osa todellisuudesta, vain jäävuoren huippu. Näin siksi, että suurin osa sairastaa taudin kotona. Meidän tilastoissa näkyvät vain todetut tapaukset, sanoo Al-Hello.

Norovirusepidemia iskee tyypillisesti tammi-toukokuussa. Erikoistutkija uskoo, että virustartuntojen määrässä ollaan saavuttamassa huippu ja lähiviikkoina tartuntojen määrä lähtee pikkuhiljaa laskuun.

Tällä hetkellä tartuntoja on ympäri Suomea, mutta eniten tapauksia on isoissa kaupungeissa.

Noroviruksen oireina on äkilliset kouristavat vatsakivut ja pahoinvointi, josta seuraa oksentelu. Suurella osalla tautia sairastavista esiintyy myös ripulia ja kuumetta.

THL:n tartuntatautitilaston perusteella eniten tautiin ovat tammi-helmikuun aikana sairastuneet yli 70-vuotiaat. Norovirus on THL:n mukaan merkittävä vatsataudin aiheuttaja myös lapsilla. Tilastoihin merkityistä tapauksista kuusi prosenttia on tähän mennessä ollut alle 4-vuotiailla.

Norovirus, kuten monet muutkin virustaudit, jylläävät tavallisesti talvella tai keväällä. Al-Hellon mukaan on olemassa monta teoriaa siihen, miksi virukset tarttuvat helpommin juuri talvella.

– Talvella kun on kylmä, ihmiset kokoontuvat pieniin tiloihin, jolloin he ovat tiiviissä ympäristössä ja tartuntoja on hyvin helposti saatavilla. Keväämmällä, kun ilma lämpenee ja ihmiset liikkuvat enemmän ulkona, tartuntoja ei ole niin helposti saatavilla, hän sanoo.

Norovirus kestää käsidesin

Al-Hellon mukaan moni uskoo virheellisesti, että käsidesin runsas käyttö pelastaisi norovirukselta. Hän korostaa, että paras tapa suojautua taudilta on pestä kädet kunnolla saippualla ja vedellä, ja riittävän pitkään.

– Käsidesi voi olla lisänä sen jälkeen, kun on ensin pessyt kädet saippualla vähintään 40 sekunnin ajan. Käsidesi ei toimi niin sanottuihin vaipattomiin viruksiin, kuten noro- ja enterovirus.

Noroviruksen reitti suuhun on käsien kautta, ulosteilla saastuneen ruoan kautta, tai ulosteella saastuneen veden kautta, selvittää Al-Hello. Jos huolehditaan, että näissä ei ole norovirusta, niin silloin tartuntoja ei tapahdu.

– Eli tehostettu käsien pesu vessakäynnin jälkeen, ennen ruoan laittoa, ennen syömistä, ja miksi ei syömisen jälkeenkin.

Norovirus voi jäädä esimerkiksi kodinpintoihin kuukaudeksi, jos paikkoja ei pestä klooripitoisella puhdistusaineella.

– Oven kahvat, hanat, vessanpöntöt on pestävä huolellisesti puhdistusaineella, koska vain puhdistus estää viruksen tarttumisen.

Rokotetta kehitetään Tampereella, mutta edistysaskeleet vähäisiä

Norovirusinfektioon ei ole olemassa mitään lääkettä ja yleensä sairaus menee ohi kotona potiessa. Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksessa on kehitetty norovirukseen rokotetta 2010-luvun alusta lähtien.

Rokotetutkimuskeskuksen johtajan, professori Timo Vesikarin mukaan rokotteelle on olemassa hyvä pohja, mutta kliinisiin tutkimuksiin asti ei ole vielä päästy.

Haastetta aiheuttaa myös se, että rokotteen kehittämisessä ei ole pystytty käyttämään elävää virusta vaan rokotetyö perustuu noroviruksen kaltaisiin viruspartikkeleihin, joita tuotetaan esimerkiksi hyönteis- tai kasvisolussa.

Vesikari uskoo, että kliinisiä tutkimuksiin voitaisiin päästä vuonna 2020, jos kaikki menee "putkeen". Ongelmana on ollut rahoituksen saaminen.

– Vastoinkäymisiä on ollut. Meidän ajatuksena on yhdistää noro- ja rotavirusrokote. Kyseiset virukset ovat pikkulasten kaksi yleisintä ripulia aiheuttavaa virusta. Aikuisille ja vanhuksille norovirusrokote olisi tärkeä, koska etenkin vanhukset voivat kuolla saatuaan noroviruksen, sanoo Vesikari.

Rotavirusrokote otettiin käyttöön vuonna 2009.

Vesikarin mukaan esimerkiksi japanilaisen lääkeyhtiö Takedan tekemässä tutkimuksessa on lupaavia tuloksia norovirusrokotteesta, joka on edennyt kliinisiin tutkimuksiin asti. Kokeisiin osallistuneet vapaaehtoiset rokotettiin ensin ja sen jälkeen heille syötettiin norovirusta. Suoja syntyi, mutta vain vaikeimmille tautimuodoille.

– Noroviruksia on niin montaa tyyppiä, että sellaista rokotetta, joka suojaisi niiltä kaikilta, on mahdoton tehdä, sanoo Vesikari.

