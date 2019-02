Tutkimus: Raskaudenaikainen tupakointi lisää lapsen riskiä sairastua ADHD:hen myöhemmin elämässä

Tuoreen tutkimuksen mukaan äidin raskausajan tupakointi on yhteydessä lapsen riskiin sairastua ADHD-sairauteen.

Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen väestötutkimuksessa selvisi, että mitä suurempi äidin veren nikotiinipitoisuus oli raskausaikana, sitä suurempi riski lapsella oli sairastua myöhemmin elämässä tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriöön eli ADHD:hen. Tutkijoiden mukaan raskaudenaikainen tupakointi ei kuitenkaan yksistään selitä lapsen ADHDta, vaan myös perintötekijöillä on osuutta.

Yliopiston mukaan tutkimuksessa pystyttiin ensimmäistä kertaa maailmassa todentamaan yhteys sikiöaikaisen nikotiinialtistuksen ja ADHD:n välillä veriseeruminäytteillä.

– Tämä on luotettavin tapa tutkia sikiön nikotiinialtistusta. Aiemmat väestötason tutkimukset perustuvat äitien omiin ilmoituksiin raskausajan tupakoinnista, toteaa tutkimusryhmän jäsen, dosentti Roshan Chudal tiedotteessa.

Tutkimus on julkaistu lääketieteellisessä Pediatrics-lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Suomalaisäideistä 12,5 prosenttia tupakoi alkuraskauden aikana ja seitsemän prosenttia läpi koko raskauden.

Tutkimus on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa selvitetään keskeisten neuropsykiatristen häiriöiden raskaudenaikaisia riskitekijöitä. Tutkimusta rahoittivat Suomen Akatemia, Yhdysvaltain terveysvirasto National Institutes of Health (NIH), Brain and Behavior Research Foundation ja Suomen Lääketieteen Säätiö.