Yle Islamabadissa: Suomen koulutusopit kiinnostavat Pakistanissa – osaajia tarvitaan raksoilta ravintoloihin

Pakistanin yli 100 miljoonalla alle kolmekymppisellä on työhaluja, mutta ammatillista koulutusta puuttuu. Suomen koulutusvienti tähyää valtaville markkinoille.

ISLAMABAD

– Luulen, että bensa on auton sielu. Ihmettelin jo lapsena, miten isä vain painoi auton kaasupoljinta ja se liikkui eteenpäin tai peruutti. Pyörällä jouduin sotkemaan koko ajan, auton kulku oli niin vaivatonta.

Jo helmikuun alussa tehdyn haastattelun alussa selviää, että Muhammad Usmanilla on itselläänkin läikähdys bensaa suonissa. Pakistanilaisnuorukainen on unelmiensa opiskelupaikassa, NUtechissa kansallisella teknologian yliopistolla Islamabadissa. Autonasentaja tähtää alan insinööriksi.

NUtechissa opetusohjelmia halutaan järkeistää. Siksi neuvoja on lähdetty hakemaan Suomesta asti.

Muhammadin oppilaitoksen rehtori, entinen kenraali Khalid Asghar vieraili tammikuussa muun muassa Turun ja Helsingin ammattikoulu- ja yliopistokohteissa. Säätä muistellessaan rehtori puistelee vieläkin päätään.

– Lunta, lunta ja lunta ja vielä kerran lunta. Ja silti yhteiskunta toimi.

Rehtori Ashgar seurueineen kävi katsomassa muun muassa Turun ammatti-instituutin ja ammattikorkeakoulun opetusta. Hän on nyt sulatellut Suomen vierailuaan muutaman viikon ajan. Ashgarilla on aiheesta paljonkin sanottavaa, mutta siitä hieman tuonnempana.

NUtechin rehtori Khalid Ashgar vieraili tammikuun puolivälissä Turussa. Vieraita kiinnosti muun muassa rakennusten lämpöeristys. Thomas Hagström / YLE

Rehtori Ashgarin matkan taustalla on pääministeri Imran Khan. PTI-puolueen perustajaa luonnehditaan edeltäjiään nykyaikaisemmaksi johtajaksi. Khan mainitsi vuoden 2018 vaalien aikaan pohjoismaisen hyvinvointivaltion malliksi, jota kohti moniongelmaisen Pakistanin pitäisi punnertaa.

Khanin arviot ovat rohkaisseet monia maita suuntaamaan Pakistanin koulutusmarkkinoille, varsinkin kun maa näyttää olevan pikkuhiljaa avautumassa. Siksi myös Suomi tähyää Etelä-Aasiaan. Maanosassa täkäläinen opetusvienti on vielä melko tuntematonta.

Jostakin on aloitettava. Aurajoen rannalla on sitä osaamista, jota Pakistanissa kipeästi kaivataan. Esimerkiksi Turun ammatti-instituutin asiakas olisi ensi vaiheessa valtion koulu NUtech, Muhammad Usmanin opiskelupaikka.

Koulutusalan yhteyksiä on edistänyt Pakistanin Suomen pääkonsuli Wille Eerola. Maa on Eerolalle yritysmaailmasta tuttu lähes 20 vuoden ajalta. Suomella ei ole Pakistanissa lähetystöä, vaan suhteita hoitaa Etelä-Aasian kiertävä suurlähettiläs Harri Kämäräinen.

Eerolan mukaan aiesopimukset Turun ammatti-instituutin, Turun ammattikorkeakoulun ja NUtechin välillä on määrä allekirjoittaa jo maaliskuussa. Myös tarjouksista ja kustannuksista neuvotellaan Eerolan mukaan lähiaikoina.

Ammatillisen koulutuksen aluepalvelujohtaja Hannu Immosen mukaan yhteistyö voisi tuoda Turkuun lisää kansainvälisiä kontakteja.

– Koulutusosaamista on monella linjalla, Immonen sanoo.

Pakistan valtionvelka on asukasta kohden 859 euroa (2016). Rahaa katoaa korruptioon. 180 maan joukossa Pakistan on korruptioindeksissä sijalla 117. Ivar Heinmaa

Nykysuunnitelmien mukaan yhteistyö voisi olla esimerkiksi ammatillisten koulutusohjelmien ja oppimisympäristöjen rakentamista ja konsultointia, opettajakoulutuksen kehittämistä yhteistyönä korkeakoulujen kanssa ja koulutuksen laadun varmistamista.

Islamabadissa NUtechin kampuksella on tauon paikka. Koulun asuntolassa majoittuva Muhammad ehtii lounaalle. Annoksessa on samosoja eli taikinanyyttejä, riisiä ja vihanneksia. Niitä syödään Pakistanissa usein.

Kuukaudessa vajaalla 40 eurolla saa aamupalan, lounaan ja päivällisen. Muhammad ei silti läheskään aina poikkea koulun ruokalassa. Hän säästää, missä voi, sillä oma auto on hankintalistalla.

Rattiin pääseminen vaatii kasvavalta keskiluokaltakin melkoisesti rupioita. Esimerkiksi kymmenkunta vuotta vanhasta Toyota Corollasta joutuu maksamaan noin 9 000 euroa. Se on iso raha maassa, jossa autonasentajan palkka on noin 900 euroa kuussa.

Toisaalta käsillään ansaitsee. Yliopiston lehtorin palkka on suurin piirtein saman verran. Koulutettuna asentaja voi vaatia myös parempaa palkkaa.

Pakistanin matkailukohteista tunnetaan maailmalla kenties parhaiten kiipeilykohde, K2-vuori. Majoituspaikkoja rakennetaan myös pääkaupungin Islamabadin liepeille. Ivar Heinmaa

Jos Pakistanin vakaus lisääntyy, työpaikkoja odotetaan syntyvän matkailusektorille. Hotelli- ja ravintola-alan ammattilaisia tarvitaan, sillä uusien kohteiden etsijät ovat nälkäisiä elämyksistä ruokailuun.

Suomen vierailulla Nutechin rehtori Asghariin teki vaikutuksen erityisesti se, että opiskelijat sovelsivat oppeja käytäntöön niin ravintola-alalla kuin rakennustyömailla.

– Koulutuksessa ei tullut vastaan umpikujaa, jos joku valinta ei luonnistunut, opiskelija saattoi vaihtaa linjaa. Opiskelu oli joustavaa.

– Täällä opiskelija voi joutua umpikujaan. Niin ei saisi käydä. Suomessa opiskelijat voivat sukkuloida ammatillisten ja akateemisten opintojen välillä.

Rehtorin mukaan Suomen mallia ei pidä kopioida vaan soveltaa ja muuntaa paikallisiin oloihin.

– Joka vuosi työmarkkinoille tulee kolme miljoonaa nuorta, mutta voimme kouluttaa heistä vain 300 000–400 000. Opetuksella saataisiin vähennettyä työttömien määrää. Myös start up -yritykset hyötyisivät.

Tietty epäsuhta rehtorin pohdinnoissa ja Pakistanin talouskurimuksessa piilee. Velkainen Pakistan yrittää ja haluaa kouluttaa nuoriaan, mutta julkisen puolen perusopetukseenkaan ei ole löytynyt rahaa. Vajaat 40 prosenttia Pakistanin väestöstä on lukutaidottomia.

Maailmanpankki ja Kansainvälinen Valuuttarahasto ovat toistaiseksi sulkeneet lainahanat. Tukidollareita heltiää vielä rikkailta öljyvaltioilta Arabiemiraateilta ja Saudi-Arabialta. Myös omaa talouden silkkitietä rakentava Kiina lisää vaikutusvaltaansa Pakistanissa.

Islamabadin kaksoiskaupungin Rawalpindin puukäsityöläisten kapeilla kujilla tehdään matkaa vuosituhantiseen tapaan. Ivar Heinmaa

Paikallinen asiantuntija, tohtori Mahmood Butt Pakistanin hallituksen opetuskomissiosta HEC:stä sanoo, että koulutusyhteistyötä tarvitaan kolmella tasolla: peruskoulutuksessa, ammattikoulutuksessa ja ylemmän tason opetuksessa.

– Ammatilliselle koulutukselle on luotava kansainväliset laatuvaatimukset ja yhä useampien on päästävä ammattikoulutukseen mukaan.

Islamabadissa silmiinpistävää on kirjava ja runsas oppilaitosten tarjonta. Kaduilla tulee tuon tuosta vastaan collegen tai instituutin kyltti. Ammattikoulutusta ei kuitenkaan ole suuremmin painotettu aiemmin.

Mahmood Butt selvittää, että syynä on brittiläisen koulutusmallin perintö: jyrkkä jako akateemiseen ja useiden saatavilla olevaan peruskoulutukseen.

– Kun Pakistan kasvaa tätä vauhtia, tarvitaan erilaisia opinpolkuja. On annettava valmiuksia niillä alueilla, jotka on aiemmin sivuutettu. Tarvitaan esimerkiksi maaseudulle matkustavia kätilöitä, ei vain lääkäreitä vaan neuvontaa lapsikuolleisuuden alentamiseen.

Pakistanin kaltaisten kehittyvien maiden ongelmana on usein hallinnon lyhytjännitteisyys. Kun johtajat vaihtuvat, aloitetut hankkeet lykkääntyvät tai kuivuvat kokoon. Tohtori Butt kertoo, että jatkuvuuden tärkeyttä on nyt alettu ymmärtää.

– Jos otetaan kasvu huomioon, u-käännöstä ei voi enää tehdä. Opetusohjelmat on tehtävä kestäviksi. Nyt Pakistan vie kouluttamatonta työvoimaa, se olisi muutettava koulutettujen vienniksi.

Aivovuoto huolestuttaa monissa Afrikan maissa ja vähäväkisemmissä Aasian maissa. Pakistanissa ammattilaisten muuttoa ei koeta aivan yhtä suureksi ongelmaksi, sillä sekä lähtijöitä että jääjiä riittää.

Jo nyt yksi tulonlähde ovat juuri ulkomailla työskentelevät pakistanilaiset. Heitä on yli kymmenen miljoonaa. Osa raataa vierastyössä esimerkiksi Persianlahden öljyvaltioissa.

Koulutetuilla on jo nyt vientiä. Esimerkiksi Saudi-Arabia on palkannut 1 050 pakistanilaista lääkäriä ja lisääkin kaivattaisiin. He kelpaavat muuallekin: Kanadaan, Britanniaan, Yhdysvaltoihin. Pakistanilaisten muuttoa helpottaa se, että englantia ja arabiaa puhutaan yleisesti.

Koulutuksen kehittämistä haittaa myös opetuksen vaihteleva taso. Opettajilla ei aina ole edes perustietoja alastaan. Laatua voidaan Buttin mukaan valvoa vain opettajien riittävän pitkällä koulutuksella ja ammattitaidon testauksella.

Automekaanikon opinnot kestävät kolme vuotta. Lukuvuosi maksaa yli 300 euroa. Ivar Heinmaa

Muhammad Usman palailee tunnille korjaamohalliin. NUtechin kampuksella on alkuvuodesta viileän raikasta. Yleisilmeeltään harmaata pääkaupunkia vaivaavat kesällä kuiva pöly ja pistävä kuumuus.

197 miljoonaa asukasta Pakistan on Etelä-Aasiassa sijaitseva islamilainen tasavalta.

Väkiluku on 197 miljoonaa.

Pääministeri Imran Khan on 1996 perustamansa Pakistan Tehreek-I-Insaf PTI-puolueen johtaja.

Bruttokansantuote oli vuonna 2017 asukasta kohden 1548 euroa, Suomessa 45 703 euroa.

Pakistanin talouskasvu oli vuonna 2017 5,4 prosenttia.

Muhammad Usman haluaa ennen kaikkea elää vakaassa maassa, mennä moskeijaan, puistoon, elokuviin, kahvilaan kavereiden kanssa.

– Menneisyydessä oli ongelmia, mutta nyt täällä on oikeastaan siistiä ja hyvä elää.

Pääkaupungissa onkin rauhallista. Levottomuudet keskittyvät maan itäisiin ja kaakkoisiin kolkkiin. Intia on kiistellyt muslimienemmistöisen Kashmirin hallinnasta Pakistanin kanssa vuosikymmeniä. Helmikuun lopulla vihanpito leimahti jälleen ilmavoimien nokitteluksi. (siirryt toiseen palveluun)

Imran Khan nousi valtaan Muhammadin kaltaisten nuorten äänillä vuonna 2018. Nyt he odottavat palvotulta urheilusankarilta paljon.

