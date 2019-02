Muumipapan näyttelijä Carl-Kristian Rundman: "Tuli sellainen olo, että nyt muumit tulee kotiin"

Rundmanilla on parhaillaan myös toinen tunnettu isärooli Hamlet-näytelmän Poloniuksena Turussa.

Muumilaakso-sarja alkoi tänään Yle Areenassa ja TV2:lla. Animaatiosarjasta on tehty useammankieliset versiot, ruotsinkielisessä Muumipapaa näyttelee Carl-Kristian Rundman. Monia äänirooleja jo aiemmin tehnyt Rundman kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa miten kansainvälistä animaatiosarjaa tehdään.

– Ensin on tehty englanninkielinen versio, joka on referenssiäänenä meille. Alkuperäiset äänet tehdään ilman kuvaa, ja kuvat tehdään se mukaan miten alkuperäiset näyttelijät ovat esittäneet repliikit. Meidän tehtävänä on sovittaa repliikkimme siihen puheeseen ja kuvaan.

Aina se ei ole niin helppoa, koska kielet ovat erilaisia.

– Jos ajattelee suomen kieltä, siinä on yleensä enemm'n tavuja kuin esimerkiksi englannin kielessä. Esimerkiksi kaikille tuttu lause "I love you" ja "Minä rakastan sinua". Toisessa on kolme tavua, toisessa kahdeksan.

Englanninkielisessä versiossa on paljon nimekkäitä näyttelijöitä Kate Winsletistä Rosamund Pikeen ja Jennifer Saundersiin – pääsivätkö he helpommalla?

– Ehdottomasti ovat päässeet helpommalla, nauraa Rundman. He ovat tehneet tosi hienoa työtä, mutta kyllä minulle sellainen tunne tuli kun olin studiossa, että nyt muumit tulee kotiin, kun me tehtiin se täällä.

Ofelian isänä Turussa

Tällä hetkellä Rundman näyttelee Turun kaupunginteatterissa Hamlet-näytelmän Poloniusta. Tekstiltään perinteisen mutta visualisesti modernin version on ohjannut Paavo Westerberg.

– Me käytämme Eeva-Liisa Mannerin käännöstä ja ollaan sille aika uskollisia. Mutta mukana on myös viitteitä moderniin viihdemaailmaan ja teoksiin, jotka on kirjoitettu Hamletin päälle.

Rundmanin roolina on Polonius, Hamletin rakastetun Ofelian isä. Siinäkin hahmossa on samaan aikaan vanhaa ja modernia.

– Polonius voidaan helposti tulkita koomiseksi hahmoksi. Siitä minäkin lähdin liikkeelle, mutta siitä muotoutui eräänlainen tämän päivän politiikan maailman spin-doctor, lobbari. Taustavaikuttaja joka suunnitelee ja säätää mitä julmimpia juttuja. Mukana on paljon pimeitä sävyjä.

