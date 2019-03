Mökkikauppa piristyi – silti hinnat laskivat jo monetta vuotta, maakunnittaiset erot isoja

Loviisalainen Olle Wiik on pistänyt kesäpaikkansa myyntiin.

Rantahuviloiden hintahuippu saavutettiin 2011. Siitä on tultu alas roimasti.

Rantamökkikauppa piristyi viime vuonna lukumääräisesti mitattuna, mutta keskihinnat jatkoivat laskuaan muutaman edellisvuoden tapaan huippusuhdanteesta huolimatta. Rantahuvilakauppoja tehtiin viime vuonna 3540, mikä on reilut 200 enemmän kuin edellisvuonna.

Kauppamäärät ovat nousseet jo vuosikausia perä perää, mutta keskihintoihin lisääntynyt kysyntä ei ole vaikuttanut nostavasti ainakaan koko maan vertailussa. Maanmittauslaitoksen kauppahintatilaston mukaan mediaanihinnat laskivat viime vuonna 2-3 prosenttia edellisvuodesta. Asiantuntija selittää hinnanlaskua roimasti kasvaneella tarjonnalla.

–Isot sukupolvet myyvät mökkinsä pois, koska usein omat lapset eivät halua ottaa mökkejä vastuulleen, sanoo myyntijohtaja Jussi Peltonen Habitasta.

–Suomi on mökkejä täynnä, tarjontaa on ollut vaan liikaa. Se tekee hinnoille vastaisuudessa sitä, että hintataso vähän laskee. Kun hinta on oikea, niin kyllä mökit tekevät kauppansa ja ostajia löytyy.

Kaava-alueen rantamökin sai viime vuonna 90 000 euron keskihinnalla ja haja-alueelta 70 000 eurolla. Kuivan maan mökkihinnat laskivat niinikään ja keskihinta painui rantamökkiä selvästi edullisemmaksi. Yli 70 prosenttia rantamökkikaupoista tehdään kaavoitetuilta alueilta.

Rantamökkien hintahuippu saavutettiin 2011. Silloin kaava-alueelta sai rantamökin 110 000 euron keskihinnalla ja haja-alueelta 85 000 eurolla. Siitä pitäen suunta on ollut pääsääntöisesti alaspäin ja keskihinnat ovat painuneet 17-18 prosenttia seitsemässä vuodessa, riihikuivana 15 000-20 000 euroa/mökkikauppa. Mökinmyyjällä onkin monesti ylimitoitetut luulot realistisesta myyntihinnasta.

– Oma mökki on aina se kaikkein paras ja kyllä sen hinta-arvion ymmärtää: onhan mökissä aina fiilis mukana. Ostaja vaan ei maksa siitä tunteesta mitään. Monesti keskustellaan myyjän kanssa tosi tarkkaan, mikä on oikea hintataso ja minkä takia, Peltonen kertoo.

Rantamökkien keskihinnat kaava-alueilla Keskihinta 2018 Muutos 17->18 Kainuu 56 250 € -16% Pohjois-Pohjanmaa 55 000 € -15% Kanta-Häme 110 000 € -12% Satakunta 98 500 € -12% Pohjanmaa 78 500 € -8% Etelä-Karjala 76 000 € -7% Pirkanmaa 112 500 € -6% Etelä-Savo 83 500 € -4% Etelä-Pohjanmaa 79 500 € -3% Päijät-Häme 139 500 € 0% Kymenlaakso 100 000 € 0% Pohjois-Savo 60 000 € 0% Varsinais-Suomi 145 000 € 4% Uusimaa 187 000 € 8% Pohjois-Karjala 66 000 € 8% Keski-Suomi 86 500 € 8% Lappi 56 000 € 18% Koko maa 90 000 € -3% Lähde: Maanmittauslaitos, tehdyt kaupat (alle 2 ha, kaava-alue). K-Pohjanmaa jätetty pois. Alle 30 kauppaa/v. on liian vähän muutosvertailuun.

Kalleinta Uudellamaalla

Rantamökkien keskihinnat vaihtelevat suuresti maakunnittain ja myös hintamuutokset ylös ja alas ovat isoja maakuntien välillä.

Maan kalleimmat mökkikaupat tehtiin viime vuonna Uudellamaalla. Keskihinta nousi 8 prosenttia ja oli 187 000 euroa kaava-alueen rantahuvilasta.

Maan matalimmat kaava-aluemökin keskihinnat löytyvät Pohjois-Pohjanmaalta. Huvilan sai keskimäärin 55 000 eurolla, pudotusta edellisvuoteen 15 prosenttia.

Lapissa taas keskihinnat nousivat reilusti (+18%), ja keskihinta oli 56 000 euroa.

Kanta-Häme hyppäsi

Haja-alueen hinnakkaimmat mökkikaupat solmittiin niinikään Uudellamaalla, vaikka keskihinta laski 6 prosenttia ja oli 149 500 euroa. Edullisimmin mökin sai Lapista. Keskihinta oli 40 000 euroa, nousua edellisvuodesta 8 prosenttia.

Kovin haja-alueen hintanousu koettiin viime vuonna Kanta-Hämessä, jossa keskihinta ponkaisi huimat 32 prosenttia edellisvuodesta. Isoin miinus (-12%) taas kirjattiin Pohjois-Savossa.

Rantamökkien keskihinnat haja-alueilla Keskihinta 2018 Muutos 17->18 Pohjois-Savo 45 000 € -12% Varsinais-Suomi 107 000 € -10% Etelä-Savo 55 000 € -8% Uusimaa 149 500€ -6% Pohjois-Karjala 42 500 € -4% Pirkanmaa 88 500 € -3% Päijät-Häme 115 000 € 0% Satakunta 69 000 € 4% Keski-Suomi 70 250 € 6% Lappi 40 000 € 8% Pohjois-Pohjanmaa 46 000 € 9% Kanta-Häme 118 600 € 32% Koko maa 70 250 € -2% Lähde: Maanmittauslaitos, tehdyt kaupat (alle 2 ha, haja-alue). Ahvenanmaa, E-Karjala, E- ja K-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Kainuu ja Kymenlaakso jätetty pois. Alle 30 kauppaa/v. on liian vähän muutosvertailuun.

Kuopio kallistui

Maan suosituimmat mökkikunnat sekä kallistuivat että halpenivat keskihinnalla mitattuna.

Nousua kirjattiin muun muassa Kuopiossa, Mikkelissä, Paraisilla, Kouvolassa ja Kangasalla. Laskua taas Savonlinnassa, Hämeenlinnassa, Kuusamossa ja Mäntyharjulla.

Peltonen arvioi, että alkaneesta mökkikauppavuodesta tulee samanlainen kuin viime vuodesta. Taantumapuheiden hän ei usko vaikuttavan ostohaluihin niin nopeasti.

– He joilla on mahdollisuuksia investoida, he myös investoivat.

Oman mausteensa mökkikaupaan tuovat ulkomaalaiset, jotka ovat tulleet ostamaan Suomesta mökkejä.

– Ostajat eivät ole tällä kertaa Venäjältä, vaan lähinnä Keski-Euroopasta: Saksasta, Hollannista ja Englannista. Tämä trendi tekee kotimaiselle mökkikannalle hyvää, Peltonen sanoo.