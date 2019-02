Diabeetikoiden mahdollisuus suorittaa varusmiespalvelus poikkeusluvalla lopetettiin – Puolustusvoimat perustelee turvallisuudella

Diabeetikot eivät jatkossa voi suorittaa lainkaan varusmiespalvelusta, Diabetesliitto kertoo tiedotteessaan. Liitto perustaa tietonsa Pääesikunnan antamaan päätökseen.

Liiton mukaan pääesikunnan päätöksessä vedotaan palvelusturvallisuuteen kohdistuviin riskeihin, ja taustalla on Sotilaslääketieteen keskuksen asiantuntijatyöryhmän tekemä raportti. Jatkossa diabeetikot sijoitetaan palveluskelpoisuusluokkaan C.

Pääesikunnasta vahvistetaan Ylelle, että tieto pitää paikkansa. Apulaisosastopäällikkö everstiluutnantti Arto Hirvelä kertoo, että keskeinen syy päätökseen on diabeetikoiden palvelusturvallisuuteen kohdistuvat riskit.

– Koska diabeetikoilla on ollut haasteita suorittaa palvelusta, on lähdetty siitä, että heidän terveytensä etusijalla tässä kannattaa mennä, Hirvelä kertoo.

Pääesikunnan raportissa todetaan, että sodan ajan palvelusolosuhteissa diabeetikoille elintärkeää verensokerin seurantaa ja hoitoa, mukaan lukien insuliinin saatavuus, ei voida taata, minkä vuoksi diabeetikkoja ei palvelusturvallisuussyistä voida sijoittaa sodan ajan joukkoihin.

Ykköstyypin diabeetikoiden mahdollisuus suorittaa varusmiespalvelus katkaistiin jo viime vuoden helmikuussa toistaiseksi. Nyt käytäntö jää pysyvästi voimaan.

Puolustusvoimissa on palvellut tyypin 1 diabeetikoita vuodesta 2001 lähtien. Diabeetikot ovat voineet suorittaa armeijan taudistaan huolimatta poikkeusluvalla. Vuosina 2001–2017 asepalvelukseen astui 120 diabeetikkoa.

Linjan syynä eläköitymiset

Puolustusvoimain diabeteshoitaja Anneli Rautuoja kertoi Ylelle vuosi sitten helmikuussa, että päätös keskeytyksestä johtuu siitä, että diabeetikkovarusmiesten palveluksesta vastaavat henkilöt ovat siirtyneet eläkkeelle. Hän itse jäi eläkkeelle viime kesällä, ja diabeteslääkärinä toiminut professori Timo Sane eläköityi jo aiemmin.

– Tämä on tosi valitettavaa. Palvelukseen astuneet diabeetikot ovat todella motivoituneita ja hyväkuntoisia. Heille tämä mahdollisuus on ollut todella iso asia ja heiltä on tullut erittäin paljon kiittävää palautetta, Rautuoja sanoo.

Anneli Rautuoja toivoi tuolloin, että Pääesikunta olisi jatkanut diabeetikkojen mahdollisuutta asepalvelukseen. Näin ei Diabetesliiton tiistaisen tiedotteen perusteella kuitenkaan käynyt.

Liitto pettyi päätökseen

Diabetesliitto on pettynyt päätökseen. Se on kirjelmöinyt Pääesikunnalle ja tuonut esiin maanpuolustushalukkaiden diabeetikoiden harmistuksen.

– Mahdollisuus suorittaa asepalvelus on ollut tärkeä tasa-arvon kannalta. Kategorinen päätös kaikkien diabeetikoiden varusmiespalveluskäytännön päättymisestä ei huomioi diabeteksen yksilöllisyyttä niin hoitomuodoissa kuin hoidon vaativuudessa, Diabetesliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Laura Tuominen-Lozic toteaa tiedotteessa.

