Uutta tietoa Parkanon surmasta: 32-vuotias pääepäilty tunnusti surmatyön

Poliisin pääepäilty on tunnustanut kuulusteluissa surmanneensa Parkanosta viime viikolla kuolleena löytyneen miehen.

Epäilty on parkanolainen 32-vuotias mies. Hänet vangittiin viime perjantaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä murhasta.

Poliisi jatkaa epäiltyjen kuulusteluja ja rikospaikan tutkintaa edelleen. Poliisille on nyt muodostunut kuva tapahtumaillan kulusta.

– On lukemattomia yksityiskohtia, joita selvitämme edelleen. Motiivi on poliisillekin edelleen epäselvä. Tekotapaa emme julkaise tässä vaiheessa tutkintaa, rikoskomisario Pasi Nieminen kertoo.

Nieminen vahvistaa, että Parkanosta löytynyt vainaja on ylöjärveläinen mies. Vainaja on poliisin mukaan tammikuussa kadonneeksi ilmoitettu henkilö. Poliisin mukaan surma on tapahtunut 28. joukuuta.

Vainajan ruumista on yritetty tuhota polttamalla rikospaikalla. Poliisi on joutunut sulattamaan löytöpaikkaa, sillä alue on jäänyt jään ja lumen alle viime kuukausien aikana.

Niemisen mukaan surmatyö on tehty hieman eri kohdassa kuin ruumiin hävittäminen.

– Nyt ei puhuta pelkästä hävittämisyrityksestä, vaan ruumis on hävitetty. Epäilty on kertonut surmanneensa tämän ylöjärveläismiehen ja olemme hyvin varmoja vainajan henkilöllisyydestä. Henkilöllisyys varmistetaan myös DNA-testeillä, Nieminen kertoo.

Yle Tampere

Poliisi alkoi tutkia katoamista henkirikoksena ja otti helmikuussa kiinni nyt murhasta epäillyn miehen lisäksi kolme muuta ihmistä.

Muita kolmea epäillään hautarauhan rikkomisesta ja/tai rikoksentekijän suojelemisesta. Rikosnimikkeet voivat vielä muuttua tutkinnan edetessä.

Epäillyt kaksi miestä ovat syntyneet vuosina 1951 ja 1983. Kolmas epäilty on nainen, joka on syntynyt vuonna 2001. Epäilllyt vangittiin perjantaina käräjäoikeudessa.

Vainajan löytöpaikka on poliisin mukaan myös rikospaikka. Tapahtumapaikka on edelleen eristettynä, koska poliisi sulattaa toisen, tutkinnan kannalta merkityksellisen paikan samalla alueella.

Puolustusvoimat vartioivat edelleen poliisin pyynnöstä alueen eristämistä.

Lue lisää:

Rikosnimikkeinä murha ja hautarauhan rikkominen: Parkanosta löydetty vainaja surmattu jo joulukuussa