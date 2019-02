Analyysi: Tuleeko sotefarssille traaginen loppu? Hallituksen suurin uudistus on haudan partaalla

Kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala (sin.) pudotti maanantaina aamupäivällä uutispommin. Hän ilmoitti aikovansa vastustaa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa hallituksen nykyistä soteuudistusmallia.

– Valinnanvapauselementtiä en tule edistämään, se on selvä asia, Saarakkala sanoi.

Saarakkala siis tunnusti asettuvansa sotehankkeen jarrumieheksi. Hallituksen sotemalli voi kuitenkin yhä edetä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, vaikka Saarakkala äänestäisi sitä vastaan. Hallituksen esitystä kannattavilla on siellä yhä yhden äänen enemmistö.

Saarakkala selitti kantansa julkistaessaan, ettei uudistus kaadu hänen vastustukseensa, vaan siihen, että valiokuntakäsittelyyn käytettävissä oleva aika on aivan liian lyhyt.

Aikatauluongelmasta lähes kaikki sotenäytelmää seuranneet asiantuntijat ovat samaa mieltä. Pian saamme nähdä pitävätkö nuo ennusteet kutinsa. Sote-valiokunnalla on vielä viisi päivää aikaa tehtävänsä hoitamiseen.

Soteuudistuksen viime käänteet herättävät paljon kysymyksiä

Saarakkalan yllättävä ilmoitus herättää lukuisia kysymyksiä: Onko soteuudistus jo käytännössä haudattu? Löytyykö hallitusryhmistä vielä lisää soten upottajia?

Nimittäin jo iltapäivästä Saarakkalalle löytyi seuraaja. Saarakkalan puoluetoveri, kansanedustaja Pentti Oinonen (sin.) antoi ymmärtää, että äänestäisi suuressa salissa sotelakeja vastaan. Tätä Veli-Matti Saarakkala ei selkeästi sanonut.

Näistä irtiotoista huolimatta pääministeri Juha Sipilä (kesk.) haluaa tuskin vielä julistaa sotea kuolleeksi, vaikka on ilmeistä, että uudistus riutuu henkitoreissaan.

Pääministeri halunnee, että hallitus taistelee suurimman uudistuksensa puolesta niin kauan kuin aikaa on käytettävissä. Jos pääministeri löisi hanskat tiskiin aivan vaalien alla, se olisi hänen puolueelleen katastrofi.

Sipilä ymmärtää kuitenkin, että hallituspuolueissa saattaa olla muitakin hiljaisia edustajia, jotka äänestäisivät uudistusta vastaan, jos se äänestykseen tuotaisiin. Uusia takaiskuja soteuudistushanke ei enää hevin kestä.

Syyllisiä soten umpikujaan on monia

Herää myös muita kysymyksiä. Keitä soteuudistuksen umpikujasta on syyttäminen? Ajaako koko hallitusrintama soteuudistusta täysin sydämin?

Umpikujaan on monia syyllisiä. Oppositio on jarruttanut markkinavetoiseksi kritisoimaansa sotemallia sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Kokoomus puolestaan hioi perustuslakivaliokunnassa perusteellisesti muutosesityksiä lakipakettiin.

Se on synnyttänyt vaikutelman, että osa hallitusrintamasta on alkanut pelata aikaa soteuudistusta vastaan.

Saarakkalan ja Oinosen lisäksi jo neljä muuta hallitusrintaman kansanedustajaa on ilmoittautunut aiemmin uudistuksen vastustajiksi. He ovat kokoomuksen Elina Lepomäki ja Susanna Koski, kokoomuksesta Liike Nytin riveihin loikannut Harry Harkimo sekä sininsistä Liike Nytiin loikannut Maria Lohela.

Yksi keskeinen syy ongelmiin lienee myös se, että massiivinen ja moniulotteinen uudistus on yritetty ajaa läpi yhtenä könttinä yhden vaalikauden aikana. Se on johtanut hätäiseen lakien valmisteluun, josta on seurannut turhia äkkikäänöksiä. Tämä virhe on koko hallituksen, mutta ennen kaikkea pääministeri Juha Sipilän.

Merkittäviä sotenäytelmän huipennukseen liittyviä kysymyksiä ovat vielä nämä: Onko pääministeri Sipilällä eväitä hallituksen rivien oikaisemiseen? Olisiko lakien taakse löydettävissä enemmistö eduskunnan isossa salissa?

Sattumat ja salatut aikeet saattavat ratkaista soten kohtalon

Jos hallitus saa sotepaketin täysistunnon käsiteltäväksi, Juha Sipilä on fakiiri. Tämäkin vaihtoehto on yhä syytä ottaa yhä huomioon, koska politiikka on mahdollisuuksien taidetta.

Vaikka lait saataisiin tuotua suuren salin käsittelyyn, on epävarmaa, mikä niiden kohtalo olisi. Uudistuksen vastustajilla olisi salissa kahden äänen enemmistö, mikäli Saarakkala ja Oinonen äänestäisivät hanketta vastaan.

Toistaiseksi äänestyksen tulosta on kuitenkin mahdotonta ennustaa, koska se riippuu osaksi sattumista ja salatuista aikeista. On monia seikkoja, joita emme vielä tiedä:

Olisivatko kaikki kansanedustajat paikalla äänestyksessä?

Äänestäisivätkö jotkut heistä tyhjää?

Painaisivatko jotkut opposition edustajat jaa-nappia?

On kiinnostavaa nähdä, innostavatko tämänpäiväiset tapahtumat myös muita hallituspuolueiden edustajia liittymään soteuudistuksen vastaiseen rintamaan. Niin saattaa käydä, koska vaalit ovat päivä päivältä lähempänä.

Osa kansanedustajista saattaa ratkaista kantansa sen mukaan, millaista palautetta he saavat kannattajiltaan. Lähestyvät vaalit saattavat olla se vihon viimeinen ratkaseva asia, joka ratkaisee soteuudistuksen kohtalon.

Juttua on päivitetty klo 18.22. Tekstiin on lisätty maininta Maria Lohelan ilmoittautuneen äänestämään sote-uudistusta vastaan.