Herätys: Lukiokirjat maksavat maltaita, Venezuelan kriisi halutaan ratkaista sotimatta, sää pysyy lauhana

Suurperheen poika kiertää laulamassa maksaakseen lukionsa

Opiskelijat järjestävät tänään Helsingissä mielenilmauksen maksuttoman toisen asteen opiskelun puolesta. Lukion toista luokkaa käyvä Cevor Tikerpuu kertoo keräävänsä laulukeikoilla rahaa maksaakseen lukiokirjojaan silloin, kun viisilapsisen perheen vanhemmilla ei ole siihen varaa. Hän tuskailee etenkin pitkän matematiikan kirjojen kanssa. Yksi kirja maksaa 30 euroa, ja kursseja on 13. Kokosimme juttuun esimerkkejä lukiokirjojen hinnoista.

Mokien tunnustaminen muille auttaa pärjäämään

Paula Tiessalo / Yle

Kukapa meistä haluaisi vapaaehtoisesti tunnustaa mokanneensa töissä tai henkilökohtaisessa elämässä? Tosiasia kuitenkin on, että jokainen epäonnistuu joskus. Virheiden salaaminen ja uusien mokien pelko voi olla raskas taakka ja vaikeuttaa elämässä menestymistä. Tiedon visualisoinnista tohtoriksi väitellyt Miikka J. Lehtonen on kehittänyt menetelmän, jolla mokat muuttuvat voimauttaviksi kokemuksiksi. Hän ei myöskään epäröi tunnustaa omia virheitään.

Voimankäytölle ei tukea Venezuelassa

Venezuelan presidentiksi julistautunut Juan Guaidó ja USA:n varapresidentti Mike Pence keskustelivat Bogotássa järjestetyssä Liman ryhmän kokouksessa 25. helmikuuta. Mauricio Duenas Castaneda / EPA

Kolumbian pääkaupungissa Bogotássa kokoontunut Liman ryhmä vastustaa sotilaallisia toimia Venezuelan kriisin ratkaisemiseksi. Kanadasta sekä Latinalaisen Amerikan maista koostuva ryhmä toteaa yhteisessä kannanotossaan, että Venezuelan siirtymisen demokratiaan on tapahduttava rauhanomaisesti perustuslakia ja kansainvälisiä lakeja kunnioittaen. Ainoa sotilaallista voimaa väläytellyt on Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence.

Kardinaalille tuomio kuoropoikien hyväksikäytöstä

George Pell Melbournessa 26. helmikuuta. David Crosling / EPA

Katolisen kirkon kardinaali George Pell on todettu syylliseksi lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin Australiassa. Pell on korkeimmassa asemassa oleva katolisen kirkon jäsen, joka on tuomittu lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. 77-vuotias Pell todettiin syylliseksi kahden kuoropojan seksuaaliseen hyväksikäyttöön kirkon sakastissa Melbournessa 1990-luvulla. Pell on kiistänyt kaikki syytteet ja aikoo valittaa tuomiosta.

Suomalaisyritys työllistää 650 kenialaisnaista

Tawan markkinoilla huomaa, miten yleistä korien punominen alueella on. Perineteisesti värikkäät korit punotaan muun muassa kierrätysmuovista. Liselott Lindström / Yle

Suomalainen Mifuko teettää käsityönä koreja, kasseja, koristeita ja leluja Keniassa. Kenialaisnaiset punovat vanhalla tekniikalla tuotteita ja ansaitsevat arvokasta lisätuloa maataloustyön ohessa. Suomalaista designia piti alussa vähän avata toisenlaiseen kauneuskulttuuriin tottuneille naisille: yrityksen perustaneet suomalaissuunnittelijat toivat Keniaan suomalaisia sisutuslehtiä todistaakseen, että pelkistetty tyyli ilman koristeluja on juuri se, mitä suomalaisasiakkaat haluavat.

Etelässä lämmintä jopa kuusi astetta

Yle

Sää jatkuu tiistaina lauhana, kertoo Ylen meteorologi Joonas Koskela. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötila voi nousta jopa kuuteen lämpöasteeseen. Itä-Suomessa ylin lämpötila on noin yhdessä asteessa, Lapissa nollassa. Pohjois-Lapissa on pikkupakkasia ja Lapin itäosissa voidaan saada lumikuuroja. Yöllisten sateiden takia Etelä- ja Keski-Suomessa teiden pinnat voivat aamulla olla liukkaita.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.