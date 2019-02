Kuparituotteita valmistava Luvata aloittaa yt-neuvottelut Porissa – irtisanominen uhkaa kymmeniä työntekijöitä

Luvata Pori Oy on aloittanut maanantaina taloudellisten ja tuotannollisten syiden vuoksi yt-neuvottelut, jotka koskevat yhtiön koko henkilöstöä. Taustalla on sähkömoottorikomponenttien kysynnän lasku.

Luvatan henkilöstön määrä on 371. Yt-neuvotteluissa säästötavoitteeksi on ilmoitettu kolme miljoonaa euroa ja henkilöstön vähennystarpeeksi enintään 45 henkilöä, joista työntekijöitä on 25 ja toimihenkilöitä ja ylempiä toimihenkilöitä on 20.

Toimihenkilöiden pääluottamusmies Kai Vihermaa sanoo ammattiliitto Pron sivuilla (siirryt toiseen palveluun), että yrityksen toimihenkilöt olivat yt-uutisista tyrmistyneitä. Hän pitää vähennystarvetta toimihenkilöiden osalta ylimitoitettuna.

Työntekijäpuolta edustavan Teollisuusliiton pääluottamusmies Jyrki Levonen sanoo työntekijöiden ymmärtävän, että yhtiön tilauskanta on heikentynyt ja taloudelliset perustelut yt-neuvotteluille ovat olemassa. Hän toivoo, että neuvotteluissa pystytään pienentämään irtisanomisten määrää merkittävästi.

– Sähkömoottorikomponenttien kysyntä on mennyt todella äkillisesti alas, joten perustelut pitävät tällä kertaa paikkansa. Sopeuttamisen tarvetta varmasti on sen takia, mutta on eri asia, kuinka isoja sopeuttamiset ovat, Levonen sanoo.

Yle ei tavoittanut Luvata Pori Oy:n toimitusjohtaja Jussi Helavirtaa kommentoimaan yt-neuvottelujen alkamista.

Luvata Pori on osa kansainvälistä Mitsubishi Materials -konsernia.