Britannian työväenpuolue kannattaa uutta brexit-kansanäänestystä

Britannian työväenpuolue Labour ilmoittaa kannattavansa uuden kansanäänestyksen järjestämistä maan EU-erosta.

Puoluejohtaja Jeremy Corbynin on määrä ilmoittaa asiasta virallisesti vielä tänään maanantaina.

Työväenpuolue on jo kauan pohtinut kantaansa uuteen kansanäänestykseen. Osa kansanedustajista on vaatinut sitä, koska ensimmäisessä äänestyksessä oli erilaisia epäselvyyksiä. Osa taas on vastustanut toista äänestystä, koska kannattavat itse brexitiä.

Corbynin kanta on tähän asti ollut, että mikäli pääministeri Theresa May ei onnistu neuvottelemaan sellaista sopimusta, jonka Britannian parlamentti voisi hyväksyä, "kansanäänestysasia on pöydällä".

Parlamentti kokoontuu jälleen keskiviikkona käsittelemään EU-eroa. Työväenpuolue aikoo tuoda äänestykseen oman versionsa brexit-sopimuksesta. Jos parlamentti ei hyväksy sitä, puolue ehdottaa tai tukee ehdotusta uudesta kansanäänestyksestä.

Työväenpuolueen mukaan nykyinen, konservatiivihallituksen brexit-sopimusehdotus on maalle tuhoisa. Puolue haluaa myös estää EU-eron ilman erosopimusta.

Lisäksi puolue aikoo tukea edustajansa Yvette Cooperin esitystä, joka antaisi pääministerille valtuudet ylittää neuvottelujen aikaraja ja käytännössä lykätä EU-eron päivämäärää ohi maaliskuun 29. päivän.

Puoluejohtaja Corbyn on ollut puolueen sisällä kovan paineen alaisena, kun hän ei ole kyennyt kunnolla määrittelemään kantaansa. Viime viikolla kahdeksan puolueen kansanäänestystä tukevaa kansanedustajaa erosi puolueesta.

Lähteet: Reuters, AFP