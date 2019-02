Putinin tiedottajan tytär on harjoittelussa Euroopan parlamentissa – salaiset tiedot käytettävissä?

Ranskalaismeppi Chauprade nousi parlamenttiin 2014 nationalistisen Kansallisen rintaman riveistä, mutta on sittemmin jättänyt puolueen.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin tiedottajan tytär työskentelee Euroopan parlamentissa harjoittelijana ranskalaiselle euroedustajalle.

Ranskalaismeppi Aymeric Chauprade kuuluu parlamentin ulkoasiainvaliokuntaan sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokuntaan.

Putinin tiedottajan Dmitri Peskovin tyttärellä Elizaveta Peskovalla ei ole pääsyä salaisiin asiakirjoihin, ranskalaismeppi vakuuttaa.

The Telegraphin (siirryt toiseen palveluun)mukaan europarlamentti on hyväksynyt Peskovan avustajaksi ja tällä olisi rekisteröitynä avustajana pääsy myös salaisiin asiakirjoihin.

Parlamentin tiedottajan Marjory van den Broeken mukaan edes Chaupradella ei ole pääsyä EU:n salaisiin asiakirjoihin.

Peskova opiskelee oikeustieteitä Ranskassa.

Chauprade on ollut Ranskan äärioikeistojohtajan Marine Le Penin neuvonantaja. Chauprade nousi parlamenttiin 2014 nationalistisen Kansallisen rintaman riveistä, mutta on sittemmin jättänyt puolueen ja pitää itseään sitoutumattomana. Hän on tukenut Venäjää Krimin valtauksessa ja katsonut Krimin kuuluvan Venäjälle.

Peskova on toiminut harjoittelijana marraskuusta alkaen ja jatkaa huhtikuun loppuun asti. Palkkaa hän saa 1 000 euroa kuussa.

Lähteet: AFP