EU-parlamentissa harjoitteleva Putinin tiedottajan tytär opetteli ampumaan Tšetšeniassa "On täysin oma valinta, kenet meppi ottaa harjoittelijaksi"

В Чеченской Республике я несколько дней занималась стрельбой со старшим инструктором Российского Университета Спецназа (РУС), Анной Янц. До этой поездки я ни разу не стреляла, не брала в руки огнестрельное оружие. Действительно важно, когда учитель может не только передать знания и навыки, но и заинтересовать человека своей сферой деятельности. Здесь я поняла, что и дальше хочу продолжать заниматься стрельбой. Спасибо очень крутой, харизматичной @anna_yants, настоящему профессионалу своего дела!