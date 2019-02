Harvinainen petostehtailu: Mies ja nainen löysivät aukon pikavippifirman ohjelmistosta – ottivat yli 85 000 lainat muiden nimiin Tampereella

Kihlakunnansyyttäjän mukaan henkilötiedot on luultavasti saatu oppilaitoksiin tai järjestöihin tehdyistä tietomurroista.

Pirkanmaan käräjäoikeus antoi perjantaina tuomion laajasta petos- ja identiteettivarkausvyyhdistä. Syytettyinä oli kymmeniä henkilöitä ja asianomaisina yli 80 henkilöä ja pikavippiyhtiö.

Petoksista tekee poikkeuksellisen se, että tuomitut kirjautuivat pikavippiyhtiöön omilla verkkopankkitunnuksillaan ja tämän jälkeen kirjasivat lainan hakijaksi eri yksityishenkilöiden tiedot.

– Kyse on ollut tämän lainayhtiön ohjelmistovirheestä. Palveluntarjoajan asetuksiin on jäänyt ilmeisesti sellainen aukko, että tämä täysin poikkeuksellinen tilanne on ollut mahdollinen. Tällaista ei ole ennen tapahtunut, eikä toivottavasti enää tapahdukaan, kihlakunnansyyttäjä Antti Virtanen toteaa.

Virtasen mukaan kyseisen pikavippiyhtiön lainapalvelu oli kuukausia suljettuna sen jälkeen, kun petokset ja ohjelmistovika kävivät ilmi.

Petosvyyhdin keskiössä ovat vuonna 1985 syntynyt mies ja vuonna 1993 syntynyt nainen. Mies otti muiden henkilöiden nimissä 40 500 eurolla pikavippilainoja. Nainen nosti lainoja 45 500 eurolla.

Yle kertoi miehen pikavippipetoksista viime viikolla, mutta tuoreiden tietojen mukaan mies on ollut osa laajempaa petosrinkiä.

– Vyyhti on laaja ja jos kyseessä ei olisi rikos, voisin luonnehtia, että tässä on opetettu toisille omaa tietotaitoa, kihlakunnansyyttäjä Virtanen sanoo.

Mies ja nainen ovat syyttäjän mukaan opettaneet petoksen tavat edelleen ja tehtailleet rikoksia useiden eri henkilöiden kanssa.

Teot tapahtuivat Tampereella tammikuussa 2016.

Tuomitut hakivat kerrallaan 2 000 euron suuruisia lainoja ja tekivät hakemuksia kahden viikon aikana useita kymmeniä.

Tuomitut myös avasivat luottotilin asianomistajien henkilötiedoilla ja siirsivät lainasummat sitten omille tileilleen.

Kihlakunnansyyttäjä Antti Virtasen mukaan asianomistajien henkilötiedot on saatu internetin dark webistä, eli niin sanotun anonyymin, pimeän verkon kautta.

– Hyvin todennäköisesti tiedot on saatu alun perin oppilaitoksiin tai järjestöihin tehdyistä tietomurroista.

Kihlakunnansyyttäjän mukaan pikavippilainojen nostamiseen vieraan ihmisen tiedoilla on tarvittu henkilön täydellinen nimi, asuinpaikka ja syntymäaika sekä sosiaaliturvatunnus.

Viisi kuukautta ehdotonta

Mies tuomittiin perjantaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa yhdestä törkeästä petoksesta ja kolmesta petoksesta ehdottomaan viiden kuukauden vankeusrangaistukseen.

Nainen sai vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen rahanpesusta, kahdesta petoksesta ja yhdestä törkeästä petoksesta. Tuomiot eivät ole lainvoimaisia eli niistä voidaan vielä valittaa.

Rangaistusta alentavina tekijöinä on otettu huomioon aiemmat tuomiot vuodelta 2016, eli samalta vuodelta, jolloin nyt rangaistavat teot on tehty.

– Henkilöllä pitäisi olla oikeus saada kaikki tekonsa käsiteltyä yhdessä ja samassa oikeudenkäynnissä Euroopan ihmisoikeussopimuksen periaatteiden mukaan. Jos valtiovalta ei kykene järjestämään niin, että määrättäisiin teoista yhteinen rangaistus, myöhempi rangaistus voi madaltua. Aikaisempi tuomio otetaan siis kohtuullistavana huomioon, Virtanen kertoo alentavista tekijöistä.

Molempien kohdalla kymmenet syytteet identiteettivarkauksista hylättiin, sillä teot ehtivät vanhentua ennen oikeudenkäyntiä.

Identiteettivarkaus vanhenee kahdessa vuodessa.

– Lakia säädettäessä on määrätty teon maksimirangaistus ja vanhenemissäädäntö sen mukaan. Yleensä kyse on yksittäistapauksesta, jossa on käytetty esimerkiksi tuttavan henkilötietoja ja tällaisia tapauksia voidaan tutkia ja syyttää kahden vuoden sisällä. Tässä ikävä kyllä kesti niin kauan, että teot ehtivät vanhentua.

Vyyhti alkoi paljastua, kun yksityishenkilöille alkoi tulla karhukirjeitä ja asiaa alettiin selvittää.

– Kun useat henkilöt olivat yhteydessä lainayhtiöön, alkoi selvitä, että jostakin todella poikkeuksellisesta on nyt kysymys, Virtanen toteaa.

