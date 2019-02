Norjassa uponneen fregatin nostotoimet on aloitettu

Norjan viranomaiset aloittivat KNM Helge Ingstad -fregatin nostoimet tiistain vastaisena yönä. Nostotoimenpiteitä oli suunniteltu viikkoja, kertoi Norjan puolustusvoimat sivuillaan (siirryt toiseen palveluun) tiistaina.

Sää oli suotuisa nostotoimille. Päätös tehtiin kello 02 yöllä ja nostaminen alkoi siitä muutaman tunnin päästä.

Pelastusjohtajan Anders Pennan mukaan nosto on täysin ainutlaatuinen.

– Tämä on erittäin monimutkainen ja aikaa vievä toimenpide. Tällaisen suuren aluksen nostaminen näin on hyvin erityistä. Jos se olisi ollut pienempi siviilialus, olisi se todennäköisesti hajotettu pienempiin osiin ja sitten nostettu erikseen, sanoi Penna.

Gulliver- ja Rambiz-nosturit siirtävät fregattia samanaikaisesti neljän muun nosturin kanssa. Niiden on nostettava samanaikaisesti, mikä tarkoittaa, että nostureiden on oltava täysin vierekkäin. Nostamisen aikana ei saisi tuulla ja olla liian suuria aaltoja, mikä puolestaan on harvinaista Norjan länsirannikolla talvella, kertoo puolustusvoimat.

Norjalaiset viranomaiset eivät ole löytäneet alustavissa tutkimuksissaan yksittäistä syytä tapahtumille, jotka johtivat norjalaisen sotalaivan uppoamiseen marraskuussa.

Yle uutisoi marraskuun puolivälissä, että Norjan laivaston KNM Helge Ingstad -fregatti ja säiliöalus Sola TS törmäsivät Norjassa Bergenin pohjoispuolella. Onnettomuus tapahtui, kun säiliöalus oli lähdössä öljysatamasta.

Kahdeksan sota-aluksen miehistön jäsentä loukkaantui törmäyksessä. Kaikki aluksen 137 miehistön jäsentä evakuoitiin.

Öljytankkeri vahingoittui törmäyksen vuoksi vain hieman.

