Väyrynen otti Ilja Janitskinin puolueensa ehdokkaaksi: "Jos kyse olisi murhamiehestä tai varkaasta, tilanne olisi erilainen"

MV-julkaisun perustaja Ilja Janitskin lähtee Paavo Väyrysen Seitsemän tähden liikkeen eduskunta- ja eurovaaliehdokkaaksi.

Viime vuosina tiuhaan puoluetta vaihtanut konkaripoliitikko Väyrynen kertoi asiasta Janitskin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa tiistaina eduskunnassa.

Janitskin sai syksyllä vuoden ja kymmenen kuukauden vankeustuomion muun muassa MV:ssä julkaistujen rasististen ja loukkaavien kirjoitusten takia.

Tuomio tuli yhteensä 16 rikoksesta, muun muassa törkeistä kunnianloukkauksista, kiihottamisista kansanryhmää vastaan ja tekijänoikeusrikoksista.

Oikeuden mukaan Janitskinin toiminnan tavoitteena on ollut muun muassa ihmisten maineen tuhoaminen ja ammattitaidon kyseenalaistaminen julkisuudessa. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Paavo Väyrynen, Janitskin on saanut ankaran tuomion. Miksi pitkän linjan poliitikkona haluatte tehdä yhteistyötä hänen kanssaan?

– Ilja Janitskin haki ehdokkuutta riveissämme ja pohdimme asiaa. Hän on saanut tuomion siitä, että on MV-lehden päätoimittajana ollut vastuussa tietyistä teoista, jotka on käräjäoikeudessa todettu rikoksiksi. Hän on tuomionsa kärsinyt ja siltä osin asia on selvä, Väyrynen vastaa.

– Hän on mainettaan parempi mies, kaltoin kohdeltu monella tavalla. Meillä on samansuuntaisia poliittisia näkemyksiä. Hän allekirjoittaa kaikki viisi tavoitetta, joiden puolesta tähtiliike taistelee.

Eikö haittaa, että puolueenne riveissä on poikkeuksellisen tuomion saanut henkilö?

– Nimenomaan poikkeuksellisen tuomion saanut henkilö. Jos kyse olisi murhamiehestä tai varkaasta, niin tilanne olisi aivan erilainen. Oikeustapaus on hyvin erikoinen. En näe että se olisi esteenä ehdokkuudelle.

Onko käräjäoikeus teidän mielestänne väärässä?

– En ota siihen kantaa. Tuomio on annettu ja se on kärsitty, siltä osin asia on selvä. Hovioikeus vasta päättää, mikä on lopullinen tuomio.

Jos tuomiosta tulee lainvoimainen, haittaako se?

– Ei haittaa, tuomio on kärsitty jo.

Teillä on vuosikymmenien ura Suomen politiikassa. Mitä vastaatte niille, jotka ihmettelevät miksi lähdette vieläkin uudenlaisilla virityksillä politiikkaan?

– Minusta ne jotka ihmettelevät, saisivat vaivautua perehtymään asioihin, siihen mitä Janitskin on todella tehnyt ja mistä hän on tuomion saanut. Ei hän ole itse missään lausunut mitään rasistista tai muutoin tuomittavaa, mutta lehdessä, jonka päätoimittaja hän on ollut, on ollut näitä tuomittavia tekoja.

Käjäjäoikeuden päätöksen mukaan MV-lehti on valjastettu asiattoman ja useiden henkilöiden kunniaa loukkaavan keskustelun julkaisupaikaksi ja Janitskin on ollut vastuussa sen ja toisen omistamansa julkaisun, Uber Uutisten toiminnassa tehdyistä rikoksista.

Eikö teitä häiritse, että olette yhteydessä tällaiseen asiaan?

– Ei varsinkaan kun valtamedia tekee sitä samaa. Meillähän esiintyy jatkuvasti henkilöön käyviä rankkoja syytöksiä, ei julkaista vastineita. Valtamedia itse toimii journalismin periaatteita vastaan.