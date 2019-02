Lehdet: May hylkäämässä sopimuksettoman brexitin – jopa 15 omaa ministeriä uhannut erota

Brittipääministeri Theresa May aikoo ilmoittaa, että sopimukseton brexit ei ole vaihtoehto. Asiasta raportoivat brittilehdet Sun (siirryt toiseen palveluun) ja Daily Mail (siirryt toiseen palveluun). Mayn odotetaan kertovan päätöksestään virallisesti tiistaina.

Taustalla on hännänveto Mayn omassa konservatiivipuolueessa. Viikonloppuna erolla uhkaili kolme ministeriä.

Tiistaina julki tuli kolme uutta ministeriä. He ilmoittivat Daily Mailissa julkaistussa kirjoituksessa erovansa, jos pääministeri ei virallisesti sano, että sopimukseton ero ei ole vaihtoehto.

Daily Mailin mukaan mahdollisia eroajia olisi jopa 15, ja he ovat järjestäneet salaisen taktiikkapalverin maanantaina.

Brittiparlamentti hylkäsi Mayn jo neuvotteleman erosopimuksen tammikuussa. Siitä lähtien May on yrittänyt neuvotella sopuun muutoksia EU:n kanssa – samaan aikaan, kun hän yrittää kamppailla oman puolueensa kovan brexitin kannattajien ja EU-mielisten kanssa.

Asiaa ei auta, että oppositiopuolue Labour päätti ensin maanantaina kääntyä kannattamaan uutta kansanäänestystä brexitistä.

Tiistaina Labourin brexit-vastaava Keir Starmer alkoi haluta kansanäänestystä myös erosopimuksesta, jos sopimus menee läpi parlamentissa.

May on lupaillut, että parlamentti saisi erosopimuksen äänestettäväkseen 12. maaliskuuta eli vain pari viikkoa ennen kuin eron on määrä tapahtua.

Mayn on määrä puhua parlamentille iltapäivällä Suomen aikaa.

Lähteet: Reuters