Intian ilmavoimat pommitti Pakistania

Intian hävittäjät ovat tehneet ilmahyökkäyksen Pakistanin alueelle Kashmirissa.

Kyseessä oli ensimmäinen ilmahyökkäys maiden välillä sen jälkeen, kun maat olivat sodassa vuonna 1971.

Intian ulkoministeriön mukaan pommituksen kohteena oli islamistisen Jaish-e-Mohammed -militanttiryhmän koulutusleiri vuoristoseudulla Balakotin lähellä.

Intia on syyttänyt ryhmittymää tämän kuun alkupuolella Intian alueella Pulwamassa tehdystä itsemurhaiskusta, jossa kuoli noin 40 intialaista sotilasta.

Intia on arvostellut Pakistania siitä, että se sallii terroristiryhmittymän toimivan alueellaan ja jopa tukee sitä. Pakistan on kiistänyt Intian syytökset.

Intia kertoo saaneensa vakuuttavaa tiedustelutietoa siitä, että leirissä harjoiteltiin uusia terrori-iskuja.

– Koska kyseessä oli ilmiselvä uhka, ennaltaehkäisevä isku oli välttämätön, sanoi Intian ulkoministeri Vijay Gokhale.

Intian mukaan iskuissa kuoli 300 Jaish-e-Mohammedin jäsentä.

Pakistanin hallitus sanoo, että sen ilmavoimien hävittäjät estivät Intian Mirage-2000-koneita pääsemästä kohteisiinsa. Intialaiskoneet joutuivat pudottamaan pommilastinsa asumattomalle vuoristoseudulle ja pakenemaan. Asiasta kertoo esimerkiksi pakistanilainen Dawn-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Pakistan sanoo vastaavansa Intian hyökkäykseen "sopivalla hetkellä ja sopivassa paikassa".

Intian ulkoministeriön tiedote pommituksen kohdealueesta on epäselvä. Ministeriö sanoo kohteen olleen Balakotin lähellä. Kashmirissa on kaksi Balakot-nimistä asutuskeskusta. Toinen on kylä maiden välisellä tulitaukolinjalla alueella, jota molemmat maat vaativat itselleen. Toinen Balakot on suurempi kaupunki, joka on selkeästi Pakistanin rajojen sisällä.

Toistaiseksi on epäselvää, kummanko Balakotin lähelle isku tehtiin, kertoo The Guardian -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Intian ja Pakistanin kiista Kashmirin alueen hallinnasta on jatkunut vuosia. Alueella on ollut pieniä yhteenottoja ja tykistötulta jatkuvasti, mutta ilmaisku saattaa laajentaa konflktia.

