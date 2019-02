Yleisöryntäys: noin 13 000 ihmistä ehti tutustua Tampereen ratikan aidon kokoiseen malliin – maketti palaa näytille huhtikuussa

Tampereen tulevan ratiotien vaunusta tehty aidon kokoinen ja näköinen malli, maketti, oli esillä Tampere-talossa kuuden päivän ajan. Kävijämäärä ylitti odotukset, näyttelyssä kävi yli 13 000 vierasta.

Näyttelyssä pääsi testamaan, miten kaupunki vaunusta käsin avautuu. Samalla oli mahdollisuus kokeilla raitiovaunuun suunniteltuja istuimia, kaiteiden asettelua ja muita raitiovaunun matkustajalle tutuksi tulevia yksityiskohtia.

Myös näyttelyn sulkeutumispäivänä tiistaina maketti oli ajoittain tungokseen asti täynnä ja yleisö joutui jonottamaan päästäkseen sisälle. Jani Aarnio / Yle

Sofia Palmroth oli tullut Tammelasta poikiensa Karlon ja Lennin kanssa kokeilemaan, miltä raitiovaunun penkeissä tuntuu istua. Yleisvaikutelma vaunusta oli positiivinen.

– On tosi moderni ja toimivan tuntuinen. Pisteet yhdeksän tai kymmenen, vaikka penkit ovat hiukan kovan ja kapean tuntuiset. Tulee Helsingin metro mieleen, Sofia Palmroth arvioi.

Sofia, Lenni ja Karlo Palmrothille ratikasta tulee päivittäinen kulkuväline, kun liikennöinti vuonna 2021 alkaa. Jani Aarnio / Yle

Aiempaa raitiovaunukokemusta Palmrotheilla on jo mm. Helsingistä ja Tukholmasta. Poikien huomiota ovat maketin ohjaamossa kiinnittäneet erityisesti kameravalvonta ja lukuisat napit.

– Mä löysin sen, mistä ohjataan, Lenni Palmroth kertoo.

Raitiovaunusta tulee perheen päivittäinen kulkuväline, sillä heidän päivittäiset matkansa suuntautuvat Tammelasta Hervantaan ja Hämeenpuistoon.

Tampereen ratikan maketissa oli tiistaina varsin todentuntuinen matkatunnelma. Vain liike puuttui. Jani Aarnio / Yle

Myös Timo Variksen silmää raitiovaunu miellyttää. Penkit kuitenkin arveluttavat miestä.

– Kun ne ovat tuommoista laminoitua puuta. Epäilyttää, että kuinka kauan ne kestävät, ennen kuin ne raaputetaan ja rikotaan, Varis tuumii.

Aapo Salminen on tullut maketti-esittelyyn äitinsä Heli Salmisen kanssa.

– Hyvä, että ratikka tulee, että pääsee paremmin liikkumaan paikasta toiseen, ettei ole pelkästään bussit ja autot käytössä, Aapo Salminen sanoo.

Aapo (vasemmalla) ja Heli Salminen odottavat raitikkaa hyvillä mielin. Jani Aarnio / Yle

Heli Salminen kiittelee vaunujen leveyttä.

– Tämä on 25 senttiä leveämpi kuin Helsingin vaunut. Yleesä siellä on hyvin ahdasta, 25 asenttiä lisää on sekin lisää.

Vaikka vaunun malli oli tänään viimeistä päivää esillä Tampere-talossa, sitä pääsee uudestaan ihailemaan jo reilun kuukauden päästä. Maketti siirretään Tampere-talosta Pyynikille rollikkahalliin, jossa avataan uusi näyttely huhtikuussa.

Ratikan liikennöinti alkaa elokuussa 2021.

Jani Aarnio / Yle

