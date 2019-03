Latvian äänestäjät nostivat valtaan aivan uudet puolueet – Yksi hajosi jo hallitusneuvotteluissa, toisen kansanedustaja asetettu syytteeseen

Kun Latvian parlamentti kokoontuu istuntoon, yhdellä tuolilla istuu pahvinen kansanedustaja.

Uuden konservatiivisen puolueen Juris Jurašs ei saa osallistua parlamentin istuntoihin, koska häntä vastaan on nostettu syyte valtionsalaisuuksien vuotamisesta. Jurašin puoluetoverit kuitenkin tuovat jokaiseen istuntoon pahvisen kuvan kollegastaan.

Latvian politiikassa on riittänyt värikkäitä käänteitä sen jälkeen, kun äänestäjät nostivat uudet puolueet valtaan. Tuoreen hallituksen suurimmat puolueet ovat Uusi konservatiivinen puolue (JKP) ja Kenelle valtio kuuluu (KPV LV), jotka on perustettu muutaman vuoden sisällä.

Ennen lokakuun vaaleja politiikan tutkija Janis Ikstens Latvian yliopistosta arvioi Ylelle, että KPV LV:n kaltaiset räväkät populistipuolueet hajoavat usein sisäisiin ristiriitoihin, kun ne joutuvat tekemään vaikeita päätöksiä.

KPV LV hajosikin jo hallitusneuvotteluiden aikana, kun puolueen pääministeriehdokas Aldis Gobzems erotettiin puolueesta.

Uusi konservatiivinen puolue jyräsi vaalivoittoon korruption vastaisella agendalla ja puolueen johtaja Janis Bordans on nyt oikeusministeri. Puolue kuitenkin ajautui Jurašsin syytteen myötä avoimeen konfliktiin oikeuslaitoksen kanssa.

Puolue haluaa syyttäjästä eroon

Kansanedustaja Juta Strike selittää, että Uusi konservatiivinen puolue näkee Jurašsin syytteen taustalla poliittisia motiiveja. Sekä Jurašs että Strike ovat olleet korkean tason johtajia korrution torjunnasta vastaavassa virastossa, ja Strike sanoo, että Jurašsilla on entisen työnsä vuoksi paljon vaikutusvaltaisia vihollisia.

— Ymmärrämme tietysti, että moni vaikutusvaltainen ihminen haluaa hänet pois parlamentista, Strike selittää.

Uuden konservatiivisen puolueen kansanedustaja Juta Strike kertoo, että puolue pitää Juris Jurašsin syytettä poliittisesti motivoituna. Markus Kuokkanen / Yle

Hänen mukaansa pahvikuvan tarkoitus on muistuttaa ihmisiä, että oikeusjuttuun on saatava ratkaisu mahdollisimman pian, jotta parlamentti pääsee tekemään työtä täydessä vahvuudessaan.

Syyte salaisuuksien vuotamisesta liittyy IR-aikakauslehden haastatteluun, jossa Jurašs kertoi työstään korruption vastaisessa virastossa. Jurašs sanoi, että hänelle tarjottiin miljoonan euron lahjusta, ja vaikka hän kertoi tästä esimiehilleen, he eivät ryhtyneet toimiin. Viranomaiset kuitenkin kiistävät kertomuksen ja sanovat, että Jurašsin paljastukset haittasivat viraston tutkintaa.

Uusi konservatiivinen puolue on järjestänyt mielenosoituksen, jossa on vaadittu yleisen syyttäjän eroa. Puolue on myös pohtinut julkisesti korkeimman oikeuden johtajan erottamista. Lisäksi Bordans on kirjoittanut ulkomaiden suurlähetystöille kirjeen siitä, että lakia käytetään Latviassa poliittisiin tarkoitusperiin.

Politiikan tutkimuksen professori Juris Rozenvalds Latvian yliopistosta ei pidä täysin mahdottomana, että Jurašsin syytteen taustalla olisi pyrkimys poistaa hänet parlamentista. Hän ihmettelee kuitenkin sitä, että oikeusministeri vetoaa asiassa ulkomaiden suurlähetystöihin. Tutkija kertoo, että ministerin kirjeestä on tullut yleinen vitsien aihe.

Uuden konservatiivisen puolueen kansanedustaja Sandis Riekstinš asettaa pahviukon Juris Jurašsin istumapaikalle ennen parlamentin istunnon alkamista. Markus Kuokkanen / Yle

Vallalla on rajansa

Hallituspuolueen ja viranomaisten välinen konflikti ei ainakaan paranna yleistä luottamusta oikeuslaitokseen, pohtii Latvian yliopiston apulaisprofessori Valts Kalninš, joka on korruption torjunnan asiantuntija.

— Oikeusjärjestelmä ei ole nauttinut Latviassa suurta luottamusta. Kun syytteen kohteena on poliitikko, joka tunnetaan muuten hyvämaineisena ja korruption vastaisena hahmona, syntyy helposti ainakin retorinen konflikti kyseisen puolueen ja syyttäjän välillä, Kalninš sanoo.

Hän huomauttaa, että yhden puolueen valta on rajallinen viiden puolueen hallituksessa.

— En näe merkkejä siitä, että olisi tulossa suoria ja uskottavia toimia oikeuslaitoksen korkeimpien viranomaisten vaihtamiseksi, Kalninš sanoo.

— Tilanne ei ole nyt hirveän hälyttävä, mutta sitä pitää seurata.

Uudet puolueet ruorissa Tammikuun lopulla Latviassa muodostettiin hallituskoalitio, jossa on viisi puoluetta: Uusi konservatiivinen puolue (JKP), Kenelle valtio kuuluu (KPV LV), Kansallinen allianssi (NA), Uusi yhtenäisyys (JV) sekä hankalasti nimetty ”Kehityksen puolesta / Puolesta” (latviaksi Attīstībai / Par).

Suurin hallituskoalition puolueista on Uusi konservatiivinen puolue. Se perustettiin 2014, ja lokakuun vaaleissa se pääsi ensimmäistä kertaa parlamenttiin.

Toiseksi suurin ryhmä hallituksessa on Kenelle valtio kuuluu. Myös se on uusi tulokas, joka perustettiin 2016.

Hallituksen erikoisuus on, että pääministeripuolueena on Uusi yhtenäisyys, joka on koko parlamentin pienin puolue.

Lue myös:

Latvian uusi populistipuolue hyökkää median kimppuun kuin Trump – Yle kokosi kolme kiinnostavaa kohtaa, joilla puolue haluaa muuttaa Latviaa