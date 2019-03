Mistä tiedät, että keski-ikäinen lähtee lomalle tai viettää parisuhdeaikaa? Hän kertoo siitä skumppakuvalla somessa

On perjantai-ilta ja selaan kotona somen kuvavirtaa. Nelikymppinen, ruuhkavuosiaan elävä tuttavapiirini vaikuttaa viettävän täyteläistä, joskin kosteaa vapaa-aikaa.

Kaveriporukat kohtaavat baarissa ja kuvissa skoolataan skumpalla harvinaisen jälleennäkemisen kunniaksi. Ystävien tapaaminen on #parhautta!

Koti-iltaa viettävät taas kippistävät #kullankanssa rehevällä punaviinillä muikeissa tunnelmissa.

Enkö osaa nauttia elämästä? Ei tippa tapa!

Tunnen itseni hiukan lapselliseksi ja jääväni ulkopuolelle jostakin yhteisestä kokemuksesta. Vietän iltaa kotona lasten kanssa, mutta eihän se estäisi lasillista heidän nukkumaan mentyään. Sehän olisi aikuinen tapa ottaa hieman #omaaaikaa. Enkö osaa nauttia elämästä?

Oluttölkki ei tunnu somekelpoiselta. Henrietta Hassinen / Yle

Lähikauppa olisi vielä auki, mutta juoman valinnassa tulisi ongelmia. Somen perusteella tuttavieni juomavalinnat ovat kuin James Bondin baarikaapista. Kuohuvaa tai muuta viiniä, pienpanimo-oluita, parempia ginejä.

Oma lempijuomani on tölkillinen keskiolutta, mutta siitä ei saa edustavaa kuvaa someen.

Mistä tässä oikein on kysymys?

Onko aikuisuus oikeampaa viinin kera?

Toimittaja ja tietokirjailija Ani Kellomäki arvioi kirjassaan Tiedostavan siemailun taito, että alkoholipitoiset kuvat ovat lisääntyneet sosiaalisen median kuvavirrassa. Tästä syntyy vaikutelma, että ihmiset joisivat enemmän ja hienompia juomia kuin he todellisuudessa juovatkaan.

– Tulee tunne, että kaikki muut ovat jossakin rieslinginsä äärellä ja ehkä minunkin pitäisi olla, ja onko minun aikuisuudessani jotakin vikaa, jos en ole, kuvailee Kellomäki.

Ihmiset esittävät juomisen somessa hyvin myönteisessä valossa osana sosiaalisuutta ja elämän parhaita hetkiä. Siitä syntyy helposti vaikutelma, että nimenomaan alkoholi on se, joka voi tehdä hyvistä hetkistä vielä parempia.

Monesti kuvissa ei ole ihmisiä ollenkaan

– On vähän hassua, että silloinkin, kun haluamme kuvalla kertoa, miten kiva oli nähdä ystäviä pitkästä aikaa, he eivät ehkä esiinny kuvassa ollenkaan. Siinä saattaa olla vain laseja tai pulloja, sanoo Kellomäki.

Ani Kellomäki Rinna Härkönen / Yle

Tuhmat keski-ikäiset

Alkoholikuvien postaaminen vaikuttaa olevan keski-ikäisten tapa. Nuoremmat eivät harrasta sitä yhtä paljon. Erityisesti naisille alkoholikuvat tuntuvat viestivän vapaudesta, villiydestä ja tuhmuudesta. Asioista, joille ei tunnu olevan tilaa tai lupaa arjessa.

Alkoholi kuvittaa somessa usein myös parisuhdetta. Kuva yhteisestä kuohuviinihetkestä haluaa sanoa, ettei suhde ole muuttunut arkiseksi, vaan siinä on kipinää.

Alkoholia sisältävissä somekuvissa ei aina näy ihmisiä.

– Ehkä erottelu siihen parjattuun "Prisma-arkeen" tapahtuu helpoiten skumppalaseilla, sanoo Kellomäki.

Talvihetkien punaviini ja retrohenkinen jallu

Olen edelleen ongelmissa koti-iltani kanssa. Haluaisin laittaa someen kuvan omasta vapaa-ajastani, mutta oluttölkkini ei kerta kaikkiaan tunnu antavan toivomaani henkevää vaikutelmaa minusta.

Kun julkaisemme jotakin sosiaalisessa mediassa, pyrimme antamaan itsestämme yleensä positiivisen kuvan. Haluamme vaikuttaa fiksuilta, jännittäviltä tai hauskoilta. Ehkä vähän nuoremmiltakin, jos olemme siinä iässä. Valintoja tehdään myös tiedostamatta.

Voisiko juoman valinnalla profiloitua?

Myös silloin, kun kuvassamme on alkoholia, ei ole sattumaa, mitä juoma on. Mitä juomavalintani kertoo minusta? Millainen on esimerkiksi punaviinilasin kanssa poseeraava somettaja?

– Punaviinillä kuvataan pehmeitä talvihetkiä ja annetaan ymmärtää, että koti on pehmeän tunnelmallinen. Punaviinikuvan postaava vihjaa olevansa ehkä kirjallisuutta harrastava ihminen, sofistikoitunut, sanoo Kellomäki.

Puna- ja valkoviineillä voi profiloitua eri lailla. Mostphotos

Valkoviini taipuu moneen.

– Sillä voi kuvata kaikenlaisia asioita. Se sopii ilon, surun, lomamatkan ja vapaahetken kuvaamiseen. Jos haluaa mahdollisimman kattavan alkoholikuvattavan niin suosittelisin valkoviiniä, Kellomäki vinkkaa.

Jos on taipuvainen hifistelyyn ja haluaa erottautua tietämyksellään, kannattaa alkaa harrastaa pienpanimo-oluita. Niiden etiketti kuuluu asetella näkyviin kuvassa - tai ainakin mainita merkki hashtagilla.

Nainen voi viskilasin kanssa antaa ymmärtää olevansa hieman rock. Ani Kellomäki

Entä väkevämmät juomat. Viski?

– Viskillä mies kertoo olevansa miehekäs, maskuliininen. Nainen taas voi viskilasin kanssa antaa ymmärtää olevansa hieman rock.

Millainen on jallumies tai jallunainen?

– Jaloviinassa eli jallussa on somessa retrovivahde ja sitä voi käyttää ironisiin postauksiin, arvioi Kellomäki.

Lomalle lompsis

Lomalle lähtijän alkoholipostaus kertoo korkealla työmoraalilla painetusta työputkesta ja sen päättyessä ansaitusta palkinnosta. Tässä yhteydessä alkoholi toimii kuvassa maksimaalisena rentouden merkkinä.

Lomakuviin kuuluu myös lentokentän irlantilaispubista julkaistu "pakollinen" lomallelähtökuva tuoppeineen ja passeineen.

Alkoholi kuvittaa sosiaalisessa mediassa muun muassa lomaa

Alkoholikuvilla halutaan herättää ulkopuolisuuden tunnetta

Alkoholikuvien postaaminen sosiaaliseen mediaan voi olla harmitonta halua tuoda julki omia hyviä hetkiä, mutta siinä on myös ikäviä puolia.

Tutkimuksen mukaan lähes viidesosa alkoholikuvia someen postaavista toivoo, että kuvan katsojat tuntisivat itsensä ulkopuolisiksi.

Petteri Sopanen / Yle

Toivottu vaikutus toteutuukin. Someen postatut kuvat eivät aina vastaa todellisuutta, mutta ne yhtä kaikki saavat meissä aikaan kateutta ja tunteen siitä, että jossakin tapahtuu ja me haluaisimme olla mukana.

Myönteisessä valossa esitetyt alkoholikuvat herättävät tutkimusten mukaan katsojissa halua juoda. Kellomäen mukaan se on epäreilua pudotuspeliä.

– Ne, jotka pärjäävät juoman kanssa, iloitsevat somessa avoimesti alkoholihommillaan. Aika nopeasti kuitenkin käännetään selkä silloin, kun jollekulle alkaa tulla ongelmia.

Tietokirjailija Ani Kellomäki poseeraisi somessa mieluummin korvapuustin kuin viinilasin kanssa. Rinna Härkönen / Yle

– En ole sitä mieltä, ettei someen saisi postata kuvia alkoholista. Jutun juju olisi tietoinen valinta siitä, mitä haluaa viestiä. Olisi mukavampaa nähdä monipuolisempaa kuvastoa ja kuvia ihmisistä silloin kun heistä puhutaan, sanoo Kellomäki.

Laita puhelin kiinni

Oma perjantai-iltani kääntyy kohti loppua. Väsyttää, enkä ole postannut someen kuvan kuvaa. Nyt kun asiaa pyörittelee mielessään, tuntuu aivan liian monimutkaiselta yrittää tehdä alkoholilla hyvä vaikutus. Sammutan puhelimen ja painun lukemaan kirjaa.

Se ei piittaa siitä, mitä juon tai olen juomatta.