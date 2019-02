Pelko talven menetyksestä teki napapiirin nuorista ilmastoaktivisteja – pohjoiskalotin parhaita ideoita haetaan kansainvälisellä kilpailulla

Viiden plusasteen lämmössä lorisevat räystäät ovat tällä viikolla kummastuttaneet Rovaniemellä. Helmikuun sää on tavannut menneinä vuosina olla jotain ihan muuta.

Mila Tossavaista lämpöaalto ei ilahduta vaan muistuttaa siitä, mitä hän sanoo eniten pelkäävänsä.

– Että lunta ei jonain vuonna tule ollenkaan. Nyt lumet tulivat vasta joulukuussa, eikä sitä tiedä koska ne sulavat pois kun ilma on jo näin paljon lämmennyt.

Utsjoella syntynyt Sarelle Porsanger miettii poronhoitajien elämää synnyinseudullaan. Nousevat lämpötilat lisäävät loiseläinten riskiä.

– Porot kuolevat loisiin ja tauteihin. Kun ei ole poroja, ei ole myöskään tuloja. Ilmastonmuutos on todella kamala asia, saamelainen Porsanger sanoo.

Sarelle Porsanger kertoo ostaneensa kompostin pihalle ja välttävänsä muoviin käärittyjä tuotteita. Osan kavereista hän on onnistunut puhumaan jätteiden lajittelijoiksi. Annu Passoja / Yle

Arktisilta nuorilta odotetaan ryhtiliikettä

Yläastetta käyvät tytöt eivät ole jääneet tuleen makaamaan vaan ovat parinkymmenen rovaniemeläisnuoren kanssa etsimässä parhaita keinoja kestävän kehityksen vahvistamiseksi. Niitä haetaan kansainvälisellä kilpailulla, johon voivat osallistua arktisen alueen 13–19-vuotiaat aina Grönlantia ja Alaskaa myöten.

– Tavoite on saada ihmiset käsittämään, mitä ilmastonmuutos on, ja saada nuoret muuttamaan oma-aloitteisesti elämäntapaansa. Jotain muutosta on pakko tehdä, Porsanger sanoo.

Kilpailua järjestävät rovaniemeläisnuoret ovat itse tottuneet kierrätykseen ja kirpputoreihin. Osa kavereista on käännytetty onnistuneesti, osa esimerkiksi pudottaa roskansa edelleen kadulle.

– On negatiivisia, uhmaiässä olevia nuoria mutta on myös positiivisia, avarakatseisia nuoria, Porsanger miettii ja toteaa, että jälkimmäisiä on onneksi paljon.

Apuna ICCAY (International Climate Challenge for the Arctic Youths)- kilpailun järjestämisessä on muiden muassa Lapin yliopiston Arktinen keskus ja Metsähallitus. Syksyllä ehdotuksista valitaan finalistit ja paras palkitaan 20 000 eurolla Arctic Spirit -konferenssin yhteydessä marraskuussa Rovaniemellä. Palkintorahoja vasta haetaan EU:sta.

Mila Tossavainen, Sara Hedemäki, Sarelle Porsanger, Pauli Poikajärvi ja Agja Petäjäjärvi ideoivat arktisen alueen nuorille kilpailun, jossa etsitään vaikuttavinta keinoa kestävän elämäntavan juurruttamiseksi. Rovaniemen nuorista useimmat toivovat asuvansa pohjoisessa myös aikuisena. Annu Passoja / Yle

Koululakkoa ei ainakaan vielä

Sanaa napapiirin nuorten ilmastoaktivismista on viety onnistuneesti myös ministereille. Pauli Poikajärvi kertoo kaverinsa huomanneen illansuussa lehti-ilmoituksen maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän vierailusta Rovaniemellä. Kun Leppä sitten seuraavana aamuna tapasi äänestäjiä Teboililla, paikalla oli myös Poikajärvi kahden kaverinsa kanssa.

– Ajattelimme ensin, että kerromme kilpailusta kahden kesken ministerille, mutta pääsimme yllättäen esittelemään sen koko porukalle. Meillä oli myös esitteitä mukana ja ne kaikki menivät, Poikajärvi kertoo tyytyväisenä.

Myös elinkeinoministeri ja opetusministeri saivat Rovaniemen vierailullaan yllätysvieraiksi ICCAY-projektin nuoria, kuten 15-vuotiaan Sara Hedemäen. Hän kertoo pitävänsä muiden tavoin esikuvanaan 16-vuotiasta ruotsalaista Greta Thunbergia.

Ette kuitenkaan ole koululakkoon ryhtyneet ?

– Ei olla vielä ryhdytty, Hedemäki nauraa.