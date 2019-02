"Moni luulee, että kausi on ohi, kun kaupungista kaikkoaa lumi" – hiihtoloma vetää laskettelukeskuksiin plussakelistä huolimatta

Kuluneen talven vaihtelevat kelit eivät ole rokottaneet Pirkanmaan laskettelukeskusten kävijämääriä suuresti.

Esimerkiksi Sappeessa hätyytellään viime vuoden ennätyskävijämäärää. Samoin Ellivuoressa ja Hervannan laskettelukeskuksessa rinteet ovat olleet ahkerassa käytössä myös hiihtolomien ajan.

Nyt huolena on, karsiiko märkä plussakeli jatkossa asiakkaita. Vaikka keinolumi kestää keväisen vaihtelevankin sään, kaikki asiakkaat eivät sitä välttämättä tiedä.

– Moni luulee, että kausi on jo ohi, kun kaupungista kaikkoaa lumi. Tosiasiassa meillä rinteet ovat terässä pitkälle kevääseen lämmöstä huolimatta, Sappeen rinneliiketoimintajohtaja Kosti Puurunen sanoo.

Hiihtolomat näkyvät asiakasvirtoina

Viime viikolla Länsi-Suomen ja helsinkiläisten hiihtolomat näkyivät Ellivuoren rinteissä. Parhaina päivinä parkkipaikat olivat jo kortilla ja rinteissä laski yli tuhat ihmistä.

– Pirkanmaalaisista moni jalkautuu eri rinteisiin Sappeesta, Ellivuoresta ja myös Lapista alkaen, joten Pirkanmaan hiihtolomat eivät täytä laskettelurinteitä yhtä selkeästi kuin Länsi-Suomen loma, Ellivuori Ski Centerin toiminnanjohtaja Esa Ropponen kertoo.

Tammikuun parin viikon kovat lumisateet vetivät osin Ellivuoren rinteet hiljaisiksi. Samoin viime päivien kosteat plussakelit.

Maaliskuu ratkaisee kauden kävijämäärien odotusten onnistumisen. Jos keli on epävakaa, pilvinen ja sateinen, moni saattaa jättää rinteet väliin. Tähän saakka kausi kokonaisuudessaan on sujunut odotusten mukaan, sillä parhaina päivinä rinteet ovat olleet täynnä.

– Jos on hyvä sää, rinteessä on yli tuhat ihmistä. Huonolla kelillä laskijoita on vain 200, Ropponen vertaa.

Ellivuoren rinteet ovat auki huhtikuun puoliväliin saakka.

Sappeen rinteissä laskee parhaimmillaan 3 000 asiakasta päivässä ja laskemaan pääsee huhtikuun loppupuolelle pääsiäiseen saakka.

Hiihtolomalaisilla on myös Sappeen kannalta suuri vaikutus kävijämääriin. Kostea plussakeli ei ole ainakaan vielä näkynyt laskettelukeskuksen asiakasluvuissa.

Kolmivuotias Jeremias Vuorenoja Sastamalasta uskaltautui hiihtolomalla Susanna Vuorenojan kanssa Ellivuoren rinteille, mutta ei kertomansa mukaan jännittänyt lainkaan. Marko Melto / Yle

Lapsiperheet pulkkailevat laskettelun lisäksi

Hervannan laskettelukeskus vetää etenkin koululaisryhmiä ja lapsiperheitä puoleensa. Kun paikalla on pulkkamäen lisäksi myös kestävällä lumella lumetettu lastenrinne, moni pirkanmaalainen suuntaa hiihtolomaviikolla pariksi tunniksi Hervantaan.

Rinteessä ja pulkkamäessä vierailee päivittäin muutamia satoja ihmisiä, kauden aikana noin 20 000 henkilöä.

Kausi on Hervannassakin ollut hyvä ja kävijöitä on ollut tasaisesti talven ajan.

– Meillä runsaat lumisateet ovat vain ruokkineet kävijämääriä. Ihmiset ovat jo joulukuusta asennoituneet niin, että nyt pääsee talviharrastusten pariin. Nyt seuraamme, miten tavanomaista lämpimämpi ilma vaikuttaa, rinneyrittäjä Tiina Sironen kertoo.

Sirosen mukaan lämpö on alkanut tyypillisesti vasta maaliskuussa vaikuttaa asiakasmääriin, kun kevät on alkanut siirtää talviharrastuksia talviteloille.

Hervannan laskettelukeskuksen tavoitteena on olla auki aina huhtikuun alkuviikoille saakka.